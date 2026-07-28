Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία

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Η Airbus ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ωρών, η οποία προκάλεσε έκρηξη στις διαδικτυακές αναζητήσεις, ​όταν ένα αεροσκάφος A350 που αναπτύσσεται για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν ρεκόρ ‌προσγειώθηκε στη Γαλλία από τη Μελβούρνη την Τρίτη.

Το πρώτο αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει 20.000 λίτρα καυσίμου και διαθέτει 238 θέσεις επιβατών, αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027.

Η δοκιμή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το «Project Sunrise» της Qantas, το οποίο στοχεύει στην έναρξη των μακρύτερων εμπορικών πτήσεων επιβατών στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, εξαλείφοντας τις ενδιάμεσες στάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης.

The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia. The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV — Qantas (@Qantas) July 28, 2026

Το ειδικά προσαρμοσμένο επιβατικό αεροσκάφος A350-1000ULR αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη διαδρομή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό Σίδνεϊ-Λονδίνο της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας από το 2027. Η Airbus διεξάγει μια δοκιμαστική εκστρατεία διάρκειας δύο μηνών με το αεροσκάφος από τον Ιούνιο.

History made.

After a 12,460NM (23,075.92 km) / 24 hours 24 minutes direct flight from Melbourne 🇦🇺, the #A350-1000ULR arrives home in Toulouse 🇫🇷. Watch the journey on @FlightRadar24: https://t.co/tzKbCjsfFM#Ultimate #LongRangeLeader pic.twitter.com/pTjoOuhqpb — Airbus (@Airbus) July 28, 2026

Στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά το Airbus της Qantas

Η Airbus ανέφερε ότι το αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη επιπλέον δεξαμενή καυσίμου, παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, καλύπτοντας 23.075 χλμ. (14.338 μίλια) χωρίς στάση, πριν προσγειωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του αεροσκάφους στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Ο πάροχος υπηρεσιών παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανέφερε ότι η πτήση αυτή ήταν η δεύτερη πτήση σε μέγεθος παρακολούθησης που έχει καταγραφεί ποτέ στα κανάλια του — μετά από μια πτήση του 2024 που μετέφερε το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ — με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν την πορεία της προς τα βόρεια μέσω του Καναδά.

Το 2005, ένα Boeing 777-200LR Worldliner διένυσε 21.601,7 χλμ. (13.422 μίλια) από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο σε 22 ώρες και 42 λεπτά.

Η Qantas έχει παραγγείλει 12 τροποποιημένα αεροσκάφη A350-1000ULR, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν την ανατολική ακτή της Αυστραλίας με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη σε περίπου 20 ώρες. Οι πτήσεις αυτές στοχεύουν να μετατρέψουν το ταξίδι προς το Λονδίνο, που κάποτε διαρκούσε πέντε ημέρες μέσω της «Διαδρομής του Καγκουρό», σε μία μόνο πτήση διάρκειας 19 έως 21 ωρών, ανάλογα με τη διαδρομή και τους ανέμους.

Το πρώτο αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει 20.000 λίτρα καυσίμου και διαθέτει 238 θέσεις επιβατών, αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027. Η Qantas προβλέπει να εκτελεί καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2027.