Στενά του Ορμούζ: Οι χώρες του Κόλπου συμφώνησαν σε εθελοντικά τέλη

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Την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου σε ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στον Ιράν να εισπράττει εθελοντικά τέλη για τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ απέσπασε το Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει να διαχειρίζεται τα στενά μαζί με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή, και να επιβάλλει τέλη παροχής υπηρεσιών στα πλοία που τα χρησιμοποιούν.

Η Ουάσινγκτον, από την άλλη, θέλει να επιστρέψει στο καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, όταν τα πλοία μπορούσαν να διέρχονται ελεύθερα χωρίς να πληρώνουν, και υποστηρίζει ότι η επιβολή υποχρεωτικών τελών είναι παράνομη. Βάσει της πρότασης του Ομάν, το Ιράν δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο και τα τέλη θα είναι εθελοντικά, όπως είπε στο Reuters καλά πληροφορημένη πηγή. Το σύστημα θα ήταν ανάλογο με εκείνο που εφαρμόζεται στα Στενά της Μάλακκα, στην Ασία, όπου η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τα πλοία να καταβάλλουν εθελοντικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, συζήτησε το θέμα των Στενών του Ορμούζ με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα και τόνισε την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία, αναφέρει ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα

Ο Τραμπ σταμάτησε το σαββατοκύριακο τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, μετά από 13 νύχτες επιθέσεων που έσπασαν τη συμφωνία για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες, καθώς και με πλήγματα σε πολιτικές υποδομές σε κράτη του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις, όσο η Ουάσινγκτον πράττει το ίδιο. Ωστόσο, τη Δευτέρα αναφέρθηκαν επιθέσεις με drones στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και στο βόρειο Ιράν, ενώ η Ιορδανία ανέφερε την κατάρριψη ενός ακόμη drone την Τρίτη.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια συμφωνία που θα τερματίσει την πεντάμηνη σύγκρουση, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πλήγματα θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν να αποδώσουν.

«Πιστεύω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να συμβεί κάτι, και αν συμβεί, καλώς· αν δεν συμβεί, επιστρέφουμε σε αυτό που κάναμε πριν από δύο ημέρες.»

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει επιδιώξει νέες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγορεί για παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα σχετικά με ένα πλαίσιο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.