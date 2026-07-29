MERE: Πώς οι κυρώσεις βάζουν τέλος (;) στη ρωσική αλυσίδα στην Ελλάδα

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Φαίνεται πως η Lidl δεν είναι μόνο τυχερή, αλλά για λόγους που δεν αφορούν την ίδια κανένα άλλο εκπτωτικό συγκρότημα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ δεν έχει κατορθώσει να ευδοκιμήσει στην ελληνική αγορά. Η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους. Πριν έρθει η σειρά της Mere τον δρόμο της… εξόδου από την ελληνική αγορά είχαν πάρει η Aldi και η Plus.

Η Mere ρωσικών συμφερόντων αυτή τη φορά, δεν είναι περίεργο ότι χθες αιφνιδίως κατέβασε ρολά, αλλά πως κατόρθωνε και λειτουργούσε στη διάρκεια των τελευταίων 4,5 χρόνων – όταν ακόμη και τον … Τσαϊκόφσκι είχαν αρχίσει, το 2022 τουλάχιστον, τον πρώτο χρόνο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, να τον κοιτούν … λοξά! Ηταν το κλίμα της ρωσοφοβίας που είχε επικρατήσει στην Ελλάδα – κι όχι μόνο.

Το πλήρωμα του χρόνου για την Mere

Τώρα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Το τελευταίο πακέτο κυρώσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε τον ιδιοκτήτη της ρωσικής αλυσίδας – πέμπτης σε μέγεθος στην ρωσική αγορά και αρκετά εκτεθειμένος σε περιοχές κάθε άλλο παρά φιλικές προς την Ρωσίας, πχ οι χώρες της Βαλτικής – την οικογένεια Shnayder.

Ετσι φαίνεται να κλείνει άδοξα μία από τις ελάχιστες προσπάθειες ρωσική επιχειρηματικής διείσδυσης στο ελληνικό λιανεμπόριο. Πληροφορίες στην αγορά αναφέρουν πως αναζητείται νομική φόρμουλα για την επαναλειτουργία της αλυσίδας, ωστόσο στελέχη του κλάδου θεωρούν πως είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί λύση και να συνεχίσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί…

Από τα 80 καταστήματα στα 11

Το αρχικά φιλόδοξο σχέδιο της δημιουργίας 80 hard discount καταστημάτων, στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας είχε τελικά συρρικνωθεί σε μόλις – και με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς – μόλις 11 καταστημάτων, που με αφετηρία την Βόρεια Ελλάδα κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι την Βόρεια Πελοπόννησο.

Το πρόβλημα βεβαίως είναι οι 170 εργαζόμενοι, οι οποίοι μάλλον θα μείνουν στον δρόμο – εκτός κι αν η ρωσικών συμφερόντων Mere κατορθώσει να πουλήσει το λιλιπούτειο δίκτυο της στο επόμενο διάστημα, είτε ως κατάστημα προς κατάστημα είτε συνολικά.

Αλλά κι αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολο λόγω του μεγέθους των καταστημάτων και του ιδιαίτερου τύπου τους – έμοιαζαν περισσότερο με αποθήκη παρά με καταστήματα, κι αυτό για να έχουν χαμηλότερο κόστος διαμόρφωσης κι ως εκ τούτου χαμηλότερες τιμές.

Από τη Σιβηρία στη «γκρίζα οικονομία»

Η οικογένεια Shnayder, με αφετηρία το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας, είναι γέννημα θρέμμα της μετασοβιετικής εποχής της Ρωσίας.

Η αρχική της ενασχόληση με την παραγωγή και διανομή ποτών – μία κρίσιμη για τα δεδομένα των πρώτων χρόνων της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, επιχειρηματική δραστηριότητα – υποδηλώνει σαφώς την εμπλοκή και την ανάδειξη της μέσα από το περιβάλλον της «γκρίζας οικονομίας».

Η εταιρεία Lenkom που παραπέμπει στη Λενινιστική Κομσομόλ – δηλαδή τη νεολαία του άλλοτε κραταιού Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ενωσης – υποδηλώνει σαφώς πως η ανάδειξη της προέρχεται μέσα από τις τάξεις της κομματικής γραφειοκρατίας – ο άλλος βραχίονας ανάδειξης των ολιγαρχών ήταν η «περιοχή» της «σοβιετικής μαφίας».

Το ενδιαφέρον είναι πως τελικά κατόρθωσε όχι μόνο να επιβιώσει – για όσους γνωρίζουν μπορούν να διηγηθούν πολλά για την Ρωσία εκείνης την εποχής – αλλά και να αναδειχθεί. Η πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίων είχε ήδη επιτευχθεί!

Η στροφή στο hard discount

Η πορεία της σίγουρα δεν ήταν ευθύγραμμη. Για λόγους που δεν είναι σαφείς αργότερα η επιχειρηματική της δραστηριότητα «βρήκε τοίχο». Όταν ξέσπασε η τελευταία οικονομική κρίση. Και μετά στράφηκε στο λιανεμπόριο αντιγράφοντας το μοντέλο της γερμανικής hard discounter Aldi.

Αυτή η επιλογή της απογείωσε επιχειρηματικά, μέχρι που η οικογένεια Shnayder συμπεριελήφθη στην λίστα του Forbes. Επεκτάθηκε σε αρκετές χώρες εκτός της Ρωσίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεγαλύτερο από 2.000 καταστήματα.

Η Ουκρανία άλλαξε τα σχέδια της MERE

Δεν υπολόγισε όμως την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε τα σχέδια της άλλαξαν. Πρωτίστως «έσβησε» από τις χώρες που σχεδίαζε να επεκταθεί την Βρετανία. Η Ελλάδα είναι το δεύτερο «θύμα». Ισως όμως όλα αυτά να της δώσουν τελικά μία ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της στην αγορά της Κίνας, όπου ήδη δραστηριοποιείται!