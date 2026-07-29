Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ

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Συνεχίζει να διογκώνεται το χρέος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποιο σχέδιο για την αποπληρωμή του. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς για το 2025 που δημοσίευσαν τα δύο κόμματα φαίνεται πως αθροιστικά το χρέος των δύο παρατάξεων που κυβέρνησαν τη χώρα μεταπολιτευτικά έχει ξεπεράσει το ένα δισ.

Ειδικότερα η ΝΔ χρωστάει 602.139.154,80 ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ 565.136.448,69 ευρώ. Αθροιστικά, πάνω από 1.167.200.000.

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των χρεών αφορά τραπεζικές οφειλές, με τον Άδωνι Γεωργιάδη μάλιστα να προεξοφλεί πριν από λίγο διάστημα ότι τα χρέη δεν θα πληρωθούν ποτέ.

Η εικόνα της οικονομικής διαχείρισης το 2025 φαίνεται να συμβαδίζει με τον «στόχο» που άτυπα έθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Αυξάνεται το έλλειμμα

Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε έλλειμμα χρήσης πάνω από 55,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ πάνω από 61 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα δύο κόμματα κατέγραψαν νέο έλλειμμα 116,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα εμφανίζονται όλο και πιο αυξημένα.

Αναφορικά δε με τα έσοδα των δύο κομμάτων παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε για το 2025 συνολικά έσοδα 19,27 εκατ. ευρώ, όταν οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα ανήλθαν σε 65,93 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι 61,27 εκατ. ευρώ σε τόκους και τραπεζικά έξοδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΝΔ εισέπραξε το 2025 σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ από την τακτική κρατική χρηματοδότηση και άλλα 2,7 εκατ. ευρώ από την επιμορφωτική χρηματοδότηση.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ έλαβε πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση και 226.061 ευρώ επιμορφωτική χρηματοδότηση.

Τα χρέη των κομμάτων που κυβέρνησαν την περίοδο της κρίσης τραβούν συστηματικά την ανηφόρα, με τους τόκους να φτάνουν να ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα.

Χωρίς σχέδιο για αποπληρωμή

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της κοινωνίας που βρέθηκε αντιμέτωπο με χρέη που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, ενώ το εισόδημά του μειώθηκε απότομα λόγω των κυβερνητικών επιλογών, και βρέθηκε αντιμέτωπο με πλειστηριασμούς και ριζική πτώση του επιπέδου διαβίωσης, το χρέος των κομμάτων που κυβέρνησαν την ίδια περίοδο συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς να προκύπτει ένα μετρήσιμο σχέδιο για τη σταδιακή αποπληρωμή του.

Η αύξηση των εξόδων που παρατηρείται στους ισολογισμούς του 2025 αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οδεύουμε προς εκλογές, αλλά τα δύο κόμματα δεν φαίνεται να σχεδιάζουν κάποια μέτρα.

Το μόνο που έχει ακουστεί ως «λύση», προήλθε από τον Άδωνι Γεωργιάδη που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή χρέους καθώς τα δάνεια είναι αδύνατο να αποπληρωθούν, ενώ οι συγκεκριμένες οφειλές δεν αποτελούν πρόβλημα για τις τράπεζες καθώς είχαν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης εδώ και 15 χρόνια.

Η πρόταση της διαγραφής χρέους δεν αφορά βέβαια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που σύμφωνα με την κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεπή στις δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλιώς δικαίως θα υποστούν τις συνέπειες.

Ο πλεονασματικός ισολογισμός του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δημοσιεύτηκε ένας ακόμα ισολογισμός για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Ειδικότερα εμφανίζει πλεόνασμα χρήσης σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μόλις 314.644 ευρώ.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ως πολιτικό φορέα και δεν περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ξεχωριστό ισολογισμό του κόμματος.

Δείτε τον ισολογισμό της ΝΔ εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εδώ

Πηγή: in.gr