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Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση

Στο φως νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία της Marfin – Πώς η ταύτιση αντικειμένων οδήγησε στις συλλήψεις

Κοινωνία 16.07.2026, 21:42
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Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση
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Νέο οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, καθώς και οι καινοτόμες μέθοδοι που οδήγησαν τις Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης 16 χρόνια μετά τον εμπρησμό, βλέπουν το φως της δημοσιότητας:

Τα 15 δευτερόλεπτα του τρόμου

Το βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010, και συγκεκριμένα στις 14:08. Στα καρέ διακρίνεται ένας υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος παίρνει κάτι πίσω από το γκισέ και απομακρύνεται ταχύτατα προς άλλο δωμάτιο. Η τζαμαρία του κτιρίου έχει μόλις παραβιαστεί, ενώ μια λάμψη μαρτυρά τη ρίψη βόμβας μολότοφ στο εσωτερικό.

Μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα, ολόκληρο το ισόγειο καλύπτεται από πυκνό μαύρο καπνό, εκμηδενίζοντας την ορατότητα. Ο απολογισμός της φονικής επίθεσης, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ήταν τρεις νεκροί εργαζόμενοι, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος γυναίκα.

Ο άνδρας με το σφυρί

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, μια φωτογραφία αποτυπώνει τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της ρίψης της μολότοφ. Στην εικόνα διακρίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα, καλυμμένο πρόσωπο και καπέλο, να θρυμματίζει την γυάλινη πρόσοψη με ένα σφυρί. Η αστυνομία ταυτοποίησε το συγκεκριμένο άτομο με έναν 42χρονο, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση.

Για την ταυτοποίηση των δραστών αξιοποιήθηκε κρίσιμο υλικό (βίντεο και φωτογραφίες) που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος. Η ΕΛ.ΑΣ. επιστράτευσε την τεχνολογία προκειμένου να αφαιρέσει ψηφιακά τα καπέλα και τις κουκούλες (full face) από τους δράστες, ώστε να γίνει σύγκριση των χαρακτηριστικών του προσώπου τους.

Τα φθαρμένα σακίδια που «πρόδωσαν» τους δράστες

Το πιο κομβικό σημείο της αστυνομικής έρευνας, ωστόσο, ήταν η ταύτιση των προσωπικών αντικειμένων. Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν σε φωτογραφίες από παλαιότερες διακοπές των δύο 42χρονων προφυλακισμένων ακριβώς τα ίδια αντικείμενα που φορούσαν οι δράστες την ημέρα του εμπρησμού:

  • Σακίδια με συγκεκριμένα, μοναδικά σημάδια φθοράς.
  • Υποδήματα.
  • Γυαλιά.
  • Το χαρακτηριστικό καπέλο του ενός εκ των δραστών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα της Αστυνομίας, η κατοχή αυτών των αντικειμένων με τα μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά αποδεικνύει την άρρηκτη σύνδεση των προσώπων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες των διακοπών με τους δράστες που καταγράφηκαν στο οπτικό υλικό της επίθεσης.

Η συμβολή του ερασιτέχνη φωτογράφου

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών έπαιξε και το φωτογραφικό υλικό που τράβηξε ένας ερασιτέχνης φωτογράφος, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το κτίριο της Marfin. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στις 16:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρέδωσε πρόθυμα το υλικό του σε αξιωματικό της αστυνομίας που τον αναζήτησε.

Αξιοποιώντας την ίδια μεθοδολογία συνδυαστικής ανάλυσης βίντεο, φωτογραφιών και ταύτισης αντικειμένων, οι Αρχές οδηγήθηκαν πρόσφατα και στη σύλληψη μιας 46χρονης γυναίκας. Η κατηγορούμενη βρίσκεται επί του παρόντος στην Αγγλία, και η έκδοσή της στις ελληνικές αρχές αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: in.gr

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