ΗΠΑ: Έχουν εξαπολύσει «ισχυρά πλήγματα» κατά του Ιράν

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν από τις 20:00 χθες Τετάρτη (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 ώρα Ελλάδας), σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση προχθές Τρίτη εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή — τους πρώτους έπειτα από σχεδόν μια εβδομάδα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή»

BREAKING The US is currently striking southern Iran from Kuwait using surface to surface HIMARS missile launchers. – Tasnim News pic.twitter.com/TE8gjgftXC — Narjes Rahmati 🟩☫🟥 نرجس رحمتی (@Narjes_Rahmati) July 30, 2026

«Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday’s attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Επιθέσεις στη νήσο Κεσμ

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη για επιθέσεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν (νότια), μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού πως διεξάγει νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχο στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού στη νήσο Κεσμ.

Πηγή: ΑΠΕ