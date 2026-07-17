Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, δείχνοντας μεγαλύτερες αντοχές στην κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,41% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 10.600 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,35% στις 24.828 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,47% στις 8.338 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ακολούθησαν το κύμα ρευστοποιήσεων, με αρκετούς από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Οι μετοχές των ολλανδικών κατασκευαστών εξοπλισμού ημιαγωγών ASMI και ASML υποχώρησαν κατά 4,6% και 3,8% αντίστοιχα. Επίσης, η STMicroelectronics κατέγραψε απώλειες 5%, η Infineon υποχώρησε κατά 4,2%, ενώ η BE Semiconductor σημείωσε πτώση 3,7%.

Παρά το αρνητικό κλίμα, οι απώλειες στην Ευρώπη ήταν αισθητά μικρότερες σε σχέση με τη σημαντική διόρθωση που σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, αλλά και στους κλυδωνισμούς της Wall Street, καθώς τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν πολύ μικρότερη έκθεση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Το κλίμα παρέμεινε επιβαρυμένο καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για έκτη διαδοχική ημέρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξέλιξη που εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να ανακόψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να περιπλέξει τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία μέχρι στιγμής κρίνονται ενθαρρυντικά. Στήριξη στο κλίμα προσέφεραν και τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν περαιτέρω αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα. Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων, ωστόσο η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει τις αγορές να αυξήσουν τις πιθανότητες για μία νέα αύξηση των επιτοκίων σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αναιμική οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης και στον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από την πλευρά της προσφοράς.