Εξυπνες κάμερες: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους

Με τις υπάρχουσες κάμερες θα συνεχιστεί ο έλεγχος για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 1.000 καμερών ακυρώθηκε.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στη ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου 1.000 έξυπνων καμερών -προϋπολογισμού 88,1 εκατ. ευρώ – καθώς τρεις εταιρείες προχώρησαν σε προδικαστικές προσφυγές στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Έρχεται νέος διαγωνισμός

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το αρμόδιο υπουργείο «θα επανεξετάσει την πληρότητα των όρων της διακήρυξης και θα προβεί σε εκ νέου προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».

Στόχος του δικτύου με τις κάμερες ΑΙ είναι ο έλεγχος του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα η βεβαίωση παραβάσεων, όπως ο ερυθρός σηματοδότης, το όριο ταχύτητας, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και η παραβίαση λεωφορειολωρίδας, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία αστυνομικού της Τροχαίας.

Κάνει λάθη και η τεχνολογία

Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό, ακόμα και οι κάμερες τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βεβαίωση παραβάσεων, κάνουν σημαντικά λάθη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάμερα ΑΙ κατέγραψε συνοδηγό οχήματος χωρίς ζώνη ασφαλείας, ωστόσο από τον έλεγχο που έγινε αργότερα από την Τροχαία αποδείχθηκε ότι στο όχημα δεν υπήρχε καν συνεπιβάτης. Ακόμη έχει διαπιστωθεί ότι το κινητό που είδε η Τεχνητή Νοημοσύνη να κρατά ο οδηγός ήταν τελικά συσκευή ατμίσματος ή και η ύποπτη κίνηση απάντησης σε κλήση δεν ήταν παρά ξύσιμο του κεφαλιού!

Πηγή: in.gr