Κίνα: Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κεφάλαια που αγγίζουν τα 10 δισ. δολάρια επιδιώκει να αντλήσει μέσω χρηματιστηρίου η CXMT στη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ηπειρωτική Κίνα από το 2010, καθώς ο κινέζος κατασκευαστής τσιπ αξιοποιεί την άνοδο της ζήτησης για τσιπ μνήμης τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ελπίζει να συγκεντρώσει έως και 66,6 δισ. γιουάν (9,8 δισ. δολάρια) σε μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η οποία θα διαμόρφωνε την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σε τουλάχιστον 579,2 δισ. γιουάν, σύμφωνα με καταχώρηση στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης την Τρίτη.

Η CXMT θα εκδώσει 6,6 δισεκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 8,66 γουάν, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 δισεκατομμύριο μετοχές. Ο Shihao Li, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της ηπειρωτικής Κίνας στην Citic CLSA, μιλώντας στους FT είπε ότι η IPO θα μπορούσε να προκαλέσει «βραχυπρόθεσμη απώλεια ρευστότητας», ιδίως για άλλες μετοχές που είναι εισηγμένες στην αγορά Star Market της Σαγκάης, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνολογία.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανέφερε καθαρά κέρδη 33 δισ. γιουάν στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IPO της, ένα ρεκόρ που οφείλεται στην αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης.

Ο λόγος τιμής προς κέρδη της CXMT με βάση τα κέρδη της για το 2025 θα ήταν πάνω από 300 φορές πριν από την άσκηση της επιλογής προαίρεσης για overalment. Η ημερομηνία εισαγωγής δεν έχει καθοριστεί, αλλά οι εγγραφές των επενδυτών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη.

«Ξυπνάνε» οι κεφαλαιαγορές της Κίνας

Μετά από χρόνια χαμηλών επιδόσεων στην εισαγωγή νέων εταιρειών οι αγορές κεφαλαίου στην Κίνα αναζωογονούνται. Οι δημόσιες εγγραφές (IPO) στην ηπειρωτική Κίνα έχουν συγκεντρώσει 198 δισ. γιουάν φέτος, περισσότερο από το σύνολο του 2025 και το μεγαλύτερο ποσό από το 2023.

Η δημόσια προσφορά της CXMT είναι η μεγαλύτερη στην ηπειρωτική Κίνα από την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας της Κίνας το 2010. Έρχεται λίγο μετά την SK Hynix, τον κατασκευαστή τσιπ μνήμης της Νότιας Κορέας, που συγκέντρωσε περισσότερα από 26 δισ. δολάρια στη δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ.

Η CXMT συγκεντρώνει χρήματα για την επέκταση της παραγωγής, καθώς και της έρευνας και ανάπτυξης τσιπ DRam, τα οποία αποθηκεύουν βραχυπρόθεσμη μνήμη σε υπολογιστές. Η υψηλή ζήτηση για τσιπ DRam από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει συμπίεση στην προσφορά, ειδικά για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Οι Financial Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι η Apple άσκησε πίεση στις ΗΠΑ για άδεια αγοράς τσιπ μνήμης από την CXMT, την οποία το Πεντάγωνο έχει βάλει στη μαύρη λίστα λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Η YMTC, μια άλλη κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ που σχεδιάζει να συμπεριληφθεί στη λίστα, κατασκευάζει τσιπ Nand, που χρησιμοποιούνται για μακροπρόθεσμη αποθήκευση μνήμης, εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης από παρόχους πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και chatbots.