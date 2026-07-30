Wall Street: Ανοδικά μετά το χθεσινό selloff

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Με κέρδη ξεκίνησε η Wall Street, καθώς τα αποτελέσματα της Microsoft, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, καθησύχασαν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις μαζικές δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες, ενώ οι επενδυτές ανέλυσαν νέες αναγνώσεις δεδομένων για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό μια ημέρα μετά την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 520,1 μονάδες ή 1,01% στις 52.114,27 μονάδες, o S&P 500 κατά 74,3 μονάδες ή 1,02% στις 7.390,45 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατά 409,1 μονάδες ή 1,67% στις 24.852,047 μονάδες.

Η Microsoft σημείωσε άνοδο 8,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές εν μέσω ανάπτυξης από την επιχείρηση Azure. Ως αποτέλεσμα, η μετοχή των ημιαγωγών σημείωσε άνοδο, με το iShares Semiconductor ETF να σημειώνει άνοδο άνω του 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Αντίθετα, η Meta Platforms σημείωσε πτώση 9% πριν από το άνοιγμα της αγοράς, αφού εξέδωσε μια ήπια πρόβλεψη εσόδων και μια πτώση 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές για το δεύτερο τρίμηνο. «Αυτή είναι τελικά μια ιστορία δύο επενδυτικών στρατηγικών τεχνητής νοημοσύνης.

Η μία εταιρεία αυξάνει τα κέρδη ενώ ξοδεύει πολλά, ενώ η άλλη επιτρέπει σε αυτά τα κόστη να μειώσουν τα καθαρά της κέρδη», δήλωσε ο Stephen Evans, επικεφαλής επενδύσεων στην Pave Finance.

Η Fed και η αντίδραση των αγορών

Οι επενδυτές εστιάζουν στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να κυμαίνεται κοντά στα υψηλά του 2007 μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Ενισχύθηκε κατά 6 μονάδες βάσης μετά την τακτική συναλλαγή της Τετάρτης σε πάνω από 5,2%. Η υπόλοιπη καμπύλη αποδόσεων δεν άλλαξε πολύ.

Η Wall Street έρχεται από μια δραματική συνεδρίαση. Την Τετάρτη, ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 1.100 μονάδες, σηματοδοτώντας τη χειρότερη πτώση του δείκτη blue chip από τον Απρίλιο του 2025. Ο Nasdaq 100 διολίσθησε σε διόρθωση. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,74% και έκλεισε στις 24.442,942 μονάδες.

«Η Fed παραμένει υπομονετική [και σε] κατάσταση αναμονής και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της οικονομίας τους επόμενους μήνες» εξηγεί στο CNBC ο Sameer Samana, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute.

«Αυτό αφήνει τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου «ζωντανή» ως μια ευκαιρία για την Fed να δράσει εάν υποστηριχθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα για να κατευνάσει τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις».

Τα μάκρο

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Χαμηλότερα από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,8%. Ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο της Fed.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) μειώθηκε εποχικά προσαρμοσμένα κατά 0,1% για τον μήνα και 3,7% για το έτος, σύμφωνα με την εκτίμηση της Dow Jones. Ωστόσο, ο βασικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, έδειξε μηνιαία αύξηση 0,1% και ετήσιο επίπεδο 3,3%.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αντίστοιχες προβλέψεις για 0,2% και 3,3%. Μία από τις πιο πολυάσχολες εβδομάδες εταιρικών κερδών συνεχίζεται την Πέμπτη, με τις Amazon , Apple και Coinbase να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο.