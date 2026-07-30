ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Έπεσαν» οι υπογραφές για αρδευτικά έργα στο Λασίθι

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Υπεγραφή σήμερα η Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση του έργου «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου – Φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αρδευτικού νερού», με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18,6 εκατ. ευρώ είναι η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, με τις πληρωμές διαθεσιμότητας να ανέρχονται σε 69,3 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής.

Η υπογραφή της σύμβασης για τα εν λόγω αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ, έγινε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Εμμανουήλ Μουστάκα, γενικό διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Εμβληματικό το έργο ανέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κατά την τελετή της υπογραφής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι το έργο έχει «συμβολική και εμβληματική σημασία» καθώς προστίθενται στη φαρέτρα δύο κρίσιμοι κρίκοι για τη στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δεδομένου ότι η Μεσόγειος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

Έκανε λόγο για «δύο ιστορικές παρεμβάσεις» που δικαιώνουν γενιές Κρητικών και αλλάζουν τον τρόπο διαχείιρισης του νερού στον Νομό Λασιθίου, σημειώνοντας ότι «πρέπει να περάσουμε από τη λογική της επάρκειας» στο πώς θα διαχειριζόμαστε το νερό όταν αυτό είναι διαθέσιμο -«στο πώς θα χτίσουμε αυτό που πρέπει να έχουμε».

Ο κ. Σχοινάς είπε επίσης ότι το νερό στην εποχή μας δεν είναι δεδομένο και «κάθε κυβικό μέτρο αποκτά στρατηγική αξία» και θα είναι «στο επίκεντρο των πολιτικών στον πρωτογενή τομέα».

Χαρακτήρισε την Κρήτη τόπο εξωστρέφειας και προσαρμοστικότητας, η οποία αξίζει να διαθέτει και αντάξιες υποδομές, προσαρμοσμένες στις στοχεύσεις της «και σε αυτό που θα είναι τα επόμενα χρόνια», προσθέτοντας ότι πρέπει να εξακολουθήσει – κι όχι μόνον στον τουρισμό- να πρωταγωνιστεί και στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια.

Το 4ο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ, το οποίο περνά σε άμεση υλοποίηση, είπε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας πως κανένα αρδευτικό έργο δεν έμεινε εκτός χρηματοδότησης.

«Με αφορμή την σημερινή εξέλιξη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, έχει διασφαλιστεί το σύνολο της απαιτούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, ύψους 157,4 εκατ. ευρώ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των αρδευτικών έργων», είπε.

Όπως είπε με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, «έχουμε 33 ΣΔΙΤ, ύψους 4,1 δισ. ευρώ», προσθέτοντας πως το 50% του χαρτοφυλακίου των έργων ΣΔΙΤ βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Ανέφερε, επίσης πως η Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η ή τη 2η θέση στις βέλτιστες διαγωνιστικές διαδικασίες σε ΣΔΙΤ, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, τονίζοντας πως το μέρισμα που προκύπτει από την επιχερειρηματικότητα γυρίζει στην οικονομία και την κοινωνία.

Υψηλών προδιαγραφών

Για κρίσιμο έργο σε ότι αφορά στην υδατική ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής έκανε λόγο ο γενικός διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Εμμανουήλ Μουστάκας, ο οποίος το χαρακτήρισε «υψηλών προδιαγραφών», επισημαίνοντας παράλληλα τη δέσμευση του ομίλου για παράδοση εντός χρονοδιαγράμματος.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονων αρδευτικών υποδομών στις περιοχές Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας και Χοχλακίων του Δήμου Σητείας.

Στην περιοχή Παλαικάστρου – Λαγκάδας προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής συνολικού όγκου περίπου 825.000 κυβικών μέτρων, καθώς και των συνοδών έργων μεταφοράς και διανομής νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενών. Η υποδομή θα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 6.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη προβλέπεται η κατασκευή φράγματος ύψους 52 μέτρων και συνολικού όγκου περίπου 1,7 εκατ. κυβικών μέτρων, καθώς και των βασικών έργων αξιοποίησης του αρδευτικού νερού, συμπεριλαμβανομένων έργων προσαγωγής, αντλιοστασίου, δεξαμενών και δικτύων διανομής. Οι υποδομές θα εξυπηρετούν περίπου 7.500 στρέμματα αρδευόμενων εκτάσεων.

Το πρώτο τμήμα του έργου, που αφορά τον Δήμο Σητείας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 42 μήνες.

Η κατασκευή των δύο ανεξάρτητων αρδευτικών δικτύων εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεράπετρας και Σητείας, Κύριλλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι δήμαρχοι Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης και Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Παλαικάστρου, Νίκος Χατζάκης και Αγίου Ιωάννου, Μανώλης Λαθουράκης, ο Διευθυντής Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟΟ, Νίκος Σέργης, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων – μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εμμανουήλ Μουστάκας και ο Διευθυντής Έργων Περιβάλλοντος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.