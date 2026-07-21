Wall Street: Ισχυρή αντίδραση με στήριξη από την τεχνολογία και τα εταιρικά κέρδη

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Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια σειρά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών τεχνολογίας, εν μέσω ενδείξεων ανάκαμψης των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν επίσης οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ κατά του Καναδά και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Nasdaq Composite, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,28% στις 25.837,207 μονάδες, καθώς οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο εν όψει των αποτελεσμάτων των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας αυτή την εβδομάδα. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,73% στις 52.219,47 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,89% στις 7.509,20 μονάδες, μετά την πτώση των μετοχών τη Δευτέρα εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών σημείωσαν νέα άνοδο το πρωί της Τρίτης, ακολουθώντας την ανοδική πορεία που προηγήθηκε στην Ασία, αφού ο κλάδος είχε επιχειρήσει ανάκαμψη στην αρχή της εβδομάδας. Οι μετοχές της Nvidia ανέβηκαν πάνω από 1% αφού ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι απέκτησε μερίδιο στον πάροχο υπηρεσιών «neocloud» Nebius.

Οι μετοχές της 3M σημείωσαν άνοδο άνω του 7%, αφού τα κέρδη του βιομηχανικού κολοσσού για το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα. Επιπλέον, η General Motors ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώσει άνοδο 5%. Η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων ξεκίνησε δυναμικά. Από τις περίπου 66 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, σχεδόν το 88% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, σύμφωνα με την FactSet.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών έδωσαν επίσης ώθηση στην ευρύτερη αγορά. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο 4%. Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο περίπου 7%, ενώ η Astera Labs σημείωσε άνοδο 4%. Η Micron Technology σημείωσε άνοδο 12%, και η Intel σημείωσε άνοδο 8%.

Η αισιοδοξία στον τομέα της τεχνολογίας συνέβαλε στην εξισορρόπηση της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και τον πόλεμο στο Ιράν. Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα σειρά δασμών 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, όπως μπύρα, μπαστούνια χόκεϊ, γάλα και χημικά, οι οποίοι ενδέχεται να αναζωπυρώσουν έναν εμπορικό πόλεμο ανταποδοτικών μέτρων μεταξύ των δύο χωρών. Οι δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, αφού οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Καναδά για «διάκριση» στις εμπορικές του πρακτικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λευκός Οίκος έχει εξαιρέσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά από τους δασμούς, οι οποίοι επιβάλλονται την ώρα που οι τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Ιουνίου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ελαφρά πτώση το πρωί της Τρίτης, αφού η τελευταία έξαρση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του Brent — το διεθνές σημείο αναφοράς — ξανά πάνω από τα 91 δολάρια ανά βαρέλι.

Συνεχίζει να εντείνεται η προσδοκία για τα αποτελέσματα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας αργότερα αυτή την εβδομάδα — ιδίως της Alphabet την Τετάρτη — καθώς οι επενδυτές εξετάζουν με προσοχή τα σχέδια δαπανών των τεχνολογικών γίγαντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από την Alphabet, οικονομικά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινώσουν επίσης η IBM και η Tesla.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, και όχι μόνο για τον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων για τις ΗΠΑ στην eToro. «Το γενικότερο μήνυμα είναι ήδη σαφές: οι εταιρείες που δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον υψηλό πήχη της Wall Street τιμωρούνται».

«Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η αβεβαιότητα είχε μειώσει τις προσδοκίες και οι επενδυτές αναζητούσαν κυρίως διαβεβαιώσεις ότι οι γεωπολιτικές αναταραχές δεν είχαν εκτροχιάσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε. «Σήμερα, μετά την άνοδο της αγοράς σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα καλά αποτελέσματα δεν είναι πάντα αρκετά καλά».

Η ανοδική πορεία της Τρίτης έρχεται μετά από μια συνεδρίαση με απώλειες, κατά την οποία οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις για 10η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν από τη στιγμή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την κατάπαυση του πυρός «τελειωμένη», ενώ οι δυνάμεις της Τεχεράνης χτύπησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και οι σύμμαχοί τους, οι Χούτι, κήρυξαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις την Τρίτη, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία για διαμεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεσολαβητές προτείνουν μια 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο αντιπάλων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate

σημείωσαν άνοδο 2%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ήταν 2% υψηλότερο, πάνω από τα 91 δολάρια.

Το πετρέλαιο είχε σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας οδήγησε τους κύριους δείκτες σε πτώση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν εν μέρει από τις απότομες απώλειες της περασμένης εβδομάδας.