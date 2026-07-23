 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.07.2026, 18:03
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα όρια των 2.450 μονάδων, καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη διεθνής νευρικότητα οδήγησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις. Η αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος από την αρχή της συνεδρίασης, με τους πωλητές να αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο, ενώ ο τζίρος ενισχύθηκε σημαντικά και έφθασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,02%, έχοντας προηγουμένως βρεθεί έως και τις 2.433,33 μονάδες στο χαμηλό ημέρας. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,49% στις 2.784,9 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά 2,13% στις 6.246,7 μονάδες και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,01% στις 2.984,1 μονάδες.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και αυξημένες εντολές πώλησης, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 414,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 47 εκατ. αφορούσαν πακέτα. Σημαντικό μέρος των συναλλαγών συγκεντρώθηκε στις τράπεζες, οι οποίες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τόσο τις διεθνείς εξελίξεις όσο και το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται στις αγορές.

Η πίεση από το πετρέλαιο

Καταλυτικός παράγοντας για το αρνητικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν και τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να καταγράφει ισχυρά κέρδη και να λειτουργεί ως βασικός μοχλός πίεσης για τις διεθνείς αγορές. Η εκτίναξη του αργού ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή και για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος του πετρελαίου συνδέθηκε με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και με την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι αγορές αντέδρασαν με κινήσεις «risk off», μειώνοντας την έκθεσή τους σε μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά assets.

Τράπεζες και blue chips

Στο ταμπλό, οι συστημικές τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, αν και κατάφεραν να κλείσουν αρκετά μακριά από τα χαμηλά ημέρας τους. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε απώλειες 1,65%, η Πειραιώς 2,59%, η Alpha Bank 3,28% και η Eurobank 3,01%, με τον συνολικό τζίρο τους να ξεπερνά τα 218 εκατ. ευρώ.

Στους κερδισμένους της συνεδρίασης ξεχώρισαν κυρίως οι ενεργειακές μετοχές, όπως η Motor Oil και η Helleniq Energy, που επωφελήθηκαν από τη μεγάλη άνοδο του πετρελαίου. Θετικό πρόσημο κατέγραψε επίσης η Cenergy, ενώ στον αντίποδα βαριές πιέσεις δέχθηκαν η ΕΛΧΑ, η Coca Cola, η Λάμδα Development και η Aegean.

Η ΑΚΤOR, υποχώρησε περαιτέρω, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε συγκεντρώσει από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Το ευρύτερο κλίμα βάρυνε επίσης από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τόσο τις τιμές της ενέργειας όσο και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η εικόνα της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης, οι πτωτικές μετοχές υπερίσχυσαν συντριπτικά των ανοδικών, ενώ αρκετοί τίτλοι της μικρότερης κεφαλαιοποίησης δοκίμασαν πολυετή χαμηλά. Η γενικότερη εικόνα παρέμεινε επιβαρυμένη, με τους επενδυτές να αναζητούν αμυντικές τοποθετήσεις ενόψει της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε προς το τέλος της συνεδρίασης σε ορισμένες μετοχές, το πρόσημο παρέμεινε ξεκάθαρα αρνητικό, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά ακολούθησε το διεθνές κύμα πιέσεων. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς η πορεία του πετρελαίου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κλίμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών
ΧΑ: Δεν αλλάζει το story – Παραμένουν οι εισροές 1,5 δισ. δολαρίων
Markets

Αμετάβλητο το story για το ΧΑ - Τι συνέβη με το STOXX
Wall Street: Απώλειες εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
Wall Street

Το ράλι του πετρελαίου «πιέζει» τη Wall Street στο άνοιγμα
Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.
Commodities

«Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ. το πετρέλαιο
Γερμανικά ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας εκτοξεύτηκε η απόδοση του 10ετούς
Ομόλογα

Γερμανικά ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας εκτοξεύτηκε η απόδοση του 10ετούς
AKTOR: Άνοιξε το βιβλιο για το ομολογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

Άνοιξε το βιβλιο για το ομολογο των 300 εκατ. της AKTOR

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Wall Street: Απώλειες εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
Wall Street

Το ράλι του πετρελαίου «πιέζει» τη Wall Street στο άνοιγμα

Οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η απειλή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν ενίσχυσαν το ράλι του πετρελαίου

Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.
Commodities
Upd: 16:14

«Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά την απειλή Τραμπ με επιθέσεις στις ιρανικές υποδομές λόγω των επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Γερμανικά ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας εκτοξεύτηκε η απόδοση του 10ετούς
Ομόλογα

Γερμανικά ομόλογα: Σε υψηλό 15ετίας εκτοξεύτηκε η απόδοση του 10ετούς

Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

AKTOR: Άνοιξε το βιβλιο για το ομολογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

Άνοιξε το βιβλιο για το ομολογο των 300 εκατ. της AKTOR

Μετά την άντληση 650 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος AKTOR άνοιξε το βιβλίο προσφορών για ομόλογο 300 εκατ.

Δολάριο: Υποχωρεί έναντι του ευρώ- Νέο υψηλό έναντι του γιεν
Συνάλλαγμα

Δολάριο: Υποχωρεί έναντι του ευρώ

Το δολάριο υποχωρεί εν όψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις όπως η η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
Πετρέλαιο

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Economy

Φοροαπαλλαγές ρεκόρ για 90 επενδυτικά σχέδια

Οι φορολογικές απαλλαγές που εκδόθηκαν απο το υπουργείο Ανάπτυξης είναι πενταπλάσιες σε σχέση με το 2025

ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των φοιτητών το ΟΠΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως,

Αεροπορικά εισιτήρια: Στις 3 χώρες της ΕΕ με τις πιο μεγάλες αυξήσεις η Ελλάδα
Μεταφορές

Στα... ουράνια οι αυξήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα

Οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των τιμών σε υπηρεσίες αερομεταφορών και αεροπορικά εισιτήρια παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις στις χώρες της ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
AstraZeneca: Ο Σταύρος Ντογιάκος νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας & Κύπρου
Business

Ο Σταύρος Ντογιάκος νέος Πρόεδρος και CEO Ελλάδας & Κύπρου της AstraZeneca

Ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca , διαδέχεται την Έλενα Χουλιάρα

ΧΑ: Δεν αλλάζει το story – Παραμένουν οι εισροές 1,5 δισ. δολαρίων
Markets
Upd: 18:25

Αμετάβλητο το story για το ΧΑ - Τι συνέβη με το STOXX

Τι αναφέρουν στον ΟΤ πηγές του Euronext Athens σχετικά με το μπέρδεμα που προέκυψε με την ανακοίνωση του STOXX

Wall Street: Απώλειες εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
Wall Street

Το ράλι του πετρελαίου «πιέζει» τη Wall Street στο άνοιγμα

Οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η απειλή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν ενίσχυσαν το ράλι του πετρελαίου

Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης
World

Λαγκάρντ: «Παράθυρο» αύξησης των επιτοκίων ελέω... ενέργειας

Η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί

Τζούλη Καλημέρη
Νέα ΚΑΠ 2028-2034: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής
AGRO

Η νέα ΚΑΠ «game changer» του αγροτικού μοντέλου

Η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου στην Πάτρα ανέδειξε τις προτεραιότητες για το εισόδημα των παραγωγών, τη βιοασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα

Westnet: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025 με ενίσχυση της κερδοφορίας
Business

Westnet: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025 με ενίσχυση της κερδοφορίας

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 140,9 εκατ. ευρώ, με τη μικτή κερδοφορία να αυξάνεται 31% - Η Westnet πέρασε από EBITDA ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ σε κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ

Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.
Commodities
Upd: 16:14

«Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά την απειλή Τραμπ με επιθέσεις στις ιρανικές υποδομές λόγω των επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

MSC Cruises: Με την Marketing Greece αναδεικνύουν τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών
Business

MSC Cruises: Συμβάλλει στη διεθνή ανάδειξη της Ελλάδας

Η MSC Cruises ταξιδεύει στη Σύρο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, και σε συνεργασία με την Marketing Greece, αποτυπώνει τις αυθεντικές εμπειρίες των προορισμών

Όμιλος ΑΒΑΞ: Παράδοση και εγκαίνια της Γέφυρας Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ: Παράδοση και εγκαίνια της Γέφυρας Ξηριά

Η γέφυρα που είχε καταστραφεί από τον Daniel, «ξαναενώνει» τον Αλμυρό με τη Σούρτη και τον Πτελεό και διευκολύνει την είσοδο από την Εθνική Οδό προς τον Αλμυρό

ΕΚΤ: Πάτησε το κουμπί της παύσης
World
Upd: 15:31

Πάτησε το κουμπί της παύσης η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies