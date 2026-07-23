Wall Street: Απώλειες εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

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Η Wall Street «άνοιξε» με πτώση την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τα τριμηνιαία αποτελέσματα δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average «χάνει» 0,69% στις 51.849,26 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,70%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 1,38%.

Οι τιμές του πετρελαίου άσκησαν περαιτέρω πίεση στις μετοχές, καθώς εκτοξεύτηκαν στα ύψη αφού οι Χούτι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πυροδοτώντας ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές σημείωσαν επίσης άνοδο μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει ιρανικές υποδομές.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί ένα πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης», έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent με παράδοση τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο 6% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 99 δολάρια ανά βαρέλι, αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν αγγίξει για λίγο τα 100 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 5% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 91 δολάρια ανά βαρέλι. Τόσο το Brent όσο και το WTI διαπραγματεύονταν στα υψηλότερα επίπεδά τους από πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους τον περασμένο μήνα.

«Ο πληθωρισμός παρέμεινε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών σήμερα το πρωί, με το αργό πετρέλαιο Brent να σημειώνει άνοδο… καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται», έγραψε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank σε σημείωμά του την Πέμπτη το πρωί.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025.

«Πράγματι, οι επιθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν δείχνουν κανένα σημάδι υποχώρησης, ενώ οι Χούτι δήλωσαν ότι χθες έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα στη Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση επεκτείνεται. Αυτό ώθησε τις τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 εβδομάδων και τροφοδότησε επίσης τις εικασίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων».

Οι μετοχές επιβαρύνθηκαν επίσης από την πτώση κατά 5% των μετοχών της Alphabet, αφού η μητρική εταιρεία της Google αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, φτάνοντας τα 205 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας την ισχυρή ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τις δαπάνες των hyperscalers για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tesla σημείωσε επίσης πτώση άνω του 9%, αφού ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε σημαντική απόκλιση από τις προσδοκίες όσον αφορά τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν επίσης ταχύτερα από τα έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου.