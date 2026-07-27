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ΟΠΑ: Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του

Όλα τα ΠΜΣ που εποπτεύει διοικητικά το ΟΠΑ αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν με «Άριστα»

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 27.07.2026, 12:59
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ΟΠΑ: Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
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Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για το σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που τελούν υπό τη διοικητική του εποπτεία, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανακοίνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αναλυτικά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα μπορείτε να τα δείτε στον σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/content/programmata-metaptyhiakon-spoydon

Όλα τα ΠΜΣ του Ιδρύματος αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν με «Άριστα». Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα αυτών απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία («Fully Compliant») ακόμη και στο σύνολο των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το ΟΠΑ ένα από τα πρώτα Ιδρύματα της χώρας που διαθέτουν πλήρως πιστοποιημένα όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τους.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΠΜΣ του ΟΠΑ (25 από τα 29 συνολικά) ανταποκρίθηκε άμεσα και συμμετείχε ήδη από την πρώτη πρόσκληση πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατά τη δεύτερη πρόσκληση. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει έμπρακτα την υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διοικητική αποτελεσματικότητα που διακρίνουν τη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση του ΟΠΑ.

Η πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, η οποία συντονίζεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διεξοδικά η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, η διεθνοποίηση, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η συνολική εμπειρία των φοιτητών.

Συλλογική προσπάθεια

Η σημαντική αυτή επιτυχία αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια των Τμημάτων, των Διευθυντών των ΠΜΣ, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι/ες συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια προετοιμασία και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να επενδύει στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών του, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, δήλωσε σχετικώς: «Η πλήρης πιστοποίηση του συνόλου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ με άριστες αξιολογήσεις από την ΕΘΑΑΕ επιβεβαιώνει σταθερά την προσήλωσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων μας ανταποκρίθηκε από την πρώτη κιόλας πρόσκληση και απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία, επιβεβαιώνει την προσήλωση και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ποιότητα ολόκληρης της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος.»

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