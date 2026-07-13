AI: Έφερε τα πάνω κάτω και στα χρηματοοικονομικά – Η περίπτωση του Skroutz

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Τους τραπεζίτες αντικατέστησε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πώλησης του Skroutz, αποδεικνύοντας πώς μια συναλλαγή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα του πόσο γρήγορα η εξελισσόμενη τεχνολογία ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών.

Η CVC, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στην Skroutz το 2020, την πούλησε τον Μάιο στην Blackstone μέσω του έβδομου βασικού της επενδυτικού ταμείου.

Η AI και η πώληση του Skroutz

Όταν η CVC έθεσε προς πώληση νωρίτερα φέτος το Skroutz, δεν αξιοποίησε επενδυτικούς τραπεζίτες για τη διαχείριση της διαδικασίας – χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.

Στους υποψήφιους αγοραστές της εταιρείας στάλθηκε ένας σύνδεσμος προς μια πύλη δεδομένων που λειτουργούσε ως επενδυτικό ενημερωτικό σημείωμα. Ένας «αναλυτής» τύπου chat bot ανέλαβε τον ρόλο του τραπεζίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ή προτρέποντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με τη διοικητική ομάδα για περαιτέρω συζήτηση.

Οι επενδυτικές τράπεζες συχνά χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές για να παρέχουν συμβουλές σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σχετικά με εκποιήσεις και εξαγορές, ανταγωνιζόμενες τους αντιπάλους τους για να εξασφαλίσουν προσοδοφόρες αναθέσεις, προωθώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις τους στην αγορά.

Ωστόσο, η πώληση του Skroutz απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η AI ανατρέπει αυτόν τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών, με τους συμβούλους να αναρωτιούνται πώς θα επηρεαστεί ο ρόλος τους έναντι των πελατών από την ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία.

Γιατί είναι τόσο φυσιολογική η χρήση της AI

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας Γιώργος Χατζηγεωργίου δημοσίευσε πρόσφατα στο LinkedIn σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία Skroutz έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στις ευρύτερες καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας, αντικαθιστώντας το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) με εσωτερικό κώδικα.

Ένα παράδειγμα που ανέφερε ήταν το σύστημα λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας: «Δημιούργησα μια εντελώς νέα πλατφόρμα από το μηδέν σε περίπου 4 εβδομάδες (μόνος μου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού). Χρησιμοποιώντας συνδυασμό του GPT 5.3 για τις πιο δύσκολες εργασίες και των εκδόσεων 5.5 και Opus 4.8 για τις λεπτομέρειες και τον σχεδιασμό, το κόστος ήταν λίγο λιγότερο από 2.000 ευρώ», έγραψε.

Πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ανάπτυξη λογισμικού· το εξατομικευμένο λογισμικό είναι πλέον πραγματικότητα και θα είναι πολύ φθηνότερο και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας εταιρείας από ποτέ».