BP – ConocoPhillips: Σημαντικές επενδύσεις στο Ιράκ, κόντρα στην επιρροή του Ιράν

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Nέες επενδύσεις ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράκ αναμένεται να ανακοινώσουν η BP και η ConocoPhillips, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τον ενεργειακό τομέα της χώρας και να μειώσει την εξάρτηση της περιοχής από διαδρομές ευάλωτες σε παρεμβάσεις από το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων.

Προγραμματίζονται συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ αμερικανικών εταιρειών και της ιρακινής κυβέρνησης

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ-Ιράκ στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο Μπράιαν Σάλιβαν του CNBC, επικαλούμενος πηγές. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαΐντι, θα συναντηθεί στη σύνοδο κορυφής με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ και στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.

Η εκδήλωση αναμένεται να περιλαμβάνει συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ αμερικανικών εταιρειών και της ιρακινής κυβέρνησης.

Επενδύσεις πολλών δισ.

Οι επενδύσεις της BP, της ConocoPhillips και άλλων εταιρειών θα ανέλθουν σε δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε δεκάδες δισεκατομμύρια, ανέφεραν οι πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επιμέρους δεσμεύσεις δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Οι συμφωνίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επεκτείνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα του Ιράκ, να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της χώρας και να διαφοροποιήσουν τις διαδρομές εξαγωγής που είναι ευάλωτες σε περιφερειακές διαταραχές.

Μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και έχει καταστεί όλο και πιο σημαντικό σημείο εστίασης για τις αγορές ενέργειας μετά την αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η BP έχει ιστορία στο Ιράκ που χρονολογείται περίπου έναν αιώνα πίσω και τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στο γιγαντιαίο πετρελαϊκό κοίτασμα της Ρουμάιλα. Το 2025, η εταιρεία οριστικοποίησε συμφωνία με τη Βαγδάτη για την εκ νέου ανάπτυξη των πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κιρκούκ, η οποία καλύπτει τους θόλους «Baba» και «Avanah» του κοιτάσματος του Κιρκούκ, καθώς και τα γειτονικά κοιτάσματα «Bai Hassan», «Jambur» και «Khabbaz».

Το Ιράκ προσελκύει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και βιομηχανικές εταιρείες του κόσμου, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και να επιταχύνει την ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου της χώρας.

Ο Αλ-Ζαΐντι συναντήθηκε με εκπροσώπους των εταιρειών Halliburton, Shell, Honeywell, Weatherford και Baker Hughes στο Χιούστον την Πέμπτη, με τις συζητήσεις να καλύπτουν θέματα επενδύσεων, τεχνολογίας και πιθανής συμμετοχής σε μεγάλα ενεργειακά έργα, σύμφωνα με το γραφείο του.