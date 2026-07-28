Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One

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Zημίες μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ανακοίνωσε η Boeing για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς το πρόγραμμα «Air Force One» του κατασκευαστή αεροσκαφών, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα.

Η Boeing έχει αυξήσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 Max, που είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα της, σε 47 μονάδες τον μήνα, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω αυξήσεις

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος παράδοσης δύο αεροσκαφών 747 που θα χρησιμεύσουν ως αεροσκάφη «Air Force One» νέας γενιάς για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς, όπως ανέφερε, αύξησε τις επενδύσεις για το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ανέφερε ότι εξακολουθεί να αναμένει την πρώτη παράδοση το 2028.

«Παρότι σημειώνουμε πρόοδο στα αναπτυξιακά μας προγράμματα, δεν έχεις τελειώσει ποτέ μέχρι να τελειώσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Κέλι Όρτμπεργκ σε σημείωμα προς το προσωπικό.

Από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία για το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG, προκύπτουν τα εξής:

• Ζημία ανά μετοχή: 76 σεντς (προσαρμοσμένη) έναντι αναμενόμενης ζημίας 30 σεντς ανά μετοχή

•Έσοδα: 24,56 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι αναμενόμενων 24,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αύξηση εσόδων για την Boeing

Ο κατασκευαστής αεροσκαφών, ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς των ΗΠΑ, αύξησε τα έσοδά του κατά 8% το δεύτερο τρίμηνο, στα 24,56 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με κέρδη σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών. Η Boeing έχει αυξήσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 Max, που είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα της, σε 47 μονάδες τον μήνα, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω αυξήσεις.

Ο κατασκευαστής αεροσκαφών αύξησε τα έσοδά του κατά 8% το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 24,56 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αύξηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της.

Πιο πολλές παραδόσεις αεροσκαφών

Οι παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών της Boeing κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 171 αεροσκάφη από 150 που είχαν παραδοθεί πέρυσι.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 631 εκατομμυρίων δολαρίων υπερέβησαν κατά πολύ την απώλεια ταμειακών διαθεσίμων ύψους 177 εκατομμυρίων δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ συγκρίνονται με απώλεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η Boeing ανέφερε καθαρή ζημία ύψους 428 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 67 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με την καθαρή ζημία του περασμένου έτους ύψους 612 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 92 σεντς ανά μετοχή. Μετά την προσαρμογή για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, η Boeing ανέφερε ζημία 76 σεντς ανά μετοχή.

«Αν και δύο τρίμηνα δεν αποτελούν ένα ολόκληρο έτος, αν συνεργαστούμε και παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα προετοιμαστούμε για ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο», ανέφερε ο Όρτμπεργκ στη σημείωση προς το προσωπικό.

Στα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνεται η πιστοποίηση άλλων προγραμμάτων αεροσκαφών που έχουν καθυστερήσει. Πρώτο θα είναι πιθανότατα το Boeing 737 Max 7, το μικρότερο αεροσκάφος της οικογένειας.