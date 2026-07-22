Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ

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Με πρόσθετη πράξη συμφωνίας χρηματοδότησης, την οποία υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», κ. Νίκος Παπαθανάσης, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) ενισχύεται με πρόσθετους πόρους. Οι νέοι αυτοί πόροι προέρχονται από την επαναχρησιμοποίηση κονδυλίων των Χρηματοδοτικών Μέσων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η νέα χρηματοδοτική ενίσχυση αναμένεται να κινητοποιήσει, μέσω της μόχλευσης των πόρων από τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, νέα δάνεια συνολικού ύψους άνω των 330 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πρόσθετη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Η αξιοποίηση των επιστροφών από χρηματοδοτικά μέσα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου αναδεικνύει, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα των εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πόροι που είχαν στηρίξει επιχειρήσεις στο παρελθόν επιστρέφουν πλέον στο σύστημα, ώστε να χρηματοδοτήσουν τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η νέα ενίσχυση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη σταθερή πορεία αναπλήρωσης και επέκτασης του Ταμείου, ως απάντηση στη διαρκώς ισχυρή ζήτηση της αγοράς. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα στο πλέον περιζήτητο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜμΕ. Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές ενισχύσεις των πόρων του, ενώ τον Απρίλιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ο τέταρτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Ταμείο Δανείων, μετά την πλήρη απορρόφηση των πόρων της τρίτης φάσης.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός δανείων του Ταμείου Δανείων υπερβαίνει πλέον το 1,3 δισ. ευρώ, ενώ το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διαθέτει συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων προς διάθεση άνω των 2,4 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 11.425 δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των ωφελούμενων επιχειρήσεων, το 90% απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, ενώ το 90% έχει κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τον έντονα μικρομεσαίο χαρακτήρα του προγράμματος.

Οι βασικοί όροι χρηματοδότησης

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει δάνεια επενδυτικού σκοπού από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ, με διάρκεια από 60 έως 144 μήνες και περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Παράλληλα, παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, με διάρκεια 24 έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το 40% κάθε δανείου χορηγείται άτοκα από πόρους της ΕΑΤ, ενώ προβλέπεται επιπλέον επιδότηση επιτοκίου στο υπόλοιπο ποσό για τα δύο πρώτα έτη. Ειδικά μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχεται εγγύηση έως 80% σε επενδυτικά δάνεια έως 10 εκατ. ευρώ και σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή ανακυκλούμενης πίστωσης έως 500.000 ευρώ, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με μειωμένες εξασφαλίσεις.

Και στα δύο ταμεία προβλέπεται επίσης επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα δύο έτη.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας KYC της ΕΑΤ, στη διεύθυνση kyc.hdb.gr, καθώς και μέσω του ΟΠΣΚΕ.