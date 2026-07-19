ΗΠΑ: Σφυροκοπούν το Ιράν – Νέα πλήγματα μετά τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών

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Η Κυριακή 19 Ιουλίου σηματοδοτεί την ένατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τότε που αναζωπυρώθηκε η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών αυτόν τον μήνα, υπονομεύοντας τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Την επόμενη μέρα μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία αργά την Παρασκευή, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Πού δέχτηκε επίθεση το Ιράν;

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Κυριακή στις 03:30 GMT ότι χτύπησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεροπορικής άμυνας, ναυτικές δυνάμεις, καθώς και χώρους αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα «στρατιωτικά της μέσα» επιτέθηκαν σε δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία την Παρασκευή (Σάββατο σύμφωνα με την τοπική ώρα).

«Οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία χθες το βράδυ», ανέφερε το CENTCOM.

🇮🇷🇺🇸 Iran published satellite photos showing the scale of destruction at Muwaffaq Salti Air Base (MSAB) in Jordan after their attack on Friday One hanger is completely wrecked, with damage to adjacent hangars clearly visible Dozens of U.S fighter jets are based at MSAB, which… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 19, 2026

Ο Resul Serdar Atas του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στοχεύουν στην «απομόνωση» του νότιου Ιράν από το υπόλοιπο της χώρας.

«Έχουν πληγεί αρκετές γέφυρες, καθώς και σιδηροδρομικές γραμμές, σήραγγες, αεροδρόμια και δρόμοι… Η καταστροφή των υποδομών πολιτικής χρήσης περιορίζει σημαντικά την κυκλοφορία ανθρώπων, εμπορευμάτων και εφοδιαστικών προμηθειών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πραγματοποιούνται εκκενώσεις νοσοκομείων και αναβάλλονται οι εξετάσεις στα σχολεία.

«Οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποδυναμώσουν τις δυνατότητες των IRGC, αλλά αυτές οι υποδομές χρησιμοποιούνται και από πολίτες. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να απομονώσουν το νότιο τμήμα της χώρας από το υπόλοιπο Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι Φρουροί δηλώνει ότι δεν θα παραδώσει τα Στενά του Ορμούζ. Πιστεύουν ότι ο λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ εστιάζουν σε αυτές τις επαρχίες κατά μήκος της θαλάσσιας οδού είναι για να διασφαλίσουν ότι το IRGC δεν θα την ελέγχει», πρόσθεσε ο Serdar Atas.

As you can clearly see in this video, the United States targeted this bridge.

Presumably, it was part of a secret nuclear weapons program!!!

What do you think? 🤔🤔 pic.twitter.com/FmAVMBRmpM — Iran in India (@Iran_in_India) July 18, 2026

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στη νότια ιρανική λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις στο κοντινό νησί Κεσμ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε το πρωί της Κυριακής ότι μια τοποθεσία κοντά στο Κεσμ αποτέλεσε στόχο αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι πύραυλοι χτύπησαν περιοχές στα περίχωρα του νησιού.

Παράλληλα, η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στο Νταρκχοβίν, στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, δέχθηκε αμερικανική επίθεση με «σειρά βλημάτων».

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια «επιθετική και βάρβαρη πράξη» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

🚨 Cluster missiles from Iran are raining down on U.S. military bases in Bahrain and Jordan. In one of the fiercest attacks on the Epstein Club since the war began… pic.twitter.com/c5RYWJ7gp3 — IRGC (@IRGC_NEWS) July 18, 2026

Πού στον Κόλπο χτύπησε το Ιράν;

Κουβέιτ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones εναντίον δύο «αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στο Κουβέιτ, μιας αποθήκης πυρομαχικών στο στρατόπεδο αλ Αντίρι και ραντάρ αεροπορικής άμυνας στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε την Κυριακή ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του «αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» μετά από «αμαρτωλή ιρανική επιθετικότητα».

Μπαχρέιν

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο βασίλειο του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανάμα, την Κυριακή.

«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε δήλωσή του.

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الليله التاريخيه قد بدأت الآن الصواريخ تنزل الان بدون توقف القاعدة الأمريكية في الاردن متعوا أعينكم 💥 pic.twitter.com/QVGTuUTUew — الأحداث الإيرانية 🇮🇷 (@Ianianevents) July 19, 2026

Ιορδανία

Ο στρατός της Ιορδανίας κατέρριψε τρεις από τους τέσσερις ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο τέταρτος πύραυλος έπεσε σε μια απομακρυσμένη περιοχή στο νότο, ανέφερε το πρακτορείο το απόγευμα της Κυριακής.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Τι δήλωσαν οι αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές;

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ θλιβερό γεγονός» τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών κατά την ιρανική επίθεση στην Ιορδανία την Παρασκευή.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

American C-RAM engaging Iranian attack drones over the northern Iraqi city of Erbil tonight. pic.twitter.com/r2URcpRDa0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα υποστούν «αξέχαστα μαθήματα» από την Τεχεράνη και τους περιφερειακούς συμμάχους της, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν επανειλημμένα το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο χωρών.

Μια γραπτή δήλωση που αποδίδεται στον Χαμενεΐ διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, στην οποία ανέφερε ότι οι παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του περασμένου μήνα από την Ουάσιγκτον έδειξαν ότι η υπογραφή του Τραμπ ήταν «εντελώς άνευ αξίας και άκυρη».

Ο υποστράτηγος Αλί Αμπντουλάχι, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπιά» του Ιράν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα ή βαρβαρότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και καταστροφική αντίδραση» από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Σε δήλωση που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, ο Αμπντουλάχι χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «τον Μεγάλο Σατανά», καθώς και ως «τον εγκληματικό, προδότη και δόλιο εχθρό».

Πηγή: in.gr