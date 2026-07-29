Νέες ταυτότητες: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις 3 Αυγούστου

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Από την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, παύουν να ισχύουν οι «μπλε» πλαστικοποιημένες ταυτότητες παλαιού τύπου για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και εντός ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά το ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά

Ωστόσο, έχει δοθεί παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 για τη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή.

Η αλλαγή που θα ισχύσει τη Δευτέρα για όσους ταξιδεύουν οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη.

Αντιθέτως, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους.