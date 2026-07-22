«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Στα 76 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός – Παράταση έως το τέλος του 2026

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Με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ ενισχύεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ο οποίος ανέρχεται πλέον συνολικά σε 76 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η νέα απόφαση αποτελεί την έκτη τροποποίηση της συγκεκριμένης δράσης και αυξάνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό από τα 66 εκατ. ευρώ στα 76 εκατ. ευρώ, δίνοντας νέα παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης της αγοράς ή χρονομίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η νέα κατανομή – βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα – προβλέπει 48 εκατ. ευρώ για την Κατηγορία Α, που αφορά φυσικά πρόσωπα και 28 εκατ. ευρώ για την Κατηγορία Β, ήτοι επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Από τα κονδύλια που προορίζονται για τα φυσικά πρόσωπα, ποσό 45,39 εκατ. ευρώ κατευθύνεται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατηγορίας Μ1-Ν1, δηλαδή ηλεκτρικά επιβατικά ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (vans) καθώς και ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα οχήματα (τύπου L1e-L7e). Άλλα 2,61 εκατ. ευρώ προορίζονται για την επιδότηση ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Αντίστοιχα, σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα θα διατεθούν 27,64 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e και 360.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα. Η χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ η νέα απόφαση προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί εκ νέου με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, εφόσον προκύψουν πρόσθετοι πόροι από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή από το περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Η νέα προθεσμία

Για τις νέες αιτήσεις, επιλέξιμες θα θεωρούνται οι δαπάνες για την αγορά ή τη χρονομίσθωση ηλεκτρικού οχήματος που πραγματοποιούνται από τις 7 Ιουνίου 2025 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία αυτή κι έπειτα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της δράσης.

Με την έκτη τροποποίηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η προθεσμία ενδέχεται να κλείσει νωρίτερα στην περίπτωση που εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2027, έως την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η καταβολή της επιδότησης στους ωφελούμενους.

Η νέα ενίσχυση των 10 εκατ. ευρώ έρχεται σε συνέχεια διαδοχικών ανακατανομών και αυξήσεων του διαθέσιμου ποσού. Πριν από τη νέα τροποποίηση ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 66 εκατ. ευρώ (42,0003 εκατ. ευρώ για ιδιώτες και 23,9997 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις).

Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα διαθέσιμα κονδύλια του προηγούμενου προϋπολογισμού είχαν περιοριστεί σημαντικά. Στις 9 Ιουλίου 2026, η πλατφόρμα εμφάνιζε συνολικό διαθέσιμο ποσό περίπου 1,11 εκατ. ευρώ επί προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ. Με τη νέα ενίσχυση, η πλατφόρμα εμφανίζει συνολικό προϋπολογισμό 76 εκατ. ευρώ και διαθέσιμο ποσό άνω των 10,3 εκατ. ευρώ, με τα ακριβή διαθέσιμα ποσά να μεταβάλλονται ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων.