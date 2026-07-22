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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο

Το ράλι του πετρελαίου και η ισχυρή εικόνα των commodities οδήγησαν τους ευρωπαϊκούς δείκτες σε θετικό έδαφος

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 22.07.2026, 20:16
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο
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Σε θετικό έδαφος και με διευρυμένα κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με βασικό μοχλό ανόδου τις μετοχές του κλάδου των commodities και κυρίως της ενέργειας και των μετάλλων. Το κλίμα ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές εντάθηκαν λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και των απειλών των Χούθι στην Υεμένη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,58%, στις 646,93 μονάδες, ενώ οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,24% και έκλεισε στις 10.716,97 μονάδες, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά υψηλό τετραμήνου. Θετική εικόνα κατέγραψε και ο FTSE 250, ο οποίος κέρδισε 0,7% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε υψηλό τετραετίας.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η κινητικότητα στον μεταλλευτικό κλάδο. Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων εκτινάχθηκαν κατά 4,5%, καθώς η τιμή του χρυσού βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αντίστοιχα, οι μετοχές εξόρυξης βιομηχανικών μετάλλων ενισχύθηκαν κατά 1,9%, ακολουθώντας το θετικό momentum των εμπορευμάτων.

Ο ενεργειακός τομέας κατέγραψε άνοδο 1,4%, εν μέσω του ράλι στο πετρέλαιο και των αυξημένων φόβων ότι η γεωπολιτική ένταση μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις αυτές τροφοδότησαν τη ζήτηση για τίτλους του κλάδου, ενισχύοντας το συνολικό αγοραστικό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι βρετανικές τράπεζες σημείωσαν κέρδη 1,7%, με την HSBC να ξεχωρίζει με άνοδο 2,1%. Το θετικό κλίμα στις τραπεζικές μετοχές συνέβαλε επίσης στη στήριξη του FTSE 100, ο οποίος κινήθηκε πιο ισχυρά σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 0,89% στις 8.437,89 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 1.100,81 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,97% στις 52.792,04 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,99% και έκλεισε στις 19.571,30 μονάδες.

Σε επίπεδο εταιρειών

Σε επίπεδο εταιρειών, η easyJet βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς η μετοχή της υποχώρησε κατά 11,8%. Σύμφωνα με αναφορά του Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει αναθεώρηση των κανόνων περί ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσκολέψει πιθανές αμερικανικές προσφορές για την εξαγορά της εταιρείας.

Αντίθετα, η Airbus κατέγραψε ισχυρή αντίδραση, με τη μετοχή της να ενισχύεται νωρίτερα έως και 7%, μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ και την παρουσίαση νέων μεσοπρόθεσμων στόχων. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή και προσέδωσε θετικό τόνο στον ευρύτερο αεροδιαστημικό κλάδο.

Στην αγορά πετρελαίου, το Brent κινείται ανοδικά κοντά στα 93,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των τιμών ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις ενεργειακές μετοχές και αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη της ανόδου στα ευρωπαϊκά ταμπλό.

Σε θετικό έδαφος το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανακτούν τον έλεγχο και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν και της Viohalco, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της ΕΥΔΑΠ, της Elvalhalcor και της Aktor.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει υψηλότερη τιμή στις 2.507,87 (+0,28%) μονάδες και κατώτερη τιμή στις 2.492,29 μονάδες (-0,34%).

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