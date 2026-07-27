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OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Tεχνητή νοημοσύνη 27.07.2026, 23:20
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OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις με την OpenAI για να παράσχει περίπου 250 δισ. δολάρια σε χρηματοδοτικές εγγυήσεις, στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου κέντρου δεδομένων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η κίνηση αυτή, εφόσον προχωρήσει, θα ενίσχυε αποφασιστικά τη δυνατότητα της OpenAI να χτίσει τη δική της υποδομή και ταυτόχρονα θα εξασφάλιζε στη Nvidia σταθερή ζήτηση για τα τσιπ της για πολλά χρόνια.

Το έργο αφορά μια εγκατάσταση 10 γιγαβάτ που αναπτύσσει στο Οχάιο η θυγατρική της SoftBank, SB Energy, με την OpenAI να εξετάζει συμφωνία μίσθωσης του χώρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το συνολικό κόστος του project αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων και των τσιπ που θα τοποθετηθούν στο data center.

Η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2028 και να διαθέτει περίπου 800 megawatts ισχύος.

Η χρηματοδοτική εγγύηση της Nvidia θα κάλυπτε τη μίσθωση του data center και τη χρηματοδότηση χρέους, αλλά όχι την αγορά των ίδιων των τσιπ, για τα οποία η εταιρεία φέρεται επίσης να συζητά ξεχωριστή χρηματοδότηση προς την OpenAI, αξίας έως και 350 δισ. δολαρίων. Με απλά λόγια, η Nvidia δεν φαίνεται να λειτουργεί μόνο ως προμηθευτής, αλλά και ως θεσμικός καταλύτης για να γίνει εφικτή μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί ενδιαφέρει και τις δύο πλευρές

Για την OpenAI, μια τέτοια συμφωνία θα σήμαινε ένα καθοριστικό βήμα προς την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου πάνω στην υπολογιστική της υποδομή, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μισθωμένη χωρητικότητα από τη Microsoft, την Amazon και την Oracle.

Η εταιρεία, παρότι αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια, παραμένει ζημιογόνα, κάτι που εγείρει ερωτήματα για το πώς θα χρηματοδοτήσει τόσο μεγάλες δεσμεύσεις σε υποδομές AI.

Για τη Nvidia, από την άλλη πλευρά, η συμφωνία λειτουργεί ως μηχανισμός «κλειδώματος» ζήτησης για τα προϊόντα της σε βάθος χρόνου. Σε μια αγορά όπου οι δαπάνες για AI υποδομές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισ. δολάρια φέτος, η διασφάλιση πελατών και έργων τέτοιας κλίμακας είναι στρατηγικής σημασίας.

Το διακύβευμα δεν είναι μόνο εμπορικό αλλά και χρηματοοικονομικό, καθώς η στήριξη θα μπορούσε να καθησυχάσει τους δανειστές για τη βιωσιμότητα του project.

Η εμπλοκή της κυβέρνησης

Στο έργο εμπλέκονται και κρατικοί παράγοντες. Η τροφοδοσία σε ενέργεια για την εγκατάσταση ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και χρηματοδοτείται ξεχωριστά από την Ιαπωνία στο πλαίσιο πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ συμμετέχει στις αποφάσεις για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση στην ισχύ αυτή.

Αυτό δείχνει ότι τα μεγάλα έργα AI έχουν πλέον ξεπεράσει το στάδιο της απλής εταιρικής επέκτασης και έχουν μετατραπεί σε σύνθετα projects με γεωπολιτική, ενεργειακή και βιομηχανική διάσταση. Η υποδομή δεν αποτελεί πια απλώς μέσο ανάπτυξης λογισμικού, αλλά κομβικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου.

Το νέο μοντέλο της AI οικονομίας

Η υπόθεση Nvidia–OpenAI αναδεικνύει μια ευρύτερη μετατόπιση στη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε χρέος, επενδυτικά σχήματα και δομημένες χρηματοδοτήσεις για να στηρίξουν την ακριβή και ενεργοβόρα υποδομή που απαιτεί η νέα γενιά AI μοντέλων.

Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι το μέγεθος της επένδυσης ξεπερνά πλέον τα όρια της κλασικής εταιρικής χρηματοδότησης και απαιτεί συνεργασίες που θυμίζουν βιομηχανικά mega-projects.

Σε αυτό το περιβάλλον, η OpenAI επιδιώκει να πάψει να είναι απλώς ένας κορυφαίος πάροχος λογισμικού AI και να εξελιχθεί σε οργανισμό με πιο αυτόνομη υποδομή. Η Nvidia, από την άλλη, επιδιώκει να μετατρέψει την κυριαρχία της στα chips σε μακροπρόθεσμο μοχλό ισχύος, όχι μόνο στην πώληση αλλά και στη χρηματοδότηση της ζήτησης.

Αν η συμφωνία προχωρήσει, θα αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η AI περνά από το στάδιο της καινοτομίας του λογισμικού στο στάδιο της βαριάς υποδομής. Η ανάπτυξη του τομέα δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα μοντέλα και τους αλγορίθμους, αλλά από το ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει, να χτίσει και να τροφοδοτήσει με ενέργεια τα τεράστια data centers που τα στηρίζουν.

Με άλλα λόγια, η Nvidia και η OpenAI δεν συζητούν απλώς μια εμπορική συναλλαγή. Συζητούν ένα νέο μοντέλο βιομηχανικής κλίμακας για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαιο, ενέργεια και υπολογιστική ισχύ γίνεται εξίσου σημαντική με την ίδια την τεχνολογία.

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