 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Opinion and Editorial1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη

Η χώρα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να αναβαθμίζει πραγματικά τη θέση της

Opinion 11.07.2026, 10:03
Σχολιάστε
Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εάν κανείς κοιτάξει τον απολογισμό της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα αποφύγει τη μελαγχολική σκέψη ότι για άλλη μια φορά η βασική «συνεισφορά» της χώρας μας ήταν να κάνει μια υπόμνηση, κάπως σαν τον μαθητή από τη «γαλαρία» της τάξης που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή της δασκάλας, ότι υπάρχει και το πάγιο πρόβλημα με το casus belli από τη μεριά της Τουρκίας.

Σαφώς η Ελλάδα πρέπει διαρκώς να υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια άλλη χώρα μέλος της ίδιας συμμαχίας που έχει ψηφισμένη πάγια θέση ότι εάν η χώρα μας ασκήσει ένα αναγνωρισμένο από το διεθνές δίκαιο δικαίωμα, αυτό θα είναι αιτία κήρυξης πολέμου.

Όμως, όπως και να το δει κανείς θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μου στο διεθνές τοπίο διεκδικεί να αναγνωρίζεται ως κάτι παραπάνω από το «οι Έλληνες και το πρόβλημά τους με τους Τούρκους». Όχι γιατί υποτιμώ τη σημασία που έχει μια πραγματική διακηρυγμένη απειλή για την εδαφική ακεραιότητά της, αλλά γιατί οι χώρες κατοχυρώνονται στη διεθνή σκηνή με άλλους τρόπους και όχι απλώς με υπενθυμίσεις του τύπου «κάντε κάτι με το πρόβλημά μας».

Και αυτό μας φέρνει στο πραγματικό ερώτημα: ποια είναι η θέση της χώρας μας στο διεθνές τοπίο αυτή τη στιγμή και ποια εικόνα έχουν πραγματικά σύμμαχοι και δυνητικοί αντίπαλοι.

Γνωρίζω πολύ καλά την κυβερνητική ρητορική πάνω στο θέμα. Άλλωστε την επαναλαμβάνουν πολύ συχνά τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. «Η χώρα μας είναι πλέον ταυτισμένη με τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη και έχει μια αναβαθμισμένη παρουσία στην περιοχή, αλλά και μέσα στις συμμαχίες της, γιατί είναι με τη “σωστή πλευρά της ιστορίας”».

Βεβαίως, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει μια κάπως διαφορετική εικόνα. Η χώρα όντως έχει σταθερότητα, αλλά αυτή την έχει εδώ και αρκετό καιρό και δεν κινδύνευσε ποτέ πραγματικά από αποσταθεροποίηση, ακόμη και το 2015 πλέον γνωρίζουμε καλά πόσο αβάσιμα ήταν όσα «τρομοκρατικά» γράφονταν εκείνο το καλοκαίρι για το πόσο «κινδυνεύαμε». Μόνο που ως προς την ανάπτυξη η χώρα μας έχει μεν ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως ως προς τη σύγκλιση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξελίσσεται σε ουραγό, κατρακυλώντας στις κατατάξεις όταν προσθέτουμε στις επιδόσεις της την καθοριστική παράμετρο «σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης».

Έπειτα ως προς την αναβαθμισμένη παρουσία στην περιοχή δύσκολα θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη χώρα πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ακόμη και στην βαλκανική «πίσω αυλή μας» κοντόθωροι ψηφοθηρικοί λόγοι δεν οδήγησαν καν στην πλήρη αξιοποίηση της Συμφωνίας των ΠρεσπώνIN.GR. Δεν έχουμε κάποια παρουσία στις πολιτικές διεργασίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πέραν της αναπόφευκτης ανάληψης του κόστους των κυρώσεων, την ώρα που η Τουρκία είναι τμήμα των διαδικασιών, δεν έχουμε πάρει κάποια πρωτοβουλία ούτε συμμετέχουμε σε κάποια πρωτοβουλία σε σχέση με το Παλαιστινιακό, αντιθέτως έχουμε καταγραφεί ως χώρα που μονομερώς στηρίζουμε μέχρι τέλους την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου και τη γενοκτονική πολιτική της, διατηρούμε καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, χωρίς αυτό να αποτρέπει την υπαρκτή και σημαντική αναβάθμιση των σχέσεων Αιγύπτου και Τουρκίας το τελευταίο διάστημα και στη Λιβύη παραμένουμε θεατές των εξελίξεων. Πέραν αυτών δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη παρουσία στις διεργασίες για το μέλλον της ΕΕ και ο κύριος τρόπος που η χώρα μας ακούγεται στην ΕΕ είναι μέσω των αλλεπάλληλων παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων. Επιδιδόμαστε σε μια μάλλον ακριβή «εξοπλιστική διπλωματία» αλλά στρατηγική για το μέλλον και τον ρόλο του ΝΑΤΟ σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων δεν έχουμε, με τον πρωθυπουργό πρωτίστως να επιδιώκει να δείξει ότι συζητάει με άλλους ηγέτες στις διάφορες συναντήσεις.

Ακόμη και στη σχέση με τις ΗΠΑ περισσότερο βλέπουμε τον πρωθυπουργό να τρέχει – και ενίοτε να μην φτάνει… – να επανορθώσει τον τρόπο που κατά καιρούς μίλησε αρνητικά για τον Ντόναλντ Τραμπ παρά να επιδεικνύουμε τον συνδυασμό αποφασιστικότητας και ξεκάθαρης διαπραγματευτικής γραμμής που ταιριάζει στη συζήτηση με έναν Αμερικανό Πρόεδρο που κατεξοχήν σκέφτεται ως επιχειρηματίας, που προσπαθεί να κλείσει συμφέρουσες συμφωνίες.

Όσο για την επιδίωξη προσέλκυσης επενδύσεων και ανάδειξης της χώρας σε οικονομικά στρατηγικό κόμβο, στην πραγματικότητα λίγα έχουν γίνει, διάφορες εξαγγελίες δεν έχουν προχωρήσει, η χώρα έχει μείνει εκτός μεγάλων κυμάτων επενδύσεων στην Ευρώπη (αναφέρω ενδεικτικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και την ίδια ώρα η μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που δόθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων μέσα από τη διαμόρφωση υποδομών, στην πραγματικότητα πήγε χαμένη.

Την ίδια ώρα τομείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της θέσης της χώρας όπως είναι η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η έρευνα τυγχάνουν συστηματικής παραμέλησης από μια κυβέρνηση που εκτός όλων των άλλων κατάφερε να μην προχωρήσει τα σχέδια που η ίδια προώθησε για την ενίσχυση της έρευνας και την προσέλκυση επιστημονικού ταλέντου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γιατί δυστυχώς καμιά χώρα δεν αναβαθμίζεται στη διεθνή σκηνή επειδή χορηγεί πολλές Golden Visa. Γιατί τόσο οι επενδυτές όσο και άλλες χώρες σέβονται ένα κράτος-«παίκτη» όχι μια χώρα-οικόπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι οι προκλήσεις που είναι μπροστά μας είναι με έναν τρόπο υπαρξιακές. Δεν αφορούν τη μια ή την άλλη επιλογή μέτρων. Αφορούν το μέλλον και τη θέση της χώρας. Την ικανότητα να κερδίσει ξανά την υπερηφάνεια της, τη «χαμένη μαγκιά της». Και αυτό δεν αφορά απλώς μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που να μην προσκολλάται μονόπλευρα σε συμμαχίες, να διευρύνει τις συνεργασίες και να κερδίσει τον σεβασμό με την αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση και όχι την ετοιμότητα για μια ακόμη παραχώρηση.

Αφορά πρώτα από όλα – και ίσως πάνω από όλα…- την εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας. Την ικανότητά της να παράγει περισσότερα και καλύτερα. Τη δυνατότητα της να κρατάει εδώ το επιστημονικό δυναμικό της. Τη λειτουργία ξανά ενός κράτους που να είναι όντως επιτελικό και όχι συνώνυμο με την ενδημική διαφθορά και τη διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Την κυβερνητική λειτουργία που να στηρίζεται σε ένα σχέδιο και όχι απλώς σε έναν κατάλογο συμφερόντων προς εξυπηρέτηση. Τη δημοκρατία ως μαζική συμμετοχή και κινητοποίηση που κάνει μια χώρα να κάνει άλματα σε αντίθεση με τον καταστροφικό σημερινό συνδυασμό εξατομίκευσης, παραίτησης και αποκαρδίωσης.

Κοντολογίς την επιστροφή της ελπίδας, όχι ως μακρινού – και άπιαστου – οράματος, αλλά ως πραγματικού πολιτικού προτάγματος, με σχέδιο και βηματισμό.

Πηγή: in.gr 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ – Ποιους όρους θέτει
Επικαιρότητα

Το Ιράν απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ποιους όρους θέτει
Αλβανία: Ύποπτος και για πλαστογράφηση τίτλων ο επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο του Κούσνερ
World

Ύποπτος πλαστογράφησης ο Αλβανός επιχειρηματίας που έκανε μπίζνες με τον Κούσνερ
Κίνα: Μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των ΗΠΑ; Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα
World

Ποια είναι η θέση της Κίνας στον νέο «χάρτη» τεχνολογικού hedging
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν
Τουρκία: Εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην παγκόσμια αμυντική τράπεζα του Καναδά
World

Ταλαντεύεται η Τουρκία για την αμυντική τράπεζα του Καναδά
Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ποια εταιρεία αναζητά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης με τις «πλάτες» του Μπέζος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ποια εταιρεία αναζητά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης με τις «πλάτες» του Μπέζος

Παράλληλα, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική της βιωσιμότητα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Κρασί: Ισχυροποιεί τη θέση του στο Ηνωμένο Βασίλειο [γράφημα]
AGRO

Από τις διακοπές στα ράφια: Το ελληνικό κρασί κατακτά τη Βρετανία

Πώς το ελληνικό κρασί κερδίζει τις εντυπώσεις στην βρετανική αγορά - Ο ρόλος του τουρισμού και η στροφή των καταναλωτών στο ανώτερης ποιότητας

Μαρία Σιδέρη
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Ψηφιακό εργαλείο κατευθύνει τους αγρότες να καλλιεργούν σωστά και στα κατάλληλα μέρη
AGRO

ΑΙ στο χωράφι - «Διαβάζει» το έδαφος και προτείνει καλλιέργειες

Νέο ψηφιακό εργαλείο λανσάρει ο FAO - Συνδυάζει δεδομένα εδάφους, κλίματος και τοπίου

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Opinion
Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη
Opinion

Να ξαναμπεί η χώρα στον παγκόσμιο χάρτη

Η χώρα χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να αναβαθμίζει πραγματικά τη θέση της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η…πίσω αυλή της ελληνικής οικονομίας
Opinion

Η...πίσω αυλή της οικονομίας

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αναπτυξιακή πορεία

Γιάννης Αγουρίδης
Η παρακμή της αποτροπής και πού οδηγεί
Opinion

Η παρακμή της αποτροπής

Μέσα από την απειλή της άρνησης ή της τιμωρίας, η αποτροπή βοήθησε να διατηρηθεί η ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων για πάνω από επτά δεκαετίες. Ποια η συνέχεια;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία
Opinion

Το τέλος του «αφηγήματος» και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι χάνει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και αντιδρά ήδη από τώρα σπασμωδικά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το ποδόσφαιρο ως στρατηγικό επιχειρηματικό εργαλείο
Opinion

Τι διδάσκει η... μπάλα

Η στρατηγική ανάλυση του ποδοσφαίρου, επιβάλλεται πλέον στις επιχειρήσεις που θέλουν να διεθνοποιούν όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες τους

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Αγορά κατοικίας: Το εμβαδόν…. μετράει
Opinion

Το εμβαδόν…. μετράει

Το μεγάλο σπίτι, δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο «συμμαζεμένες» επιλογές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αφήνουν οριστικά πίσω την κρίση
Opinion

Τέλος η κρίση για τις τράπεζες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει σε νέα εποχή.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Ιράν: Απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ – Ποιους όρους θέτει
Επικαιρότητα

Το Ιράν απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ποιους όρους θέτει

Οι αρχές του Ιράν επιθυμούν οι ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις «συμφωνηθείσες ρυθμίσεις» πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών

Αλβανία: Ύποπτος και για πλαστογράφηση τίτλων ο επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο του Κούσνερ
World

Ύποπτος πλαστογράφησης ο Αλβανός επιχειρηματίας που έκανε μπίζνες με τον Κούσνερ

Ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου, που πούλησε τη γη στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, καταζητείται στην Αλβανία με κατηγορίες για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος

Κίνα: Μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των ΗΠΑ; Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα
World

Ποια είναι η θέση της Κίνας στον νέο «χάρτη» τεχνολογικού hedging

Σε μια περίοδο όπου τα χαρτοφυλάκια έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα αμερικανικών εταιρεών, ο hedging χάρτης αλλάζει - Ποια θέση έχει η Κίνα

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Δημήτρης Σταμούλης
Τουρκία: Εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην παγκόσμια αμυντική τράπεζα του Καναδά
World

Ταλαντεύεται η Τουρκία για την αμυντική τράπεζα του Καναδά

Η Τουρκία παρακολούθησε στενά και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Μόντρεαλ πριν από την ίδρυση της τράπεζας DSRB

Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ποια εταιρεία αναζητά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης με τις «πλάτες» του Μπέζος

Παράλληλα, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική της βιωσιμότητα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Eni: Ο CEO προβλέπει ότι το πετρέλαιο ίσως ξεφύγει από το τρέχον εύρος τιμών έως αρχές 2027
Πετρέλαιο

Τιμές πάνω από 100 δολ. στο πετρέλαιο προβλέπει ο CEO της Eni

Η μακροπρόθεσμη λύση είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ​και των διαδρομών εφοδιασμού, τόνισε ο Ντεσκαλτζί

Govt Weighs 2nd Early Bailout Loan Repayment by End-2026
English Edition

Govt Weighs 2nd Early Bailout Loan Repayment by End-2026

Greek officials consider paying off up to 2.5 billion euros more in rescue loans, as debt reduction strategy gathers pace

Στενά του Ορμούζ: Καλά κρατούν οι διαβουλεύσεις για τα τέλη διέλευσης – Ποιοι αντιτίθεται σε υποχρεωτική επιβολή
World

Σε «θολά νερά» οι συζητήσεις για τα τέλη διέλευσης στο Ορμούζ

Τις εθελοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης της ναυσιπλοΐας υποστηρίζει το Ομαν - Υπέρ θεσμοθέτησης εισφοράς το Ιράν - Η θέση της Ευρώπης για τα Στενά του Ορμούζ

Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά

Η αισιοδοξία για την AI οδήγησε τους επενδυτές στα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Κίνα: Η βιομηχανία αλκοόλ ζητά αυστηρότερη εποπτεία των διαδικτυακών πωλήσεων
World

Κίνα: Η βιομηχανία αλκοόλ ζητά αυστηρότερη εποπτεία των διαδικτυακών πωλήσεων

Οι υπάρχοντες κανόνες δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη του τομέα

Θερινές εκπτώσεις: Το στοίχημα των 7 δισ.
Business

Το στοίχημα του θέρους - Τα 7 δισ. και οι εκπτώσεις

Τι περιμένει η αγορά από τις θερινές εκπτώσεις - Ο ρόλος των προσφορών και οι 50 ημέρες

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων – Τι ισχύει από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι παγίδες του νέου ΕΝΦΙΑ - Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα τετραγωνικά

SpaceX: «Η αξία της θα ξεπεράσει την αξία της Γης» υποστηρίζει ο Μασκ – Τι εκτιμά η αγορά
World

SpaceX: Τι προβλέπει ο Μασκ για την αξία της - Οι εκτιμήσεις της αγοράς

Μεγάλη διακύμανση παρουσιάζουν τα στοιχεία για την αποτίμηση της SpaceX. Σύμφωνα με την FactSet, ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών ανέρχεται σε περίπου 240 δολάρια

Crete Hotels Rely on Last-Minute Bookings Despite Strong Visitor Growth
English Edition

Crete Hotels Rely on Last-Minute Bookings Despite Strong Visitor Growth

Discounting pressures tourism businesses as arrivals remain robust but spending lags

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies