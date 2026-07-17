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ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Από τα 49 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 17.07.2026, 09:38
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ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
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Το έργο και τα επόμενα βήματά της στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσίασε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)  την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στην Καβάλα, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με τη συμμετοχή της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των Υποδιοικητών Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

Στο επίκεντρο η στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

Το έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με μετρήσιμα αποτελέσματα στην απασχόληση, την κατάρτιση και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, μέσω 49 προγραμμάτων απασχόλησης, έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες. Από αυτούς, 11.051 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 8.277 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 3.239 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 2.805 υποστηρίχθηκαν για νέα επιχειρηματικότητα.

Κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων: το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 39% είναι νέοι έως 29 ετών, το 17% είναι άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 37% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ δεν εφαρμόζει οριζόντιες πολιτικές, αλλά παρεμβάσεις που απευθύνονται σε ομάδες με αυξημένες ανάγκες στήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί 54.483 άνεργοι και εργαζόμενοι. Από αυτούς, 23.304 είναι άνεργοι και 31.179 εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες ανέρχονται σε 35.998, ποσοστό 66% του συνόλου.

Η έμφαση δίνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 30.032 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 21.509 σε πράσινες δεξιότητες και 1.470 σε οικονομικό εγγραμματισμό. Η κατάρτιση μετατρέπεται έτσι σε πρακτικό εργαλείο αναβάθμισης δεξιοτήτων, επαγγελματικής προσαρμογής και ταχύτερης πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες εργασίας.

Σημαντικό αποτύπωμα καταγράφεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 6.048 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 1.495. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 3.958 σπουδαστές, με 870 αποφοίτους. Συνολικά, 10.006 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην περιοχή.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι μια περιοχή με ιδιαίτερες παραγωγικές δυνατότητες, αλλά και με διαφορετικές ανάγκες ανά τοπική αγορά εργασίας. Το έργο της ΔΥΠΑ αποδεικνύει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή».

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην περιοχή εστιάζουν σε πέντε άξονες:

1. στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας,
2. ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων,
3. περισσότερες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες,
4. έμφαση σε νέους, γυναίκες, ανέργους 55+ και ευάλωτες ομάδες,
5. στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ με την παραγωγή.

Στο ίδιο διάστημα, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης μειώθηκε κατά 10,6% από το 2019 έως το 2025, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπική στόχευση.

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