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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Τηλεπικοινωνίες 30.07.2026, 07:00
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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Ο Κώστας Νεμπής έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης για την πορεία του ΟΤΕ έως το 2027, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, αναδεικνύοντας ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα έργα RRF, την επέκταση του διεθνούς αποτυπώματος, το δίκτυο FTTH, το FWA (fixed wireless access) και τις νέες B2B λύσεις σε cloud, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του β’ εξαμήνου και για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου, παρά τις πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον ανταγωνισμό στη χονδρική και τη σταθερή τηλεφωνία.

Αναφερόμενος στην πιθανή κοινοπραξία Vodafone-ΔΕΗ ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι αυτό που είναι δεδομένο έως τώρα είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει ένα μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας που περιγράφει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία μιας πιθανής κοινοπραξίας 50-50 για τη συγχώνευση των αντίστοιχων εταιρειών οπτικών ινών τους. Όπως είπε, η όποια συναλλαγή «τελεί ακόμη υπό την αίρεση τελικής συμφωνίας και των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές».

Ωστόσο, σχολιάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει έρθει αντιμέτωπος με κάποια επιβράδυνση. Αντίθετα, όπως είπε, υπήρξε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό καθαρών προσθηκών στη βάση χονδρικής του Ομίλου. Παρόλα αυτά παραδέχθηκε ότι είναι αναμενόμενη μελλοντικά «κάποια πρόσθετη πίεση στα έσοδα χονδρικής», αλλά το μέγεθος αυτής σίγουρα, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο θα επικαλύψουν την υποδομή μας, σημείωσε.

«Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται εδώ και αρκετό καιρό στην αγορά. Πρόσφατα, εισήγαγαν επίσης τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας τους. Θέλω να πω, σίγουρα βλέπουμε κάποια πίεση, αλλά δεν θα την χαρακτήριζα  ως έχουσα ουσιαστικό αντίκτυπο στα νούμερά μας μέχρι στιγμής», είπε για να συμπληρώσει «θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο εγχείρημα είναι η απόδοση της βάσης μας. Καταφέραμε να υπερασπιστούμε τη βάση πελατών ευρυζωνικότητάς μας κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, καθώς και του προηγούμενου τριμήνου με τους μεγαλύτερους μοχλούς να είναι σίγουρα η επέκταση του δικτύου FTTH και η σταδιακή μετάβαση των πελατών μας εκεί, αλλά επίσης, η ισχυρή απόδοση της υπηρεσίας σταθερής ασύρματης πρόσβασης (fixed wireless access) που απευθύνεται σε περιοχές όπου το FTTH δεν είναι ακόμη διαθέσιμο».

«Οπότε, θα πρέπει να περιμένουμε, μόλις συστήσουν αυτή την κοινοπραξία και τεθεί σε λειτουργία, θα υπάρξει κάποια επιπλέον πίεση από τη Vodafone, μεταφέροντας ενδεχομένως κάποιους από τους πελάτες της, αλλά το μέγεθος αυτής θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της επικάλυψης των υποδομών τους πάνω στη δική μας υποδομή. Αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή», κατέληξε.

Για το φάσμα και την κινητή

Σχετικά με τη διαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης φάσματος για την κινητή τηλεφωνία ο Κώστας Νεμπής είπε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συμπληρώσει ότι θα πρέπει να περιμένουμε την τελική αξιολόγηση και απόφαση από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή. «Τότε, γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είμαστε πιο σοφοί, μόλις αποφασιστεί η τελική λίστα των συμμετεχόντων, καθώς και η δομή της δημοπρασίας του φάσματος», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αύξηση των εσόδων στη λιανική σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ο Κώστας Νεμπής δήλωσε «ικανοποιημένος που η βάση συμβολαίων (postpaid) αναπτύσσεται πολύ δυναμικά». Όπως είπε έχει αυξηθεί κατά 8% σε ετήσια βάση με ένα ακόμη πολύ ισχυρό τρίμηνο καθαρών προσθηκών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σημαντικός μοχλός ανάπτυξης είναι η μετάβαση από το καρτοκινητό στο συμβόλαιο.

«Για κάθε πελάτη καρτοκινητής που μεταφέρουμε σε προγράμματα συμβολαίου, αυξάνουμε το ARPU (Average Revenue Per User) μας κατά 5 με 6 ευρώ, αυτή την περίοδο. Ενώ έχουμε λιγότερο από το 50% της συνολικής μας βάσης σε συμβόλαια. Οπότε, υπάρχει πολύς χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη», σημείωσε.

«Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί»

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή για την βεβαιότητα της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ ότι θα επιτευχθεί ο στόχος αύξησης 3% του EBITDA για ολόκληρο το έτος, ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε στις επιδόσεις των δραστηριοτήτων ICT. Αν και παραδέχθηκε ότι αναμένεται γενικά μια πολύ πιο ορθολογική πορεία στο δεύτερο μισό του έτους ως αποτέλεσμα πολλών έργων χρηματοδοτούμενων από το RRF που υλοποιήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο και σε μέρος του περασμένου έτους, τόνισε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ νιώθει «εξαιρετικά σίγουρη κοιτάζοντας μπροστά και προς το 2027 για την επίτευξη άλλης μιας σταθερής χρονιάς με βάση το χαρτοφυλάκιο έργων που έχουμε χτίσει ως συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων».

Ένα από αυτά, όπως είπε ο Κώστας Νεμπής είναι τα εν εξελίξει έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα. Το άλλο είναι η επέκταση του διεθνούς αποτυπώματος με οργανισμούς όπως το NATO, για το οποίο ο ΟΤΕ κέρδισε συμβόλαιο ορισμένου χρόνου για data center ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. «Αυτό είναι απλώς μια ένδειξη του πόσο ισχυρά χτίζουμε την παρουσία μας στο διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety). Έτσι, ένας άλλος ισχυρός πυλώνας είναι η επέκταση του διεθνούς μας αποτυπώματος ενώ ταυτόχρονα επεκτείνουμε την παρουσία μας σε τομείς υψηλής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων του cloud, της κυβερνοασφάλειας, του AI», είπε χαρακτηρηστικά.

«Έχουμε εμπλουτίσει την πρόταση business cloud μας, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών, αλλά όχι μόνο, φόρτων εργασίας που βασίζονται σε GPU. Έχουμε εφαρμόσει τους πρώτους ψηφιακούς βοηθούς AI (AI agents) για κάποιους από τους B2B πελάτες μας. Επομένως, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός θα είναι ένας τρίτος πυλώνας που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξή μας στον B2B τομέα μας στα επόμενα χρόνια», κατέληξε.

«Έχουμε απάντηση στο Starlink»

Ειδικότερα για τον ανταγωνισμό που προέρχεται από πλατφόρμες όπως το Starlink, ο Κώστας Νεμπής παραδέχθηκε ότι «ήταν μια μικρή πρόκληση» ειδικά για όσο διάστημα ο ΟΤΕ δεν είχε ένα προϊόν που να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών για αυξημένες ταχύτητες, αυτού του είδους (δορυφορικό ίντερνετ). Ωστόσο, όπως είπε, αυτό έχει αλλάξει καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους παρουσιάστηκε το προϊόν του ΟΤΕ για σταθερή ασύρματη πρόσβαση (fixed wireless access).

Όπως είπε ο Κώστας Νεμπής αυτή η πλατφόρμα του ΟΤΕ έχει καταφέρει να προσελκύσει εκατό χιλιάδες πελάτες που «λύνουν τα προβλήματά τους με μια πολύ καλύτερη υπηρεσία, πολύ ανώτερη εμπειρία».

Παράλληλα, ο ΟΤΕ εργάζεται για την επέκταση του δικτύου UFBB, δηλαδή την επέκταση της οπτικής ίνας σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. «Έχουμε ήδη παράσχει εμπορικές υπηρεσίες σε λίγο λιγότερα από 60.000 νοικοκυριά. Και αυτός ο αριθμός αναμένουμε να φτάσει σε λίγο λιγότερο από 150 έως το τέλος του έτους», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε πραγματικά σίγουροι ότι μόλις το δίκτυο γίνει διαθέσιμο, ο πελάτης θα μετακινηθεί σε αυτή την υποδομή», κατέληξε.

Το αθλητικό περιεχόμενο

Τέλος, σχετικά με την συνδρομητική τηλεόραση, ο Κώστας Νεμπής το μόνο που αποκάλυψε είναι ότι ο ΟΤΕ βρίσκεται σε συζητήσεις  με τους συνεργάτες του για το αθλητικό περιεχόμενο, «προσπαθώντας να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από το αθλητικό περιεχόμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο».

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