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H Canon μετατρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση

Με οδηγό την πρωτοποριακή πλατφόρμα Therefore by Canon, ο Όμιλος Eπιχειρήσεων Σαρακάκη εμπιστεύτηκε την Canon για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του

Business 28.07.2026, 14:40
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H Canon μετατρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση
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Η καθημερινότητα σε έναν μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει χαοτική, όπου χιλιάδες έγγραφα, εκατοντάδες προμηθευτές και η ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις συνθέτουν ένα άκρως απαιτητικό σκηνικό. Στο σύγχρονο αυτό περιβάλλον, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Canon ένωσαν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά το «κλειδί» για το μέλλον και την εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η μεγάλη πρόκληση και ο ιδανικός σύμμαχος

Με ηγετική παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς και περισσότερους από 900 εργαζομένους, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών και προϊόντων από 20 παγκόσμια brands, όπως Volvo, Honda, Mitsubishi, Komatsu και Massey Ferguson.  Για επιχειρήσεις με σύνθετα δίκτυα προμηθευτών, η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, βελτιωμένη διαχείριση δεδομένων και αυτοματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην απόφαση της εταιρείας να επενδύσει σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση. Η διαχείριση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, κάνουν επιτακτική την εύρεση ενός συστήματος που θα μπορούσε να ενοποιήσει τις διαδικασίες και να προσφέρει έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τις καθυστερήσεις.

Αυτό ακριβώς το ζητούμενο, ήρθε να λύσει η Canon, καθώς προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, που απαντούν στις ανάγκες κάθε επιχείρησης – ανεξαρτήτως μεγέθους – σε συνεργασία με το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. Με τις λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών και διαχείρισης εγγράφων, επιτυγχάνεται η απλούστευση, βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση εσωτερικών διεργασιών, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους από επαναλαμβανόμενες, χρονοβόρες διαδικασίες, ενισχύοντας  ταυτόχρονα τη διαφάνεια και επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά υλοποιούνται με απόλυτη αξιοπιστία, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την επιχειρηματική συνέχεια. Απλοποίηση καθημερινότητας, μείωση λειτουργικού κόστους, ασφαλής ανάπτυξη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η Canon δίνει την απάντηση στα παραπάνω έχοντας την τεχνογνωσία για την εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η έξυπνη λύση Therefore by Canon που αλλάζει τα δεδομένα

Ως κορυφαίος πάροχος καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, η Canon ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη προσφέροντας σε συνεργασία με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της, OpenSky, την προηγμένη λύση διαχείρισης ροών εργασίας και εγγράφων, Therefore by Canon. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, καθώς ψηφιοποίησε και αυτοματοποίησε τη διαδικασία προμηθειών, μειώνοντας δραστικά τον διαχειριστικό φόρτο και επιτρέποντας την παρακολούθηση των αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Αντί τα αιτήματα προμηθειών, οι προσφορές, τα συμβόλαια και τα τιμολόγια να είναι διάσπαρτα σε φυσικά αρχεία ή e-mail, το Therefore by Canon συγκεντρώνει όλη την πληροφορία σε μία ενιαία, ασφαλή πλατφόρμα που λειτουργεί ως ο «ψηφιακός εγκέφαλος» του τμήματος Προμηθειών. Με αυτόν τον τρόπο, τα εξουσιοδοτημένα στελέχη, όπου κι αν βρίσκονται, αποκτούν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα μέσω μιας απλής αναζήτησης. Παράλληλα, το σύστημα αυτοματοποιεί τις ροές εργασίας και επιτρέπει την ενοποίηση των πληροφοριών τροφοδοτώντας δυναμικές αναφορές που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα ανοιχτά, υπό επεξεργασία ή παρελθοντικά αιτήματα.

Στην πράξη, μόλις καταχωρηθεί ένα αίτημα προμήθειας μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή φόρμα, το Therefore by Canon το δρομολογεί αυτόματα για εγκρίσεις, στέλνει ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις και περιορίζει περιττά βήματα, επιταχύνοντας τις διαδικασίες χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή ανταλλαγή αμέτρητων email. Παράλληλα, το τμήμα προμηθειών έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες όπως το ιστορικό ανά προμηθευτή και οι χρόνοι παράδοσης προϊόντων/ λύσεων, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων αλλά και των σχέσεων με τον εκάστοτε προμηθευτή. Με την υιοθέτηση της λύσης Therefore by Canon, το τμήμα προμηθειών μεταμόρφωσε μία σύνθετη διαδικασία προμηθειών σε ένα ολοκληρωμένο, ψηφιακό οικοσύστημα που υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο:

–           από την καταχώρηση των αιτημάτων αγορών έως τη διαχείριση προμηθευτών

–           την επεξεργασία παραγγελιών

–           τη διαχείριση συμβάσεων

–           την ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών

–           τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Therefore είναι η ευελιξία, καθώς αναπτύσσει νέες λειτουργικότητες μέσω της εύκολης δημιουργίας μίας φόρμας ή ροής εργασιών με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις διεργασίες και τα τμήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι η λύση αυτή ενσωματώνεται άμεσα στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας την ομαλή μετάβαση σε ένα ενιαίο, σύγχρονο περιβάλλον χωρίς να απαιτείται να αλλάξει η υπάρχουσα υποδομή της εταιρείας.

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Η επιτυχία σε απόλυτους αριθμούς

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Therefore by Canon είναι μετρήσιμα και αποδεικνύουν το μέγεθος της επιτυχίας, με μείωση του κόστους προμηθειών έως 20% μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών και της καλύτερης διαχείρισης προμηθευτών. Επιπλέον, καταγράφηκε 30-50% ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, επιταχύνοντας τις εγκρίσεις και μειώνοντας τις καθυστερήσεις που συχνά κοστίζουν.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν η ασφάλεια και η οργάνωση, με αύξηση της συμμόρφωσης κατά 15-25%, περιορίζοντας το ρίσκο μη εγκεκριμένων αγορών αφού το σύστημα επιβάλλει την τήρηση των εταιρικών κανόνων και μπλοκάρει διαδικασίες που αποκλίνουν από την πολιτική της εταιρείας. Επιπρόσθετα, μειώθηκαν τα λάθη στις παραγγελίες κατά 20-30% και περιορίστηκε η χρήση χαρτιού κατά 50-70%, γεγονός που συμβάλλει ενεργά στη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Αυτή η στρατηγική συνεργασία βασίζεται σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης και κοινού οράματος για το μέλλον. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Ζούκος, Business Integration & Performance Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, «Η Canon δεν είναι απλώς ένας τεχνολογικός προμηθευτής, αλλά ένας πολύτιμος συνεργάτης που μας βοηθά να εξελίξουμε τις διαδικασίες μας και να γίνουμε πιο αποδοτικοί». Από την πλευρά της Canon, ο Ηλίας Μελισσαρόπουλος, Country/ Area Manager B2B, Greece, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό ταξίδι δεν σταματά εδώ. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σχεδιάζει ήδη να επεκτείνει περαιτέρω την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, επενδύοντας μελλοντικά και στην τεχνολογία OCR για ακόμα μεγαλύτερα οφέλη από την αυτόματη αναγνώριση εγγράφων. Έτσι, η συνεργασία με την Canon θα συνεχίσει να δείχνει τον δρόμο για το πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να μεταμορφώσει την παραδοσιακή επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια ευέλικτη και καλοκουρδισμένη ψηφιακή μηχανή.

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