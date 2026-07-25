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Accenture: Μεγαλώνει το χάσμα στην ετοιμότητα για AI μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενισχύουν τη θέση τους, όμως οι μικρότερες υστερούν σημαντικά σε δεδομένα, δεξιότητες και διαδικασίες, σύμφωνα με το Accenture AI Progress Barometer

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 09:32
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Accenture: Μεγαλώνει το χάσμα στην ετοιμότητα για AI μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών
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Η Ευρώπη επιταχύνει στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η πρόοδος δεν κατανέμεται ισόρροπα. Σύμφωνα με το νέο Accenture AI Progress Barometer, οι ευρωπαϊκές εταιρείες βελτίωσαν την ετοιμότητά τους για AI ταχύτερα από τις αντίστοιχες της Βόρειας Αμερικής το τελευταίο εξάμηνο, όμως οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατηρούν συνολικό προβάδισμα.

Το Barometer καταγράφει άνοδο 1,6 μονάδων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσα σε έξι μήνες, έναντι βελτίωσης 1,1 μονάδας στη Βόρεια Αμερική. Παρά τη θετική αυτή τάση, η μέση βαθμολογία της Ευρώπης παραμένει χαμηλότερη, στις 43,1 μονάδες από τις 100, έναντι 48,9 για τη Βόρεια Αμερική. Η πρόοδος δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά κινείται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της AI, αλλά ακόμη δεν έχει καλύψει το συνολικό χάσμα που τη χωρίζει από τους ανταγωνιστές της.

Η Accenture τονίζει ότι η ετοιμότητα για την ΤΝ εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: ποιοτικά και προσβάσιμα δεδομένα, κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σωστές διαδικασίες. Το εύρημα αυτό είναι κρίσιμο, καθώς υποδεικνύει ότι η AI δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά κυρίως οργανωτικής ωριμότητας και επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Το χάσμα μεγάλων και μικρών

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας είναι η διεύρυνση του χάσματος μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 δισ. δολαρίων βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στις αντίστοιχες της Βόρειας Αμερικής, με βαθμολογία 47,4 έναντι 49,5. Αντίθετα, οι μικρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες υστερούν σημαντικά, με 40,5 μονάδες έναντι 48,1 για τις βορειοαμερικανικές.

Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση της AI δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλο το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν πιο γρήγορα σε υποδομές, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στο επόμενο κύμα παραγωγικότητας. Η Accenture προειδοποιεί ότι χωρίς επιτάχυνση των επενδύσεων, το χάσμα αυτό μπορεί να περιορίσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Πού προχωρά η αγορά

Σε επίπεδο χωρών, τη μεγαλύτερη πρόοδο κατέγραψαν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Στον κλαδικό χάρτη, οι ασφαλιστικές εταιρείες ξεχωρίζουν ως οι πιο ώριμες στην αξιοποίηση της AI, ακολουθούμενες από τον τουρισμό και τα καταναλωτικά αγαθά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η μετατόπιση από τον πειραματισμό προς την κλιμακωμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένους κλάδους.

Η Accenture επισημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εφαρμόζουν απλώς AI πάνω σε παλιές διαδικασίες, αλλά επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Σε απλές περιπτώσεις αποζημιώσεων, η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιείται σχεδόν πλήρως, ενώ στις πιο σύνθετες υποθέσεις εμπλέκονται εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες. Αυτό το μοντέλο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχουν καθαρά δεδομένα και κατάλληλες δεξιότητες.

Τι λέει η Accenture

Ο Mauro Macchi, CEO της Accenture για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σημειώνει ότι η Ευρώπη αποκτά δυναμική στην Τεχνητή Νοημοσύνη κυρίως χάρη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της. Όπως αναφέρει, για να αποδώσει η AI μεγαλύτερη αξία και μάλιστα πιο γρήγορα, χρειάζεται συνολική επιχειρησιακή επανεφεύρεση και όχι απλώς υιοθέτηση έτοιμων λύσεων. Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει ότι το πραγματικό στοίχημα δεν είναι η αγορά εργαλείων, αλλά η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών.

Ο Gavin Stephenson, επικεφαλής AI & Data της Accenture για την περιοχή EMEA, τονίζει ότι η αγορά περνά από τον πειραματισμό στην υλοποίηση λύσεων σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τις διαδικασίες τους, βελτιώνουν τα δεδομένα τους και αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους. Η μετάβαση αυτή αποτελεί, κατά την Accenture, τη βάση για μια πιο ουσιαστική αξιοποίηση της AI στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.

Το διακύβευμα

Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: η Ευρώπη κινείται προς την AI, αλλά η ταχύτητα και η κλίμακα παραμένουν άνισες. Οι μεγάλες εταιρείες δείχνουν ότι μπορούν να κλείσουν την απόσταση από τη Βόρεια Αμερική, όμως οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αποκλεισμού από την επόμενη φάση ανάπτυξης. Αν αυτό το χάσμα δεν περιοριστεί, η πρόοδος της ηπείρου μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

Στο σύνολό του, το AI Progress Barometer λειτουργεί ως καμπανάκι αλλά και ως δείκτης ευκαιρίας. Δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα πειραματικό πεδίο, αλλά ένα εργαλείο επιχειρησιακού ανταγωνισμού, όπου η ετοιμότητα σε δεδομένα, ανθρώπους και διαδικασίες κρίνει ποιος θα προηγηθεί και ποιος θα μείνει πίσω.

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