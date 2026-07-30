Amazon: Πάνω από τις προσδοκίες τα έσοδα που έφτασαν τα 200 δισ.δολ. για το β΄τρίμηνο

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Eσοδα και ανάπτυξη στον τομέα του cloud για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ανακοίνωσε η Amazon ,η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο άνω του 6% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: 5,75 δολάρια ανά μετοχή , ενα ποσό που ενδέχεται να μην συγκρίνεται με τα 1,82 δολάρια ανά μετοχή που προέβλεπε η LSEG

Έσοδα: 200,61 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 196,47 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν εκτιμηθεί

Τα έσοδα της Amazon απο το Cloud

Τα έσοδα του τμήματος cloud computing της εταιρείας, Amazon Web Services, σημείωσαν άνοδο 37% ‌στα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση 31,21%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η ισχυρή επίδοση του κορυφαίου παγκοσμίως παρόχου υπηρεσιών cloud αντανακλά τις σταθερές επιδόσεις των μικρότερων ανταγωνιστών της, της Microsoft και της Google της Alphabet , οι οποίες και οι δύο ξεπέρασαν άνετα τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα έσοδα από το cloud, σημειώνει το CNBC.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άρση ορισμένων ανησυχιών σχετικά με τις αδιάκοπες επενδύσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — οι οποίες έχουν επιβαρύνει τις ταμειακές ροές των εταιρειών που παραδοσιακά διαθέτουν άφθονα ταμειακά διαθέσιμα και έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να δημιουργούν υπερβολική παραγωγική ικανότητα.

Τα έσοδα στον τομέα cloud της Amazon αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για αύξηση 31%. Αυτό σηματοδότησε την ταχύτερη ανάπτυξη του τομέα αυτού τα τελευταία 18 τρίμηνα, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο CEO της Amazon Αντι Τζέισι δήλωσε ότι η AWS «ανθίζει» και επισήμανε την ανάπτυξη των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης και των εγχώριων μικροεπεξεργαστών της, οι οποίοι και οι δύο ξεπέρασαν το ετήσιο ρυθμό εσόδων των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Amazon επιδιώκει όλο και περισσότερο να αναδείξει το τμήμα εσωτερικής παραγωγής μικροεπεξεργαστών της, το οποίο περιλαμβάνει τις μάρκες Trainium και Graviton, ως έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία. Τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της, όπως η αγορά μοντέλων Bedrock, απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Amazon προέβλεψε έσοδα μεταξύ 197 δισεκατομμυρίων και 202 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν 204,1 δισεκατομμύρια δολάρια.