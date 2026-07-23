Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips

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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα όρια των 2.450 μονάδων, καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη διεθνής νευρικότητα οδήγησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις. Η αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος από την αρχή της συνεδρίασης, με τους πωλητές να αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο, ενώ ο τζίρος ενισχύθηκε σημαντικά και έφθασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,02%, έχοντας προηγουμένως βρεθεί έως και τις 2.433,33 μονάδες στο χαμηλό ημέρας. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,49% στις 2.784,9 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά 2,13% στις 6.246,7 μονάδες και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,01% στις 2.984,1 μονάδες.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και αυξημένες εντολές πώλησης, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 414,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 47 εκατ. αφορούσαν πακέτα. Σημαντικό μέρος των συναλλαγών συγκεντρώθηκε στις τράπεζες, οι οποίες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τόσο τις διεθνείς εξελίξεις όσο και το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται στις αγορές.

Η πίεση από το πετρέλαιο

Καταλυτικός παράγοντας για το αρνητικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν και τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να καταγράφει ισχυρά κέρδη και να λειτουργεί ως βασικός μοχλός πίεσης για τις διεθνείς αγορές. Η εκτίναξη του αργού ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή και για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος του πετρελαίου συνδέθηκε με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και με την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι αγορές αντέδρασαν με κινήσεις «risk off», μειώνοντας την έκθεσή τους σε μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά assets.

Τράπεζες και blue chips

Στο ταμπλό, οι συστημικές τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, αν και κατάφεραν να κλείσουν αρκετά μακριά από τα χαμηλά ημέρας τους. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε απώλειες 1,65%, η Πειραιώς 2,59%, η Alpha Bank 3,28% και η Eurobank 3,01%, με τον συνολικό τζίρο τους να ξεπερνά τα 218 εκατ. ευρώ.

Στους κερδισμένους της συνεδρίασης ξεχώρισαν κυρίως οι ενεργειακές μετοχές, όπως η Motor Oil και η Helleniq Energy, που επωφελήθηκαν από τη μεγάλη άνοδο του πετρελαίου. Θετικό πρόσημο κατέγραψε επίσης η Cenergy, ενώ στον αντίποδα βαριές πιέσεις δέχθηκαν η ΕΛΧΑ, η Coca Cola, η Λάμδα Development και η Aegean.

Η ΑΚΤOR, υποχώρησε περαιτέρω, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε συγκεντρώσει από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Το ευρύτερο κλίμα βάρυνε επίσης από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τόσο τις τιμές της ενέργειας όσο και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η εικόνα της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης, οι πτωτικές μετοχές υπερίσχυσαν συντριπτικά των ανοδικών, ενώ αρκετοί τίτλοι της μικρότερης κεφαλαιοποίησης δοκίμασαν πολυετή χαμηλά. Η γενικότερη εικόνα παρέμεινε επιβαρυμένη, με τους επενδυτές να αναζητούν αμυντικές τοποθετήσεις ενόψει της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε προς το τέλος της συνεδρίασης σε ορισμένες μετοχές, το πρόσημο παρέμεινε ξεκάθαρα αρνητικό, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά ακολούθησε το διεθνές κύμα πιέσεων. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς η πορεία του πετρελαίου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κλίμα.