Στενά του Ορμούζ: Καταρρέει η ναυσιπλοία – Στα 80 δολ. εκτοξεύθηκε το πετρέλαιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε κατάσταση… συναγερμού επέστρεψε η παγκόσμια αγορά ενέργειας, μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και η απαίτησή του για καταβολή «τελών προστασίας» ύψους 20% επί των φορτίων, εκτόξευσαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, την ώρα που η εμπορική κίνηση στο στρατηγικό πέρασμα καταρρέει.

Η κίνηση στο νότιο διάδρομο, ο οποίος προστατεύεται από τον αμερικανικό στρατό και εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ομάν, «έχει ουσιαστικά καταρρεύσει»

Κατακόρυφη πτώση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC που επικαλείται επίσημα στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ κατέγραψε ελεύθερη πτώση της τάξης του 60% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Συγκεκριμένα, την Κυριακή διέσχισαν το πέρασμα μόλις 14 πλοία –εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν πετρελαιοφόρα–, έναντι 37 σκαφών την αντίστοιχη ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

Η σύγκριση με την περίοδο προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν (28 Φεβρουαρίου) είναι αποκαλυπτική. Τότε διέρχονταν καθημερινά περισσότερα από 100 πλοία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες μέσω της πλατφόρμας Truth Social την εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού, με στόχο να πληγεί αποκλειστικά το εμπόριο της Τεχεράνης

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της εταιρείας Windward, η κίνηση στο νότιο διάδρομο, ο οποίος προστατεύεται από τον αμερικανικό στρατό και εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ομάν, «έχει ουσιαστικά καταρρεύσει».

Πολλοί πλοιοκτήτες επιλέγουν πλέον τη βόρεια διαδρομή μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι αρκετά πλοία επιλέγουν να πλέουν με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού (transponders) για λόγους ασφαλείας, καθιστώντας δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμό της κίνησης.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και το χαράτσι του 20%

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες μέσω της πλατφόρμας Truth Social την εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού, με στόχο να πληγεί αποκλειστικά το εμπόριο της Τεχεράνης. «Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάστηκε έτσι επειδή σταματά μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απαιτώντας τη διεθνή οικονομική αποζημίωση των ΗΠΑ για τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών», ζητώντας το 20% της αξίας των διακινούμενων φορτίων ως αντίτιμο για την παροχή ασφάλειας.

Στα 80 δολάρια το Brent

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο άνω του 5%, με το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό τύπου Brent, να ενισχύεται κατά 5,3% αγγίζοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 5,3%, κλείνοντας στα 75,18 δολάρια το βαρέλι.

Όπως αναφέρει το CNBC, τα παραπάνω έρχονται ύστερα από ένα σφοδρό κύμα στρατιωτικών συγκρούσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι την Κυριακή εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιγείων πληγμάτων κατά του Ιράν –μετά τον βομβαρδισμό 140 στόχων το Σάββατο–, ως απάντηση στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε την Κυριακή με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι τα Στενά έχουν κλείσει μέχρι νεωτέρας.

Αν και η Ουάσιγκτον διαψεύδει κατηγορηματικά το κλείσιμο της διόδου, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εγγυώνται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους ναυτιλλομένους να επιδεικνύουν «άκρα επαγρύπνηση», καθώς η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.