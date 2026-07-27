Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς

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Η Euronext Athens ανακοίνωσε αναθεώρηση στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στους δείκτες στους οποίους συμμετέχει η μετοχή, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συντελεστής ευρείας διασποράς της εταιρείας αυξάνεται από 16% σε 27%, εξέλιξη που επηρεάζει τη συμμετοχή της σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της ελληνικής αγοράς.

Η αναπροσαρμογή αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α., τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α., τον FTSE/X.A. Large Cap, τον FTSE/Χ.Α. Δείκτη Αγοράς και τον FTSE/ATHEX Πρώτες Ύλες.

Παράλληλα, ο συντελεστής βαρύτητας της μετοχής στον Δείκτη ATHEX ESG αυξάνεται από 14,68% σε 24,77%, ενισχύοντας τη στάθμισή της στον συγκεκριμένο δείκτη.

Η μεταβολή του free float αποτυπώνει μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών που θεωρούνται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, στοιχείο που επηρεάζει τη στάθμιση και τη βαρύτητα μιας εισηγμένης στους δείκτες στους οποίους συμμετέχει.

Στην πράξη, τέτοιες τεχνικές αλλαγές έχουν σημασία για θεσμικούς επενδυτές και χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τη σύνθεση των δεικτών, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε ανακατανομές θέσεων.