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Ελληνικές τράπεζες: Στο 7,8% το μερίδιό τους στη διεθνή χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες αύξησαν κατά 37% το ναυτιλιακό τους χαρτοφυλάκιο το 2025, στα 23,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Petrofin Research

Τράπεζες 26.07.2026, 08:00
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Ελληνικές τράπεζες: Στο 7,8% το μερίδιό τους στη διεθνή χρηματοδότηση της ναυτιλίας
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν τη ναυτιλία κατέγραψαν το 2025 οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, ενισχύοντας αισθητά τη θέση τους στη διεθνή αγορά.

Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank αύξησαν συνολικά το ναυτιλιακό τους χαρτοφυλάκιο κατά 37%, στα 23,6 δισ. δολάρια, από περίπου 18 δισ. δολάρια το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας διευρύνθηκε στο 7,8%, από 6,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Petrofin Research, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες περιλαμβάνονται πλέον στις 40 μεγαλύτερες τράπεζες ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως. Η Εθνική Τράπεζα καταλαμβάνει την 20ή θέση, η Eurobank την 21η, η Τράπεζα Πειραιώς την 22η και η Alpha Bank την 29η.

Η ισχυρή αύξηση των ελληνικών τραπεζικών χαρτοφυλακίων αποδίδεται τόσο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους όσο και στο μέγεθος και τη διεθνή παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε νέες αγορές πλοίων, αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων και προγράμματα ανανέωσης του στόλου.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από προηγούμενη έρευνα της Petrofin για τη χρηματοδότηση ειδικά της ελληνικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δημοσιεύσει ο OT.GR, τον Μάιο του 2026, τα συνολικά δάνεια προς την ελληνική ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 11,5% το 2025 και διαμορφώθηκαν στα 59,7 δισ. δολάρια, από 53,5 δισ. δολάρια στο τέλος του 2024.

Στα 300,6 δισ. δολάρια τα χαρτοφυλάκια των 40 μεγαλύτερων τραπεζών

Η ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιστροφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής χρηματοδότησης σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι 40 μεγαλύτερες τράπεζες του κλάδου αύξησαν το συνολικό τους χαρτοφυλάκιο στα 300,6 δισ. δολάρια, από 283,6 δισ. δολάρια το 2024, καταγράφοντας άνοδο 6%.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη αύξηση των τελευταίων ετών, έπειτα από μια μακρά περίοδο συγκρατημένης πιστωτικής επέκτασης, απομόχλευσης και αναδιάρθρωσης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων.

Ο δείκτης Petrofin Global Index, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη της τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας από το 2008, αυξήθηκε από τις 61 μονάδες το 2024 στις 63 μονάδες το 2025, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2018.

Η εξέλιξη αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη των τραπεζών προς τον κλάδο, καθώς οι υψηλές αξίες των πλοίων, οι ισχυρές ταμειακές ροές πολλών ναυτιλιακών εταιρειών και οι θετικές συνθήκες σε σημαντικές ναυλαγορές περιόρισαν τους πιστωτικούς κινδύνους και δημιούργησαν ευνοϊκότερο περιβάλλον για νέες χρηματοδοτήσεις.

Η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοκαθεδρία

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας, συγκεντρώνοντας το 50,4% των συνολικών δανείων των 40 κορυφαίων τραπεζών. Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε σε περίπου 151 δισ. δολάρια.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η BNP Paribas, με ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο 21,4 δισ. δολαρίων. Ακολουθεί η China Exim Bank με 18,5 δισ. δολάρια, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η γερμανική KfW IPEX-Bank με 15,3 δισ. δολάρια.

Έντονη ανάκαμψη εμφάνισαν και οι τράπεζες της Ασίας και της Αυστραλίας, έπειτα από τη μικρή υποχώρηση που είχαν καταγράψει το 2024. Η περιοχή εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό ρόλο, κυρίως λόγω της μεγάλης ναυπηγικής δραστηριότητας στην Κίνα, στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία, αλλά και της ισχυρής παρουσίας των ασιατικών εταιρειών leasing.

Η Petrofin εκτιμά ότι, εάν συνυπολογιστούν και οι μικρότερες περιφερειακές και τοπικές τράπεζες, το συνολικό ύψος των τραπεζικών δανείων προς τη ναυτιλία έφθασε περίπου τα 425 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025.

Με την προσθήκη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων και των εναλλακτικών χρηματοδοτών, η συνολική παγκόσμια αγορά ναυτιλιακής χρηματοδότησης προσεγγίζει τα 680 δισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 2,17 τρισ. δολάρια. Η σχέση χρηματοδότησης προς αξία περιουσιακών στοιχείων δείχνει, σύμφωνα με την ανάλυση, ότι η παγκόσμια ναυτιλία δεν βρίσκεται σε συνθήκες υπερβολικού δανεισμού.

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