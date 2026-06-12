BP: Πουλάει τα μερίδιά της σε δύο έργα στον Κόλπο Μεξικού

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Τη διαδικασία πώλησης των μεριδίων που κατέχει σε δύο από τα έργα της στον Κόλπο του Μεξικού ξεκίνησε η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία BP, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο Reuters, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας διευθύνουσας συμβούλου Meg O’Neill.

Στόχος της είναι να αυξήσει την παραγωγή της στον τομέα της εξόρυξης στις ΗΠΑ σε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα έως το 2030

Η BP, ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης στον Κόλπο του Μεξικού, εξετάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο την πώληση μειοψηφικών μεριδίων στα έργα Kaskida και Tiber, τα οποία εκτιμάται ότι αξίζουν δισεκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως από το Reuters.

Οι τέσσερις πηγές δεν αποκάλυψαν το μέγεθος των μεριδίων που η BP σκοπεύει να πουλήσει και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διαβουλεύσεις.

Η BP αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα του Reuters.

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου προσφέρουν συχνά μειοψηφικά μερίδια σε έργα υπό ανάπτυξη, προκειμένου να απελευθερώσουν το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί σε αυτά.

Η BP αναθεώρησε τη στρατηγική της πέρυσι, προκειμένου να επικεντρωθεί εκ νέου στις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απομακρύνοντας την εισχώρησή της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετά από κριτική από επενδυτές και χαμηλή απόδοση των μετοχών.

Η CEO O’Neill, η οποία κατάγεται από το Boulder του Κολοράντο και είναι η πρώτη εξωτερική υπάλληλος της εταιρείας σε διάστημα άνω του ενός αιώνα, ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο.

Tα πιο ελπιδοφόρα έργα της BP στον Κόλπο του Μεξικού

Τα έργα Kaskida και Tiber θεωρούνται τα πιο ελπιδοφόρα έργα της BP στον Κόλπο του Μεξικού, με το καθένα να αναμένεται να έχει παραγωγική ικανότητα 80.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Το Kaskida αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2029 και το Tiber το 2030.

Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, βασίζεται όλο και περισσότερο στις ΗΠΑ για την ανάπτυξή της. Στόχος της είναι να αυξήσει την παραγωγή της στον τομέα της εξόρυξης στις ΗΠΑ σε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα έως το 2030, λίγο λιγότερο από το μισό του στόχου της για παραγωγή μεταξύ 2,3 και 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα παγκοσμίως κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 40% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά.