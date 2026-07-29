 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(12) "Beach Travel"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

Έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος για τη γαλάζια σημαία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Τουρισμός 29.07.2026, 09:29
Σχολιάστε
Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εννέα ελληνικές παραλίες βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αφαιρέθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2026, καθώς στο πλαίσιο των ελέγχων φαίνεται να μην πληρούσαν βασικές προδιαγραφές.

Η απόσυρση της βράβευσης στις εν λόγω ακτές έγινε για λόγους πλημμελούς οργάνωσης

Η απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» αφορά παραλίες στα νησιά Χίο και Πάρο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις και διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αυτά αφορούσαν σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απόσυρση της βράβευσης στις εν λόγω ακτές έγινε για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική, κατά τα πρότυπα του προγράμματος.

Οι παραλίες που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται από τη λίστα είναι οι εξής:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Το πρόγραμμα προβλέπει αυστηρά κριτήρια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.

Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες είναι συνεχείς και θα εξακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και διήμερα λουκέτα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και διήμερα λουκέτα
Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI
Paros Moves to Curb Overdevelopment With New Planning Framework
English Edition

Paros Moves to Curb Overdevelopment With New Planning Framework
Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»
Τουρισμός

Ποιες παραλίες έχασαν τη «γαλάζια σημαία»
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Πατούν φρένο στα νέα δάνεια – Η ελληνική εξαίρεση
World

Το φρένο στα νέα δάνεια και η ελληνική εξαίρεση

Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά επιταχύνεται, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

Η αναμόρφωση της Fed, η σιωπή του Γουόρς και η στάση της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR
Business

Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε στο Euronext Athens την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ της AKTOR τους τελευταίους 18 μήνες

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Τουρισμός
Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»
Τουρισμός

Ποιες παραλίες έχασαν τη «γαλάζια σημαία»

Έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος για τη γαλάζια σημαία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Υπέγραψε bridge finance 7,8 εκατ. ευρώ με την Credia Bank
Business

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ περνά στο επόμενο στάδιο για το έργο στη Σάνη Χαλκιδικής

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση θα στηρίξει πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες και την προετοιμασία του έργου αγροτουριστικού χωριού στη Χαλκιδική

Airbnb: Ποιες περιοχές στην Αθήνα έχουν περισσότερη ζήτηση
Τουρισμός

Οι περιοχές της Αθήνας με τα περισσότερα Airbnb

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Δήμου Αθηναίου για τα Airbnb - Το μήνυμα Δούκα για τον κόφτη

Τα ιστορικά ξενοδοχεία που επιστρέφουν στον τουριστικό χάρτη
Τουρισμός

Η μεγάλη επιστροφή των ιστορικών ξενοδοχείων

Κτίρια που για δεκαετίες παρέμεναν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα περνούν σταδιακά σε μια νέα εποχή

Κώστας Ντελέζος
Olympic Hotels: Η οικογένεια Γερονικόλα χτίζει νέο 5άστερο στην Ιξιά της Ρόδου
Τουρισμός

Νέο 5στερο στη Ρόδο από την Οικογένεια Γερονικόλα

Στην Ιξιά της Ρόδου σχεδιάζεται νέα ξενοδοχειακή μονάδα 260 κλινών από την Olympic Hotels - Τι έδειξε το ταμείο το 2025 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 

Πώς κινήθηκαν οι ξένες αφίξεις την τριετία 2023-2025 - Ο ρόλος της Ευρώπης και οι τρίτες χώρες 

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Latest News
Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €336 εκατ. αυξημένα κατά 22% ετησίως - Το μήνυμα Μεγάλου

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και διήμερα λουκέτα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και διήμερα λουκέτα

Στο 37,42% η παραβατικότητα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ζάκερμπεργκ: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρουν την κινεζική AI

Ο Ζάκερμπεργκ υποστήριξε σε συνέντευξή του στους FT ότι η απαγόρευση της κινεζικής AI αιχμής στις ΗΠΑ δεν θα αποτελούσε «αποτελεσματική λύση»

Paros Moves to Curb Overdevelopment With New Planning Framework
English Edition

Paros Moves to Curb Overdevelopment With New Planning Framework

Greece's highest administrative court has cleared the way for a new urban planning framework on Paros, as local officials push for stricter building rules while raising concerns over provisions that could allow larger hotels and development in protected areas.

Γαλάζια σημαία 2026: Την έχασαν 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»
Τουρισμός

Ποιες παραλίες έχασαν τη «γαλάζια σημαία»

Έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος για τη γαλάζια σημαία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
Metlen: Το πρώτο συμβόλαιο για προμήθεια γαλλίου με Αμερικανό Big Tech
Business

Διεθνής πρωτιά της Metlen - Το πρώτο deal για γάλλιο σε Big Tech

Η Metlen έκλεισε deal για την προμήθεια του 25% της ετήσιας παραγωγής της σε γάλλιο - Ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας - Η διεθνής πρωτιά

Χρήστος Κολώνας
Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ
Κόσμος

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ

Νέα ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και φόβοι για κλιμάκωση

Το FBI άνοιξε έρευνα για τον ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς
Business of Sport

Το FBI άνοιξε έρευνα για τον ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς

Στις ΗΠΑ αναφέρουν πως το FBI θα ερευνήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του νέου ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς, Μαρκ Ουόλτερ

Νέες ταυτότητες: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Έρχονται αλλαγές στις ταυτότητες - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026

Πετρέλαιο: Αλμα 3 δολ. μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή
Commodities

Αλμα 4% στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή

Η νέα ανταλλαγή πυρών στη Μ. Ανατολή ανέτρεψε την πτώση των προηγούμενων ημερών στο πετρέλαιο

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;
Κόσμος

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;

Ο Γκουτέρες θέλει να αποχωρήσει από το αξίωμα του ΓΓ του ΟΗΕ έχοντας σημειώσει πρόοδο στο Κυπριακό και όχι παραδίδοντας αδιέξοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ
Πολιτική

«Φουσκώνουν» τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ

Τα χρέη των δύο κομμάτων που βρέθηκαν τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι της χώρας (Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ) στη μεταπολίτευση όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται θεαματικά.

ΚΕΑΟ: Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα από 10 Αυγούστου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΚΕΑΟ: Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα από 10 Αυγούστου

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ αναστέλλονται από τις 3 έως 10 Αυγούστου

Greece Records Longest Workweeks in the EU
English Edition

Greece Records Longest Workweeks in the EU

A new labor institute report says Greece has the highest share of employees working more than 49 hours a week in the European Union, pointing to long hours, low pay, and intensified working conditions

Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies