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Apple: Με προσωπικές επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει τη διαμάχη

Νέα κλιμάκωση στη διαμάχη της Apple με την OpenAI για τα εμπορικά μυστικά της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 17.07.2026, 15:50
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Apple: Με προσωπικές επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει τη διαμάχη
Newsroom

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Κλιμακώνει η Apple τη διαμάχη με δεκάδες υπαλλήλους της OpenAI, οι οποίοι εργάζονταν παλαιότερα στην εταιρεία, στέλνοντας προσωπικές προειδοποιήσεις μέσω δικηγόρων, καθώς αναζητά αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της ότι η δημιουργός του ChatGPT έκλεψε απόρρητα εμπορικά μυστικά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, περίπου 40 πρώην υπάλληλοι της Apple που εργάζονται τώρα στην OpenAI έλαβαν επιστολές που τους δίνουν οδηγίες να προσκομίσουν έγγραφα και επικοινωνίες, ενώ παράλληλα απαιτούν συναντήσεις με τους δικηγόρους της Apple.

Η αγωγή

Η απόφαση για την αποστολή των επιστολών είναι ενδεικτική των επιθετικών τακτικών της Apple, καθώς έχει προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η άσκηση αγωγής με την οποία κατηγορεί την OpenAI και δύο υπαλλήλους της για κλοπή μυστικών σχεδίων hardware.

Σημειωτέον, δε, ότι η OpenAI συνεργάζεται με τον πρώην επικεφαλής σχεδιαστή της Apple με ζητούμενο την ανάπτυξη των δικών της συσκευών.

Η Apple ισχυρίστηκε στην αγωγή της ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσε είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» όσον αφορά την -υποτιθέμενη- συμπεριφορά της OpenAI. Η εναγόμενη από την πλευρά της υποστήριξε ότι, αν και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες, δεν γνωρίζει «κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η καταγγελία έχει βάση» και δήλωσε ότι δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον» για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών.

«Διαζύγιο»

Η αγωγή σηματοδότησε μια θεαματική κατάρρευση στις σχέσεις μεταξύ δύο εκ των μεγαλύτερων ονομάτων της Silicon Valley, δημιουργώντας ένα σημαντικό νομικό πρόβλημα για τη startup την ώρα που προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη IPO της.

Οι δύο εταιρείες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της OpenAI στον φωνητικό βοηθό Siri. Ωστόσο, η Apple έχει έκτοτε συνεργαστεί με την Google για τις πιο πρόσφατες λειτουργίες της, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα της ως βάση για τον βοηθό φωνής και κειμένου τύπου ChatGPT που παρουσίασε τον Ιούνιο.

Η αγωγή που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή κατονομάζει μόνο δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου κορυφαίου σχεδιαστή συσκευών της Apple, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής hardware της OpenAI. Δεν κατονομάζει τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ούτε τον Τζόνι Άιβ, τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία πέρυσι, όταν η δημιουργός του ChatGPT εξαγόρασε το σχεδιαστικό του στούντιο «io» έναντι 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, σε ένδειξη κλιμάκωσης της διαμάχης, οι δικηγόροι της Apple έστειλαν ένα μπαράζ ατομικών επιστολών σε περίπου το 10% των 400 πρώην υπαλλήλων που εργάζονται τώρα στην OpenAI, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η πρώτη συσκευή της OpenAI

Η πρώτη συσκευή της OpenAI αναμένεται να είναι ένα φορητό gadget μεγέθους παλάμης για το σπίτι, παρόμοιο με ένα έξυπνο ηχείο. Ο σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει οθόνη, αλλά θα ενσωματώνει μικρόφωνο και κάμερες που θα του επιτρέπουν να λαμβάνει ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον.

Η συσκευή θα υποστηρίζει έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τα προσωπικά στοιχεία και τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις του χρήστη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας. Ακόμη και πριν κατατεθεί η αγωγή της Apple, η OpenAI δεν περίμενε να ξεκινήσει τη διάθεση της συσκευής στην αγορά φέτος.

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