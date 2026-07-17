Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της Wall Street, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Δείκτες

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 2,13%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε απώλειες 4,60%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 2,33%, ενώ το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας παρέμεινε κλειστό λόγω εθνικής αργίας.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,85%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 κατέγραψε «βουτιά» 5,2% και ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 3,7%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων εντάθηκε μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι ολοκλήρωσε για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης και ναυτικές εγκαταστάσεις.

Η κλιμάκωση στο Ιράν

Η κλιμάκωση της έντασης έρχεται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, διαταράσσοντας εκ νέου τη διέλευση ενεργειακών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Εταιρείες

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Seven & i Holdings, μητρικής της αλυσίδας 7-Eleven, ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, μετά από δημοσίευμα της Nikkei σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται κοντά στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στη μεγαλύτερη πολωνική αλυσίδα καταστημάτων ευκολίας Żabka Group.

Η συμφωνία, η αξία της οποίας εκτιμάται σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια γεν, εντάσσεται στη στρατηγική της Seven & i για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και την είσοδο στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης.

Η Żabka, που ιδρύθηκε το 1998, διαθέτει περισσότερα από 10.000 καταστήματα franchise στην Πολωνία, προσφέροντας έτοιμα γεύματα, σνακ και είδη παντοπωλείου. Η μετοχή της, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, έκλεισε την Πέμπτη με άνοδο 10,9%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα της TSMC, η μετοχή της υποχώρησε, καθώς ενισχύθηκαν οι αμφιβολίες των επενδυτών για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).