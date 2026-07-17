 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ασία 17.07.2026, 10:19
Σχολιάστε
Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της Wall Street, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Δείκτες

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 2,13%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε απώλειες 4,60%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 2,33%, ενώ το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας παρέμεινε κλειστό λόγω εθνικής αργίας.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,85%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 κατέγραψε «βουτιά» 5,2% και ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 3,7%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων εντάθηκε μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι ολοκλήρωσε για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης και ναυτικές εγκαταστάσεις.

Η κλιμάκωση στο Ιράν

Η κλιμάκωση της έντασης έρχεται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, διαταράσσοντας εκ νέου τη διέλευση ενεργειακών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Εταιρείες

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Seven & i Holdings, μητρικής της αλυσίδας 7-Eleven, ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, μετά από δημοσίευμα της Nikkei σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται κοντά στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στη μεγαλύτερη πολωνική αλυσίδα καταστημάτων ευκολίας Żabka Group.

Η συμφωνία, η αξία της οποίας εκτιμάται σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια γεν, εντάσσεται στη στρατηγική της Seven & i για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και την είσοδο στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης.

Η Żabka, που ιδρύθηκε το 1998, διαθέτει περισσότερα από 10.000 καταστήματα franchise στην Πολωνία, προσφέροντας έτοιμα γεύματα, σνακ και είδη παντοπωλείου. Η μετοχή της, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, έκλεισε την Πέμπτη με άνοδο 10,9%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα της TSMC, η μετοχή της υποχώρησε, καθώς ενισχύθηκαν οι αμφιβολίες των επενδυτών για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής
Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.
Πετρέλαιο: Αυξάνονται οι τιμές καθώς το Ιράν απειλεί με αντίποινα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν ενεργειακές υποδομές
Commodities

Άλμα στο πετρέλαιο - Φόβοι για αντίποινα Ιράν
Wall Street: Απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Απώλειες στη Wall Street λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Ασία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια

Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.

Ο χρυσός έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου

Πετρέλαιο: Αυξάνονται οι τιμές καθώς το Ιράν απειλεί με αντίποινα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν ενεργειακές υποδομές
Commodities

Άλμα στο πετρέλαιο - Φόβοι για αντίποινα Ιράν

Το πετρέλαιο καταγράφει άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κλιμάκωση των απειλών μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν

Wall Street: Απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Απώλειες στη Wall Street λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Eπισκίασε μια σειρά από ισχυρές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό
Business

Το σχέδιο της Prodea για να ξεκλειδώσει την αξία της μετοχής

Tο στρατηγικό πλάνο της Prodea για να μεγαλώσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά - Η επαναγορά μετοχών, η έμφαση σε logistics - τουρισμό και οι επόμενες κινήσεις

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Τι ετοιμάζεται

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026

Τρεις χρυσές και μία ασημένια διάκριση στα Mobile & IoT Awards 2026 απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρικής Οδός

Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας
AGRO

Στρατηγικός σχεδιασμούς του κρητικού αμπελώνα

Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας στην Κρήτη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής

Το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για έκτη διαδοχική ημέρα τις στρατιωτικές επιχειρήσει

Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια

Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
World

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες

Από 1η έως τις 14 Ιουλίου, ο μέσος όρος των ημερήσιων πτήσεων μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Από τα 49 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες

Κρασί: Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας
AGRO

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας

Σε κρίση το γερμανικό κρασί - Απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του γερμανικού αμπελοοινικού τομέα

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές
Business

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor

CrediaBank: Αυξάνει το free float factor ο FTSE Russell, μετά το placement
Business

FTSE Russell: Αυξάνει το free float factor της CrediaBank

Γιατί η FTSE Russell προχώρησε σε αναθεώρηση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float factor) της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση
Επικαιρότητα

«Νέα φάση» στην αγορά ελαιολάδου «βλέπει» η κορυφαία εταιρεία ελαιολάδου

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή

Ιράν: Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ – Στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ιράν καταγγέλλει βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, απειλεί με αντίποινα σε χώρες της περιοχής

Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.

Ο χρυσός έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου

Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies