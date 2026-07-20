 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(5) "Crime"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(5) "Crime"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

Economy 20.07.2026, 17:18
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ακόμα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων, μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΑΔΕ- ΔΕΟΣ

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από:

  • τους ελέγχους που έκαναν,
  • τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA),
  • το μητρώο επιχειρήσεων,
  • τις εταιρικές συμμετοχές,
  • τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών

και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς:

  • τον τρόπο λειτουργίας,
  • τη διοικητική τους δομή και
  • τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ΄επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.

Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.

Παράλληλα, όλοι αυτοί – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – χρησιμοποιούν:

  • κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις,
  • κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς,
  • κοινές επιχειρηματικών διευθύνσεις (έδρες),
  • κοινά εταιρικά σχήματα.

Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται  σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους.

Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.

Οι διασυνδέσεις αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από:

  • κοινή συμμετοχή  φυσικών προσώπων σε περισσότερες εταιρείες,
  • χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών,
  • χρήση κοινών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και διευθύνσεων,
  • κοινά αντικείμενα δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών,
  • επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων φυσικών προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.
  • ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

Εικονικά τιμολόγια

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις, που αποτελούν ένα μόνο μέρος του κυκλώματος:

  • Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 €
  • Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
  • Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 €
  • Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 €
  • Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 €

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών, που χρησιμοποιήθηκαν στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ανωτέρω δικτύου εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Τρεις συλλήψεις

Μέχρι σήμερα, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280τμ στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρις στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.

Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού», ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ
Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις
Επενδυτική βαθμίδα: «Κλειδί» για την ανάπτυξη της οικονομίας – Στοίχημα η παραγωγικότητα
Economy

Τι έφερε τελικά η επενδυτική βαθμίδα στην οικονομία;
Σούπερ μάρκετ: Πώς οι καταναλωτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού
Economy

Το λιανεμπόριο αλλάζει - Οι 9 καταναλωτικές τάσεις και οι προοπτικές
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο
Βιομηχανία

Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο
Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή
Economy

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

Επενδυτική βαθμίδα: «Κλειδί» για την ανάπτυξη της οικονομίας – Στοίχημα η παραγωγικότητα
Economy

Τι έφερε τελικά η επενδυτική βαθμίδα στην οικονομία;

Μετά την επενδυτική βαθμίδα, το χρηματοπιστωτικό όφελος μετατράπηκε σε περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και υψηλότερη παραγωγικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σούπερ μάρκετ: Πώς οι καταναλωτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού
Economy

Το λιανεμπόριο αλλάζει - Οι 9 καταναλωτικές τάσεις και οι προοπτικές

Οι τρεις άξονες στρατηγικής που προτείνει η McKinsey & Company στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο
Βιομηχανία

Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή
Economy

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή

Τι είπε ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος για τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε σήμερα σε σχέση με τον Αναπτυξιακό Νόμο

ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου από το 2027
Ακίνητα

Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ - Τι αλλάζει από το 2027

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τις ανατροπές που έρχονται στον ΕΝΦΙΑ

Κρήτη: Πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών το 2026
Ακίνητα

Ποιο ελληνικό νησί επιλέγουν οι ξένοι για αγορά εξοχικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, το 36,5% του αγοραστικού κοινού που «ψηφίζει» Κρήτη, διαθέτει προϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ

Latest News
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις, αύξηση παραγωγικότητας και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας
Κόσμος

Οι Χούθι επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα

Πετρέλαιο: Υποχωρούν τα κέρδη καθώς επανέρχεται το σενάριο διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Brent: Κάτω από τα 90 δολάρια με φόντο τις εξελίξεις με το Ιράν

Οι τιμές του αργού γύρισαν σε μεικτή εικόνα, καθώς οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανήλθαν στο προσκήνιο

Επενδυτική βαθμίδα: «Κλειδί» για την ανάπτυξη της οικονομίας – Στοίχημα η παραγωγικότητα
Economy

Τι έφερε τελικά η επενδυτική βαθμίδα στην οικονομία;

Μετά την επενδυτική βαθμίδα, το χρηματοπιστωτικό όφελος μετατράπηκε σε περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και υψηλότερη παραγωγικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα και ποτά: Πρωταγωνιστής της μεταποίησης με εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τι δείχνει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου έφτασε τα 21,8 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στα 7,4 δισ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ και τον ΣΕΒΤ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς
Business

ΓΑΙΑΟΣΕ: ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τη ΓΑΙΟΣΕ, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς οι καταναλωτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού
Economy

Το λιανεμπόριο αλλάζει - Οι 9 καταναλωτικές τάσεις και οι προοπτικές

Οι τρεις άξονες στρατηγικής που προτείνει η McKinsey & Company στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται

Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Business

Συνεργασία Coca Cola 3E με AB για τη μείωση των εκπομπών CO2

Στόχος της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Coca Cola 3E είναι η από κοινού ανάπτυξη μίας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας - Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας

AKTOR: Συμφωνία 132 εκατ. ευρώ με την Qatar Airways για το αεροδρόμιο στη Ντόχα
Business

Deal 132 εκατ. AKTOR-Qatar Airways για το αεροδρόμιο στη Ντόχα

H AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, , θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας

Τράπεζα Πειραιώς: Συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

H Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Στους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επέλεξε το Ευρωσύστημα συγκαταλέγεται η Τράπεζα Πειραιώς

Booking.com: Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις συμμόρφωσης που υπέβαλε
Business

Παράταση στη διαβούλευση για τη συμμόρφωση της Booking

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνει τον χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους

Pepco: Πούλησε τη Dealz Poland, ανεβάζει τις προβλέψεις για το 2026
Business

Ποιο asset έβγαλε στο σφυρί η Pepco - Το νέο guidance

Με την πώληση της Dealz Poland ο όμιλος Pepco ολοκληρώνει την αποχώρησή του από τα FMCG - Eνισχύει τις προβλέψεις για το 2026 και επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο
Βιομηχανία

Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies