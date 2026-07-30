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Εθνική Τράπεζα: Η κορυφαία επιλογή για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων

Η Τράπεζα πίσω από τα έργα που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Τα νέα της αγοράς 30.07.2026, 16:15
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Εθνική Τράπεζα: Η κορυφαία επιλογή για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων
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Σε μια εποχή όπου η ανάπτυξη απαιτεί σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις, εξειδίκευση σε συναλλαγές διεθνών προδιαγραφών και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών χρηματοδοτήσεων, η Εθνική Τράπεζα έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος συνεργάτης για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα, σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα αναδείχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα Επενδυτικής Τραπεζικής στην Ελλάδα για Χρηματοδοτήσεις» (Greece’s Best Investment Bank for Financing Solutions) στα Euromoney Awards for Excellence 2026. Η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ηγετικής θέσης που διατηρεί στις δομημένες χρηματοδοτήσεις και στις σύνθετες συναλλαγές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Εθνική Τράπεζα, μέσω της εξειδικευμένης Διεύθυνσης Structured Financing της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, σχεδιάζει και υλοποιεί εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για ελληνικούς και διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, υποστηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τη χώρα.

Εθνική Τράπεζα

Στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων επενδύσεων

Από τις στρατηγικές υποδομές, τα δίκτυα και τις ανανεώσιμες πηγές έως τον τουρισμό, το real estate, τα logistics καθώς και τις εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, η Εθνική Τράπεζα επενδύει σε κάποια από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αποδεδειγμένα βαθιά γνώση της αγοράς και υψηλή εξειδίκευση στη δόμηση και υλοποίηση σύνθετων χρηματοδοτήσεων, η Τράπεζα αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη επιλογής για επενδυτές που υλοποιούν πολύπλοκα επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας.

Πρωτοπορία στις καινοτόμες λύσεις άντλησης κεφαλαίων

Η Εθνική Τράπεζα επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές πρακτικές στις δομημένες  χρηματοδοτήσεις και αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα στην υλοποίηση συναλλαγών που δημιουργούν νέα δεδομένα για την ελληνική αγορά.

Το Structured Financing έχει υλοποιήσει χρηματοδοτήσεις με ευρύ υποκείμενο στοιχείων του Ενεργητικού των επιχειρήσεων (Asset Monetization), ενώ αποτέλεσε την πρώτη ελληνική τράπεζα που συνδιοργάνωσε διεθνή συναλλαγή εταιρικού ομολόγου για ξένη εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να δραστηριοποιείται με επιτυχία σε αγορές και δομές χρηματοδότησης διεθνών προδιαγραφών.

Καταλύτης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Μέσα από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και νέων ενεργειακών υποδομών, η Εθνική Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί έργα αποθήκευσης ενέργειας, έχοντας υπάρξει η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που χρηματοδότησε μεγάλης κλίμακας έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ενώ συνεχίζει να στηρίζει επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ενισχύει τη δραστηριότητά της σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως οι ψηφιακές υποδομές και τα data centers, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Εθνική Τράπεζα

Διεθνές αποτύπωμα

Η σταθερή διεύρυνση της παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές αντανακλά τη στρατηγική της στόχευση για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας. Με επίκεντρο την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά της να προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης διεθνών προδιαγραφών και να υποστηρίζει επενδύσεις με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη του Αύριο

Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση, υψηλή ρευστότητα και μια εξειδικευμένη ομάδα που διαχειρίζεται πολύπλοκα χρηματοοικονομικά projects με ταχύτητα και ευελιξία, το  Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας παραμένει η πρώτη επιλογή για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Η διεθνής διάκριση στα Euromoney Awards for Excellence επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας να προσφέρει καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις και να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

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