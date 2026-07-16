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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino

Αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου

Κοινωνία 16.07.2026, 17:07
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Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino
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Την Κυριακή 19 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας

Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ, ο δεύτερος τόμος ολοκληρώνει την έκδοση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στον δεύτερο τόμο, ο Άγγελος Τερζάκης οδηγεί την αφήγησή του στην κορύφωσή της, εκεί όπου οι προσωπικές επιθυμίες συγκρούονται με το χρέος, η εξουσία δοκιμάζει τους ανθρώπους και η Ιστορία καθορίζει αμετάκλητα τις τύχες των ηρώων.

Η Φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησος γίνεται το σκηνικό μιας εποχής που μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς παλιοί κόσμοι καταρρέουν και νέες δυνάμεις αναδύονται. Μέσα σε αυτό το ιστορικό τοπίο, οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην πίστη και την προδοσία, στον έρωτα και την ευθύνη, στην προσωπική ευτυχία και τη συλλογική μοίρα. Με μοναδική αφηγηματική δεξιοτεχνία, ο Τερζάκης συνθέτει ένα έργο όπου η ιστορική πραγματικότητα αποκτά τη δύναμη του διαχρονικού μύθου.

Στον Β΄ τόμο αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα η μεγάλη αρετή του συγγραφέα: η ικανότητά του να μεταμορφώνει τα ιστορικά γεγονότα σε βαθιά ανθρώπινο δράμα. Οι χαρακτήρες αποκτούν μεγαλύτερο ψυχολογικό βάθος, οι συγκρούσεις οξύνονται και η αφήγηση κορυφώνεται με ένταση, λυρισμό και συγκινησιακή δύναμη, επιβεβαιώνοντας γιατί η «Πριγκίπισα Ιζαμπώ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα της ελληνικής πεζογραφίας.

Harper’s BAZAAR

Μαζί, το Harper’s BAZAAR με ένα τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή έμπνευση: ένα εντυπωσιακό cover story αφιερωμένο στη χολιγουντιανή λάμψη, τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μόδας του Τεστίνο, μια αποκαλυπτική συνέντευξη-πορτρέτο της Αναστασίας Παντούση και τη δυναμική επιστροφή της ασύμμετρης φούστας, ενός από τα πιο ισχυρά fashion trends της σεζόν.

«ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»

Κάθε Κυριακή, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί το ειδικό ένθετο «ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ο πιο πρακτικός σύμμαχος για την οργάνωση των καθημερινών γευμάτων.

Με 21 επιλεγμένες προτάσεις για ολόκληρη την εβδομάδα – τρεις για κάθε ημέρα – το ένθετο δίνει έτοιμες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Δύο εύκολες και γρήγορες συνταγές για την απαιτητική καθημερινότητα και μία πιο ξεχωριστή πρόταση για όσους θέλουν να αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο στην κουζίνα.

Ιδιαίτερη θέση έχει το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, με ένα ολοκληρωμένο μενού που υπογράφει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για να γίνει η πιο αγαπημένη ημέρα της εβδομάδας ακόμη πιο απολαυστική.

Με τη σάρωση των QR codes, οι αναγνώστες μεταφέρονται απευθείας στο argiro.gr, όπου βρίσκουν όλες τις συνταγές, αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης και χρήσιμα μυστικά για σίγουρη επιτυχία.

Το «ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» δεν είναι απλώς μια συλλογή συνταγών. Είναι η εύκολη απάντηση στο καθημερινό ερώτημα «Τι να μαγειρέψουμε σήμερα;». Ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει το άγχος της καθημερινότητας και προσφέρει νέες, δοκιμασμένες ιδέες για κάθε οικογένεια.

BHMAGAZINO

Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ, με ένα τεύχος γεμάτο πρόσωπα, ιδέες, ταξίδια και πολιτισμό.

Στο εξώφυλλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανοίγει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino. Ο πρώτος πολίτης της χώρας μιλά για την Ελλάδα που ονειρεύεται, τη νέα γενιά, τη δημοκρατία και τις προκλήσεις της εποχής, αποκαλύπτοντας πτυχές της πολιτικής σκέψης και της προσωπικής του διαδρομής σε μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ ΙΖΑΜΠΩ, Β΄ΤΟΜΟΣ»: €1,75)

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