Πετρέλαιο: Ανοδικά οι τιμές – Πάνω από τα 92 δολ. το Brent

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Συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για περαιτέρω διακοπές στην προσφορά, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ πετρελαιοφόρα έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από προειδοποιήσεις των Χούθι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 1 δολαρίου, ή 1,1%, στα 92,01 δολάρια το βαρέλι στις 03:30 GMT. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 82 σεντ, ή 1,0%, στα 85,16 δολάρια.

Είχε προηγηθεί η άνοδος της Τρίτης όταν το πετρέλαιο έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, μετά τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο και δυτικό Ιράν, ενώ το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε τις τελευταίες επιθέσεις του εναντίον του Ιράν νωρίς την Τετάρτη (ώρα Ιράν). Οι αμερικανικές επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του κουβεϊτιανού στρατού ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του αναχαίτιζαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Τετάρτη.

Η αδιάκοπη ανταλλαγή επιθέσεων έχει προκαλέσει φόβους για περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ταυτόχρονα τους φοβους εντείνουν οι Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, οι οποίοι άνοιξαν ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο του Ιράν, απειλώντας να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδικό πετρέλαιο στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και ανακοινώνοντας ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Τρία πετρελαιοφόρα φορτωμένα με σαουδικό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη, κατευθυνόμενα προς τη Διώρυγα του Σουέζ αντί να διασχίσουν τις ακτές της Υεμένης, μετά από προειδοποίηση της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής των Χούθι της Υεμένης.

«Αυτό θα αναγκάσει τα δεξαμενόπλοια να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία», δήλωσαν την Τετάρτη οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, προσθέτοντας ότι οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα ενίσχυσαν επίσης την αβεβαιότητα όσον αφορά την προσφορά.

Αναστολή φορτώσεων από Καζακστάν

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας έχει σταματήσει να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν, αναστέλλοντας τις φορτώσεις τη Δευτέρα λόγω επιθέσεων εναντίον πετρελαιοφόρων στον τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες κατηγορούνται ουκρανικά drones.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται η αναστολή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το Καζακστάν να αναγκαστεί να περιορίσει την παραγωγή στην πηγή», ανέφερε η ING.

Εν τω μεταξύ, στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Τα στοιχεία για τα αποθέματα δημοσιεύονται πριν από τα επίσημα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.