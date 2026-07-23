Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες ελέω τεχνολογίας -Ανοδικά ο αμυντικός τομέας

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Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς υποχωρούν οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Alphabet, ενώ οι αγορές αξιολογούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε κατά 0,5% στις 643,47 μονάδες.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχώρησε κατά 1% στις 8.354,63 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατά 0,77% στις 24.961,11 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,19% στις 10.694,87 μονάδες.

Στο ταμπλό

Οι μετοχές τεχνολογίας καταγράφουν πτώση 2,7% την Πέμπτη, με την STMicroelectronics να ηγείται των μειώσεων με πτώση 15%, αφού ο κατασκευαστής τσιπ προέβλεψε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο με μέσο όρο ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.

Η BE Semiconductor Industries σημειώνει απώλειες 4,6% μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Η Alphabet αύξησε την Τετάρτη τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 κατά 15 δισ. δολάρια, εντείνοντας τις αμφιβολίες για το εάν οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα «μεταφραστούν» σε αποδόσεις.

Ο δείκτης ενέργειας STOXX 600 αυξήθηκε κατά 0,6%, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν σε πάνω από 96 δολάρια το βαρέλι, αφού οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν και οι Χούθι της Υεμένης στόχευσαν πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας το πεδίο της σύγκρουσης που έχει αυξήσει τις προοπτικές των παγκόσμιων τιμών.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών πρωταθλητών άμυνας Thales, Indra Group και Dassault Aviation σημείωσαν άνοδο καθώς η αναβάθμιση του αμυντικού εξοπλισμού της ηπείρου μεταφράστηκε σε ένα ακόμη τρίμηνο υψηλότερων εσόδων και διόγκωσης των παραγγελιών.

Οι μετοχές της γαλλικής κατασκευάστριας στρατιωτικών αεροσκαφών και επαγγελματικών τζετ, Dassault Aviation, αυξήθηκαν έως και 10% στις πρωινές συναλλαγές, αφού ανακοίνωσε αύξηση προσαρμοσμένων καθαρών πωλήσεων κατά 46% σε ετήσια βάση στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ (4,8 δισεκατομμύρια δολάρια) το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι μετοχές της Thales και της Indra σημείωσαν άνοδο έως και 5% η καθεμία, αφού οι εταιρείες ανακοίνωσαν τα κέρδη εξαμήνου νωρίς την Πέμπτη.

Η ΕΚΤ

Τέλος οι επενδυτές θα εστιάσουν στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, της Κριστίν Λαγκάρντ, αναζητώντας σημάδια για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιοποιήσει το χρόνο της παύσης και να εξετάσει τις επιπτώσεις της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα σταματήσουν μετά από μία ακόμη κίνηση τον Σεπτέμβριο, μια απόφαση που θα βασιστεί σε ενημερωμένες προβλέψεις και μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.