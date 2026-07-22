Τράπεζα Πειραιώς: Τι περιμένει η Citi για την κερδοφορία της τράπεζας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 11,35 ευρώ διατηρεί η Citi την τιμή-στόχο για τη μετοχή στην Τράπεζα Πειραιώς, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy», λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Ο αμερικανικός οίκος υπολογίζει ότι το περιθώριο ανόδου της μετοχής φθάνει το 27,5% ενώ μαζί με την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 32%.

Η Citi προχώρησε σε μικρές ανοδικές αλλαγές στο μοντέλο της μετά την ενημέρωση που παρείχε η διοίκηση της Πειραιώς ενόψει των αποτελεσμάτων. Οι προσαρμογές αφορούν κυρίως τις προμήθειες, με αιχμή τις εργασίες διαχείρισης περιουσίας, διαχείρισης κεφαλαίων και χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Κέρδη 311 εκατ. στο τρίμηνο για την Πειραιώς

Η Citi περιμένει ότι η Πειραιώς θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 311 εκατ. ευρώ, πριν από το κόστος των ομολόγων ΑΤ1. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί σε αύξηση 13% σε ετήσια βάση και 11% έναντι του πρώτου τριμήνου. Σε υποκείμενη βάση, τα κέρδη εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 316 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και κατά 10% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται στα 485 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Η διοίκηση έχει ήδη επισημάνει ότι η ανοδική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα υψηλότερα βασικά επιτόκια δημιουργούν θετική επίδραση. Κατά τη Citi, η τάση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υπέρβασης του στόχου της τράπεζας για καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,1% στο σύνολο του 2026.

Άνοδος από τις προμήθειες

Ακόμη ισχυρότερη προβλέπεται η εικόνα στις προμήθειες. Η Citi τις τοποθετεί στα 207 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25% σε ετήσια βάση, αλλά οριακά χαμηλότερες κατά 2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Στο ποσό περιλαμβάνεται συνεισφορά 20 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική, αντίστοιχη με εκείνη που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται και η πορεία των εσόδων από wealth management, asset management και χρηματιστηριακές εργασίες.

Η εικόνα βελτιώνεται και στα έσοδα από συναλλαγές. Η ζημία των 18 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση, ανακτήθηκε πλήρως στο δεύτερο. Η Citi προβλέπει έσοδα 30 εκατ. ευρώ από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες, μετά τη συνολική αρνητική επίδοση των 31 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Κόστη, δάνεια και ποιότητα ενεργητικού

Τα λειτουργικά έξοδα υπολογίζονται στα 240 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση και μειωμένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Η διοίκηση εκτιμά ότι το κόστος του δεύτερου τριμήνου θα κινηθεί κοντά στα επίπεδα του πρώτου και ότι η τράπεζα παραμένει εντός του ετήσιου στόχου της.

Οι συνολικές προβλέψεις, μαζί με τις αμοιβές διαχείρισης και πιστωτικής προστασίας, αναμένονται στα 54 εκατ. ευρώ. Το ποσό είναι μειωμένο κατά 42% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αλλά αυξημένο κατά 24% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσει τον στόχο των 50 μονάδων βάσης για το 2026.

Θετικά παραμένουν τα μηνύματα από την ποιότητα του ενεργητικού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διατηρείται σε γενικές γραμμές σταθερός. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση του πρώτου εξαμήνου κινείται σε τροχιά συμβατή με τον ετήσιο στόχο αύξησης των δανείων κατά περίπου 8%-9%.

Ανάκαμψη καταγράφηκε και στις καταθέσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, ακολουθώντας την τάση της ελληνικής αγοράς. Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από την αυξημένη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές.

Στο 15,3% η απόδοση κεφαλαίων της Πειραιώς

Η Citi περιμένει ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα αυξηθεί στο 15,3%, από 14,2% στο πρώτο τρίμηνο και 14,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο δείκτης CET1 προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 10 μονάδες βάσης, στο 12,7%. Η κερδοφορία και το όφελος περίπου 20 μονάδων βάσης από συναλλαγή μεταφοράς κινδύνου αναμένεται να αντισταθμίσουν τη συσσώρευση μερίσματος, την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, την κεφαλαιακή επίπτωση από την αυξημένη συμμετοχή σε Trastor και Snappi και το κόστος των κουπονιών ΑΤ1. Η διοίκηση εξακολουθεί να προβλέπει ότι ο δείκτης θα υπερβαίνει το 13% στο τέλος του έτους.

Οι έκτακτες επιβαρύνσεις του τριμήνου αναμένεται να είναι περιορισμένες. Αφορούν λίγα εκατομμύρια ευρώ για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αντίστοιχο ποσό που συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Η Citi έχει ενσωματώσει στο μοντέλο της αρνητική επίδραση 6 εκατ. ευρώ προ φόρων και 4 εκατ. ευρώ μετά από φόρους.

Ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων από Citi

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, η Citi αυξάνει την πρόβλεψή της για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή κατά 0,5% για το 2026 και το 2027, κατά 0,3% για το 2028 και κατά 0,2% για το 2029. Η εκτίμηση για το 2030 παραμένει αμετάβλητη.

Για το σύνολο του 2026 προβλέπει καθαρά κέρδη 1,15 δισ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,94 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 1,23 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,35 δισ. ευρώ το 2028.

Ανοδικά βλέπει και τις χρηματικές διανομές. Το μέρισμα ανά μετοχή υπολογίζεται σε 0,55 ευρώ για το 2026, σε 0,61 ευρώ για το 2027 και σε 0,68 ευρώ για το 2028, με τις αντίστοιχες καθαρές μερισματικές αποδόσεις να διαμορφώνονται σε 6,2%, 6,9% και 7,6%.