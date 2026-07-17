Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο

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Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης Moonshot παρουσίασε την Παρασκευή το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί το μεγαλύτερο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού βάρους στον κόσμο και προσφέρει απόδοση που πλησιάζει εκείνη του πρωτοποριακού μοντέλου Fable του αμερικανικού κολοσσού Anthropic.

Πολύ γρήγορα το ανοιχτό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας μειώνει το χάσμα με τα πιο προηγμένα αμερικανικά συστήματα

Η παρουσίαση αυτή, η οποία έρχεται έναν μήνα μετά την αιφνίδια απόσυρση των μοντέλων «Fable» και «Mythos» της Anthropic από την αμερικανική κυβέρνηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα το ανοιχτό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας μειώνει το χάσμα με τα πιο προηγμένα αμερικανικά συστήματα.

Εταιρείες όπως η Moonshot, η Z.ai και η MiniMax κυκλοφορούν ολοένα και πιο ισχυρά μοντέλα με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές αντιλήψεις στη Δύση ότι οι Κινέζοι προγραμματιστές υστερούν κατά μήνες σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Η Moonshot ανακοίνωσε ότι το Kimi K3 είναι το πρώτο μοντέλο ανοιχτού βάρους που πλησιάζει το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων και έχει σχεδιαστεί για προηγμένη συλλογιστική, προγραμματισμό μακροπρόθεσμου ορίζοντα και εργασίες που απαιτούν γνώσεις. Το μοντέλο διαθέτει παράθυρο συμφραζομένων 1 εκατομμυρίου token, το οποίο του επιτρέπει να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει σημαντικά περισσότερες πληροφορίες από τις προηγούμενες γενιές με μία μόνο εντολή.

Το Kimi K3 «επέδειξε ανταγωνιστική απόδοση σε σχέση με το Fable 5 (με εφεδρικό μηχανισμό) και υπερέβη σημαντικά σε απόδοση τα μοντέλα Opus 4.8, GPT 5.6 Sol και GPT 5.5 της OpenAI» όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του πυρήνα της GPU, ανέφερε η εταιρεία. Ο όρος αναφέρεται σε τεχνικές που μεγιστοποιούν τη χρήση του υλικού τεχνητής νοημοσύνης και ελαχιστοποιούν την καθυστέρηση.

Το μοντέλο έχει επίσης σημειώσει ισχυρά αποτελέσματα σε αξιολογήσεις από τρίτους.

Η Arena.ai κατέταξε το Kimi K3 στην πρώτη θέση σε μια αξιολόγηση που εξέταζε τις δυνατότητες δημιουργίας διεπαφών ιστού, ενώ η Vals AI το κατέταξε δεύτερο συνολικά, πίσω από το Fable 5 και μπροστά από το GPT-5.6 Sol. Η Artificial Analysis ανέφερε ότι το μοντέλο παρουσίασε απόδοση συγκρίσιμη με το GPT-5.5 της OpenAI και το Claude Opus 4.8 της Anthropic, ιδίως σε δοκιμές που μέτρησαν πολύπλοκες, πολυβήματες εργασίες.

Ταχύτεροι κύκλοι κυκλοφορίας

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνουν τους κύκλους κυκλοφορίας των μοντέλων τους, καθώς ο παγκόσμιος αγώνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται. Η αλλαγή αυτή ακολουθεί την παρουσίαση του GLM-5.2 της Z.ai, το οποίο εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, καθώς σημείωσε αποτελέσματα κοντά στα κορυφαία μοντέλα κλειστού κώδικα των ΗΠΑ σε δοκιμές σύγκρισης, υπονομεύοντας τη συναίνεση μεταξύ των δυτικών αναλυτών ότι τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης υστερούσαν τουλάχιστον έξι μήνες.

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, MiniMax, αναπτύσσει επίσης το δικό της μοντέλο με 2,7 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2026, ​και σχεδιάζει να λανσάρει το ​πρωτοποριακό πολυτροπικό μοντέλο H3 στο ⁠εγγύς μέλλον, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το Reuters.

Ο αγώνας για την ανάπτυξη συστημάτων με τρισεκατομμύρια παραμέτρους αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για αυτόνομα συστήματα ικανά να χειρίζονται πολύπλοκες εργασίες συλλογιστικής. Τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν επίσης την ανάπτυξη συστημάτων ικανά για αυτόνομη αυτοβελτίωση, μια διαδικασία που συχνά αναφέρεται ως αναδρομική αυτοβελτίωση.

Πριν από την κυκλοφορία του Kimi K3, το LongCat-2.0 της Meituan και το V4-Pro της DeepSeek ηγούνταν του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα με συνολικά 1,6 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, ενώ αρκετοί άλλοι εγχώριοι ανταγωνιστές έχουν ξεπεράσει το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου παραμέτρων.

Τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα επιτρέπουν στους χρήστες να κατεβάζουν, να εκτελούν και να προσαρμόζουν τα υποκείμενα συστήματα, σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα μοντέλα κλειστού κώδικα.

Η Moonshot ανέφερε ότι το Kimi K3 ενσωματώνει δύο σημαντικές αρχιτεκτονικές αναβαθμίσεις που βελτιώνουν την υπολογιστική απόδοση και του επιτρέπουν να ολοκληρώνει εργασίες κωδικοποίησης μακροπρόθεσμης διάρκειας με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη.

Με την υποστήριξη κολοσσών όπως η Alibaba και η Tencent, η Moonshot επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητές της και το κεφάλαιό της, προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bloomberg ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η νεοφυής επιχείρηση επιδίωκε νέα χρηματοδότηση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτίμηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν όψει μιας πιθανής εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.