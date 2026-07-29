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Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ

Νέα ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και φόβοι για κλιμάκωση

Κόσμος 29.07.2026, 08:55
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Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ
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Εκατέρωθεν επιθέσεις διέκοψαν τη σύντομη ανακωχή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που διήρκησε μόλις για τρεις ημέρες, μετά από ένα σερί 13 ημερών με αμερικανικούς βομβαρδισμούς  στις ιρανικές περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Αρχικά η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή ανακοίνωσε ότι βάσεις των ΗΠΑ δέχτηκαν επίθεση, η οποία αποκρούστηκε επιτυχώς από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν φαίνεται ότι στόχευσε μία αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Στη συνέχεια οι ΗΠΑ από κοινού με τη Σαουδική Αραβία επιτέθηκαν στο Ιράκ, στοχεύοντας τις «Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης», συμμαχικές πολιτοφυλακές της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση της CENTOM, έκανε λόγο για πάνω από 30 αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν, στις 28 Ιουλίου, επιθέσεις ακριβείας στο Ιράκ εναντίον τρομοκρατών που υποστηρίζονται από το Ιράν και στους οποίους το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είχε δώσει εντολή να επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις και στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης όπλων των τρομοκρατών σε ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ιράκ, σε μια ισχυρή αντίδραση στις πάνω από 30 αεροπορικές επιθέσεις με drones υπό τις εντολές του IRGC που σημειώθηκαν τις τελευταίες 72 ώρες».

Στην ανακοίνωση της, η Σαουδική Αραβία, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι τα χτυπήματα στο Ιράκ συνδέονται με επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Βασίλειο και να τονίσει ότι «δεν επιδιώκει κλιμάκωση της έντασης».

Θύματα στο Ιράκ

Από τις επιθέσεις υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των «Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης».

«Το πρωί, επίσημα αρχηγεία των Χασντ ας Σάαμπι (Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης) σε διάφορες περιοχές του Ιράκ έγιναν στόχος ύπουλων τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις (…) Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο μελών του προσωπικού και τραυματισμούς άλλων και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κτίρια και αγαθά», ανέφερε η συμμαχία, που επίσημα έχει ενταχτεί στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις αλλά ορισμένες συνιστώσες της συνεχίζουν να ενεργούν αυτόνομα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στο μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Τα τρία πλοία αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του ναυτικού του σώματος αυτού και συνέχισαν την πορεία τους, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν όταν «χτυπήθηκαν», κατά το κείμενο που μετέδωσε το πρακτορείο.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τις 04:55 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI άλλαζε χέρια έναντι 83 δολαρίων (+4,72%), αυτό του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, έναντι 88,04 δολαρίων (+4,70%).

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Τα τελευταία χτυπήματα συνέπεσαν με την επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και παρευρέθηκε στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τα «γεράκια» των ΗΠΑ και υπέρμαχο του πολέμου κατά του Ιράν.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση! Προφανώς, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα», περιορίστηκε να αναφέρει ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε μετά τη συνάντησή τους, ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως είχε την «καλύτερη» συζήτηση με τον Τραμπ, που απασχόλησε κυρίως ο «κοινός στόχος» τους να «εξασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Οι ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στον Τύπο και φαίνεται να φρόντισαν να μη διαρρεύσει η παραμικρή πληροφορία για διαφωνίες ανάμεσά τους.

Η σχέση των Τραμπ και Νετανιάχου πέρασε τρικυμία τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην πρώτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε τότε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον σύμμαχό του πως εμπόδιζε τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του.

Η επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον έγινε σε μία ευαίσθητη περίοδο τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τους εσωτερικούς συσχετισμούς σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θα διεκδικήσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δημοσκοπήσεις τον θέλουν να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Από την άλλη, ο αμερικανός πρόεδρος έχει μπροστά του τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της θητείας του τον Νοέμβριο, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος των και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, όπου οι ρεπουμπλικάνοι έχουν ισχνές πλειοψηφίες.

Τουλάχιστον 624 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τότε που ο Τραμπ διέταξε χτυπήματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Πενταγώνου.

Πηγή: in.gr

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