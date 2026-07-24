Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με θετικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αν και οδεύουν να κλείσουν την εβδομάδα με απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο της ​άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των εντεινόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και μιας νέας σειράς ⁠εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 6000 καταγράφει άνοδο 0,34% στις 641 μονάδες.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κινήθηκε ανοδικά καθώς η μετοχή του ομίλου λογισμικού SAP κατέγραψε άλμα 4,5% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,23% στις 10.663 μονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 κερδίζει 0,21% στις 8.316 μονάδες.

Στο ταμπλό

Ο ευρύτερος δείκτης τεχνολογίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος την Παρασκευή, αφού είχε σημειώσει πτώση άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν ορισμένοι κατασκευαστές μικροτσίπ.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα σημείωσαν πτώση 0,6%, επηρεασμένες αρνητικά από τη Neste, αφού ο κατασκευαστής βιοκαυσίμων και διυλιστής πετρελαίου ανακοίνωσε κέρδη βασικής δραστηριότητας για το δεύτερο τρίμηνο ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η Ubisoft σημείωσε πτώση 4% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου.

Η Volkswagen AG σημείωσε πτώση 3% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και του outlook της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τους φόρους μειώθηκαν κατά 32,9% στα 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι τιμές του αργού Brent παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον σαουδικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα ενέτειναν τις ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε νέους δασμούς 10% και 12,5% σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, λόγω καταγγελιών για χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων της καταναγκαστικής εργασίας, ακριβώς τη στιγμή που έληγε ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10%.