Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

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Εννέα ελληνικές παραλίες βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αφαιρέθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2026, καθώς στο πλαίσιο των ελέγχων φαίνεται να μην πληρούσαν βασικές προδιαγραφές.

Η απόσυρση της βράβευσης στις εν λόγω ακτές έγινε για λόγους πλημμελούς οργάνωσης

Η απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» αφορά παραλίες στα νησιά Χίο και Πάρο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις και διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αυτά αφορούσαν σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απόσυρση της βράβευσης στις εν λόγω ακτές έγινε για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική, κατά τα πρότυπα του προγράμματος.

Οι παραλίες που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται από τη λίστα είναι οι εξής:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Το πρόγραμμα προβλέπει αυστηρά κριτήρια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.

Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες είναι συνεχείς και θα εξακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος.