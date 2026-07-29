Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους

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Την σύγκλιση μίας νέας συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό αποφάσισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μετά τις συναντήσεις του στην Κύπρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουμάν. Όπως είπε η απόφαση για τη νέα συνάντηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των δύο ηγετών, όσο και των εγγυητριών δυνάμεων.

Happening at 11:45 a.m. (Cyprus time): @antonioguterres will hold a press conference during his visit to Cyprus. Watch live here: https://t.co/sfbOt9eZ1f pic.twitter.com/mTxzXppo3X — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 29, 2026

«Η Κύπρος είναι ένα νησί με αξιοσημείωτη ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και διαρκή ανθεκτικότητα. Είναι επίσης ένας τόπος όπου η ομορφιά και οι δυνατότητες του παρόντος συνυπάρχουν με τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, είδα και τα δύο» ανέφερε στην εναρκτήρια δήλωση του ο Γκουτέρες.

Γκουτέρες: Επιθυμία το Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον

Ο οποίος υπογράμμισε ότι κατά την παραμονή του στο νησί αυτό που διαπίστωσε πάνω από όλα είναι «μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον».

Αναφερόμενος στην πορεία του ως ΓΓ του ΟΗΕ ο Γκουτέρες υπενθύμισε ότι «από τις πρώτες ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας σύμφωνα με τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα μέσω των καλών υπηρεσιών μου να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό ζήτημα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εργαστεί με συνέπεια προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου. Συναντηθήκαμε στη Γενεύη και στο Κραν-Μοντάνα το 2017, στο Βερολίνο το 2019, στη Γενεύη το 2021, και πάλι στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη το 2024 και το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν καθήκον μου να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τον λαό της Κύπρου στην προσπάθειά του για εξεύρεση λύσης».

Ανάγκη για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Διεμήνυσε δε ότι «αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες για τον καθορισμό και την εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή ζωή όλων των Κυπρίων».

Ο Γκουτέρες κάλεσε τους δύο ηγέτες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν «να εντείνουν αυτές τις προσπάθειες» προσθέτοντας ότι «η προσωπική μου απεσταλμένη, η κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συνεργάζεται με τα μέρη, αξιοποιώντας τις προηγούμενες προσπάθειες του ΟΗΕ και όσα έχει ακούσει απευθείας από τους ίδιους τους Κύπριους».

Οι Κύπριοι θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν συμβιβασμούς

Αναφερόμενος στο μήνυμα των Κυπρίων των οποίων άκουσε τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο νησί, ο Γκουτέρες είπε ότι ήταν σαφές «θέλουν πρόοδο. Θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν αυτό το τελευταίο μίλι προς την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Θέλουν ένα μέλλον στο οποίο αυτό το νησί δεν θα χαρακτηρίζεται από τη διαίρεση, αλλά από τη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη».

Όπως είπε δε «αυτό ήταν και το πνεύμα των ειλικρινών και εποικοδομητικών συζητήσεών μου με τους δύο ηγέτες, τόσο ξεχωριστά όσο και από κοινού. Τόσο ο κ. Ερχούρμαν όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης με διαβεβαίωσαν για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται σοβαρά με τον προσωπικό μου απεσταλμένο».

Απόφαση για νέα πενταμερή πήρε ο Γκουτέρες

«Με βάση τις συζητήσεις μας για την πορεία προς τα εμπρός, αποφάσισα να συγκαλέσω μια ακόμη συνάντηση «5+1» μετά από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Θα εργαστούμε σε συνεννόηση με τις δύο πλευρές και τους εγγυητές για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης» είπε ο Γκουτέρες.

Να γίνεται σεβαστή η εξουσία των αποστολών του ΟΗΕ

Την ίδια στιγμή τόνισε την ανάγκη «να γίνεται σεβαστή η εξουσία που έχει ανατεθεί στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στην Κύπρο, την UNFICYP, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός που έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΗΕ. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η UNFICYP συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Η συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των πλευρών».

Εύσημα έδωσε ο Γκουτέρες για το έργο της στην Επιτροπή Αγνοουμένων και τις αξιοσημείωτες διακοινοτικές προσπάθειες – όπως είπε – για την αντιμετώπιση της αγωνίας των οικογενειών όλων των αγνοουμένων.

Δήλωσε δε εντυπωσιασμένος «από το έργο των διακοινοτικών τεχνικών επιτροπών, οι οποίες γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της πολιτικής διαδικασίας και των απλών πολιτών και βρίσκουν πρακτικές λύσεις».

Η διεθνής κοινότητα έχει σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό, τι είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ για τις εγγυήτριες δυνάμεις

Ο Γκουτέρες αναφέρθηκε και στη διεθνή κοινότητα λέγοντας ότι έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό ζήτημα για να σημειώσει ότι βασίζεται στη «συνεχή υποστήριξη των τριών εγγυητριών: της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή» υπογράμμισε με νόημα ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Ομόφωνη απόφαση η πενταμερής

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Γκουτέρες τόνισε ότι η σύγκλιση της πενταμερούς γίνεται με ομόφωνη απόφαση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία «όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, διότι δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτελέσματα. Θέλω μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη μιας λύσης».

Προθεσμία για την πενταμερή δεν ορίστηκε ωστόσο όπως είπε θα υπάρξει συνεργασία ώστε να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό πιο σύντομα ώστε να είναι αποτελεσματική.

Κρίσιμη για την σταθερότητα της περιοχής η λύση στο Κυπριακό

Απαντώντας σε ερώτηση τέλος όσον αφορά τα οφέλη μίας λύσης στο Κυπριακό τόσο για τους Κύπριους αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις γειτονικές χώρες στα ανατολικά του νησιού, είπε ότι «πρόκειται για μια περιοχή στην οποία παρατηρούμε σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Μια περιοχή όπου βλέπουμε μια σειρά από συγκρούσεις που επιμένουν, χωρίς να τελειώνουν, και μια περιοχή όπου έχουμε δει πώς οι συγκρούσεις μπορούν να διευρυνθούν. Και έτσι, πιστεύω ότι μια λύση στην Κύπρο είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Και πιστεύω ακράδαντα ότι μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά τη λύση στο Κυπριακό θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, αν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, θα γίνει πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους που παρατηρούμε σήμερα σε μια περιοχή που σε μεγάλο βαθμό φλέγεται».

Πηγή: in.gr