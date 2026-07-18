ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε

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Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη η Ρένα Δούρου, μετά την απόσυρση του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη.

Αμέσως μετά την εκλογή της η κ. Δούρου έστειλε το πρώτο μήνυμα.

«Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας με σοβαρότητα συντροφικότητα σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε αναδιάταξη κοινοβουλευτική ομάδας για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση. Κάνεις δεν περισσεύει», είπε για να προσθέεσει.

«Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα αριστερών γυναικών και αντρών που θεώρησαν 3 χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το σπίτι τους», ανέφερε έπειτα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι προσήλθαν στις κάλπες

Στις κάλπες προσήλθαν και ψήφισαν οι εξής βουλευτές .

Συγκεκριμένα στην αίθουσα 15ο της Βουλής όπου διεξήχθη η ψηφοφορία προσήλθαν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού και βεβαίως η Ρένα Δούρου.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε και ο Παύλος Πολάκης χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου ως προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως έγινε γνωστό, υπέρ της υποψηφιότητας Δούρου τάχθηκαν 7 βουλευτές ενώ ένας ψήφισε λευκό.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης τόνισε.

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος είναι από αυτή την στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στην νέα πρόεδρο με την εμπειρία κι τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας» σημείωσε.

Πηγή: in.gr