 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ

Νέα ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και φόβοι για κλιμάκωση

Κόσμος 29.07.2026, 08:55
Σχολιάστε
Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκατέρωθεν επιθέσεις διέκοψαν τη σύντομη ανακωχή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που διήρκησε μόλις για τρεις ημέρες, μετά από ένα σερί 13 ημερών με αμερικανικούς βομβαρδισμούς  στις ιρανικές περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Αρχικά η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή ανακοίνωσε ότι βάσεις των ΗΠΑ δέχτηκαν επίθεση, η οποία αποκρούστηκε επιτυχώς από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν φαίνεται ότι στόχευσε μία αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Στη συνέχεια οι ΗΠΑ από κοινού με τη Σαουδική Αραβία επιτέθηκαν στο Ιράκ, στοχεύοντας τις «Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης», συμμαχικές πολιτοφυλακές της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση της CENTOM, έκανε λόγο για πάνω από 30 αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν, στις 28 Ιουλίου, επιθέσεις ακριβείας στο Ιράκ εναντίον τρομοκρατών που υποστηρίζονται από το Ιράν και στους οποίους το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είχε δώσει εντολή να επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις και στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης όπλων των τρομοκρατών σε ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ιράκ, σε μια ισχυρή αντίδραση στις πάνω από 30 αεροπορικές επιθέσεις με drones υπό τις εντολές του IRGC που σημειώθηκαν τις τελευταίες 72 ώρες».

Στην ανακοίνωση της, η Σαουδική Αραβία, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι τα χτυπήματα στο Ιράκ συνδέονται με επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Βασίλειο και να τονίσει ότι «δεν επιδιώκει κλιμάκωση της έντασης».

Θύματα στο Ιράκ

Από τις επιθέσεις υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των «Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης».

«Το πρωί, επίσημα αρχηγεία των Χασντ ας Σάαμπι (Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης) σε διάφορες περιοχές του Ιράκ έγιναν στόχος ύπουλων τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις (…) Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο μελών του προσωπικού και τραυματισμούς άλλων και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κτίρια και αγαθά», ανέφερε η συμμαχία, που επίσημα έχει ενταχτεί στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις αλλά ορισμένες συνιστώσες της συνεχίζουν να ενεργούν αυτόνομα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στο μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Τα τρία πλοία αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του ναυτικού του σώματος αυτού και συνέχισαν την πορεία τους, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν όταν «χτυπήθηκαν», κατά το κείμενο που μετέδωσε το πρακτορείο.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τις 04:55 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI άλλαζε χέρια έναντι 83 δολαρίων (+4,72%), αυτό του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, έναντι 88,04 δολαρίων (+4,70%).

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Τα τελευταία χτυπήματα συνέπεσαν με την επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και παρευρέθηκε στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τα «γεράκια» των ΗΠΑ και υπέρμαχο του πολέμου κατά του Ιράν.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση! Προφανώς, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα», περιορίστηκε να αναφέρει ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε μετά τη συνάντησή τους, ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως είχε την «καλύτερη» συζήτηση με τον Τραμπ, που απασχόλησε κυρίως ο «κοινός στόχος» τους να «εξασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Οι ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στον Τύπο και φαίνεται να φρόντισαν να μη διαρρεύσει η παραμικρή πληροφορία για διαφωνίες ανάμεσά τους.

Η σχέση των Τραμπ και Νετανιάχου πέρασε τρικυμία τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην πρώτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε τότε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον σύμμαχό του πως εμπόδιζε τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του.

Η επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον έγινε σε μία ευαίσθητη περίοδο τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τους εσωτερικούς συσχετισμούς σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θα διεκδικήσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δημοσκοπήσεις τον θέλουν να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Από την άλλη, ο αμερικανός πρόεδρος έχει μπροστά του τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της θητείας του τον Νοέμβριο, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος των και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, όπου οι ρεπουμπλικάνοι έχουν ισχνές πλειοψηφίες.

Τουλάχιστον 624 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τότε που ο Τραμπ διέταξε χτυπήματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Πενταγώνου.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]
ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη
Τουρισμός

Βασιλάκης - Σμπώκου: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ.

Το επενδυτικό σχέδιο της PHĀEA προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση- Ξεκινά αύριο Πέμπτη η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή

Κώστας Παπαδής
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Κόσμος
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ
Κόσμος

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ

Νέα ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και φόβοι για κλιμάκωση

Νέες ταυτότητες: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Έρχονται αλλαγές στις ταυτότητες - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;
Κόσμος

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;

Ο Γκουτέρες θέλει να αποχωρήσει από το αξίωμα του ΓΓ του ΟΗΕ έχοντας σημειώσει πρόοδο στο Κυπριακό και όχι παραδίδοντας αδιέξοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ
Πολιτική

«Φουσκώνουν» τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ

Τα χρέη των δύο κομμάτων που βρέθηκαν τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι της χώρας (Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ) στη μεταπολίτευση όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται θεαματικά.

CENTCOM: Αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία
Κόσμος

Αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, επιβεβαίωσε σχετικές αναφορές πως εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανική βάση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Latest News
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès

Η ανάπτυξη της Hermès τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%

Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές

Η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία, αλλά εξαντλεί τα νοικοκυριά - Για ποιους λόγους το οικονομικό επιτελείο αποφεύγει να αγγίξει ΦΠΑ και ΕΦΚ

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%

ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

Σύμφωνα την ΕΚΤ η πρόβλεψη για τις αυξήσεις στους μισθούς είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με το α' εξάμηνο, αλλά πολύ χαμηλότερη από το 5,2% του 2024

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση
Κοινωνία

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση

Ο κίνδυνος από σαλμονέλα σε τρόφιμα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες ικροοργανισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.529,49 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων

BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

Το πακέτο εθελούσιας εξόδου αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των 8.000 θέσεων εργασίας που θα περικόψει παγκοσμίως

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Economy

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα

Κοινός άξονας όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες στις ευρωαγορές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις ενεργειακές μετοχές

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα και υψηλή μεταβλητότητα
Ασία

Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας έκλεισαν με πτώση την Τετάρτη

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και στήριξης των φοιτητών

Εντάσσονται 51 πράξεις στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόσκληση προς τα ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies