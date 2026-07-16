Ιράν: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

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Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στη Μέση Ανατολή στις 7 Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο. Ως σήμερα ωστόσο η Τεχεράνη δεν είχε μπει στο στόχαστρο, όπως από την άλλη ούτε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον Κόλπο.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων κάνουν κομματάκια το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», την καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου κι υποτίθεται πως θα οδηγούσε στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Το όποιο μνημόνιο κατανόησης «δεν έχει νόημα παρά μόνο όταν οι όροι του επικυρώνονται κι εφαρμόζονται· αν το Ιράν δεν έχει κανένα όφελος (…) δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμμορφωνόμαστε» προς αυτό, τόνισε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Η πόλη Μπουσέρ (νότια), όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, μπήκε στο στόχαστρο των δυνάμεων της Ουάσιγκτον χθες, όπως και τα περίχωρα της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά). Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, επτά μέλη του σκοτώθηκαν. Καταμέτρησε δεκατρία αμερικανικά πυραυλικά πλήγματα.

«Τα πλήγματα μείωσαν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ», διαβεβαίωσε από την άλλη ο αμερικανικός στρατός.

Στο τέλος της ημέρας, ανακοίνωσε πως άρχισε νέο κύμα βομβαρδισμών, με τον ίδιο σκοπό.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες ιρανικές πόλεις, ανάμεσά τους την Μπαντάρ Αμπάς (νότια), τη Ρασκ και τη Σαμπαχάρ (νοτιοανατολικά), καθώς και στη νήσο Κεσμ, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, σε νοσοκομείο στην Αχβάζ (νοτιοδυτικά) χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των ασθενών και των υγειονομικών εξαιτίας αμερικανικών βομβαρδισμών στην περιοχή. Μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές υγείας.

Ενεργοποιήθηκε το σύστηκα αντιαρεοπορικής άμυνας

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και στο δυτικό Ιράν, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ακούστηκε ο ήχος που σηματοδοτεί «την ενεργοποίηση των συστημάτων (αντιαεροπορικής) άμυνας σε διάφορους τομείς της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων του δυτικού και του ανατολικού», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, που δεν έχει κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Εκρήξεις ακούστηκαν εξάλλου στις επαρχίες Λορεστάν (δυτικά) και Σεμνά (βόρεια), σύμφωνα με τα πρακτορεία IRNA και MEHR.

Νωρίτερα, τη νύχτα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι αντιμετωπίζει «εχθρικά drones» αναφερόμενος σε «αμαρτωλή» επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.