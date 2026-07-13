 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

AI: Έφερε τα πάνω κάτω και στα χρηματοοικονομικά – Η περίπτωση του Skroutz

Η πώληση του Skroutz απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η AI ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών

Tεχνητή νοημοσύνη 13.07.2026, 17:52
Σχολιάστε
AI: Έφερε τα πάνω κάτω και στα χρηματοοικονομικά – Η περίπτωση του Skroutz
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τους τραπεζίτες αντικατέστησε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πώλησης του Skroutz, αποδεικνύοντας πώς μια συναλλαγή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα του πόσο γρήγορα η εξελισσόμενη τεχνολογία ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών.

Η CVC, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στην Skroutz το 2020, την πούλησε τον Μάιο στην Blackstone μέσω του έβδομου βασικού της επενδυτικού ταμείου.

Η AI και η πώληση του Skroutz

Όταν η CVC έθεσε προς πώληση νωρίτερα φέτος το Skroutz, δεν αξιοποίησε επενδυτικούς τραπεζίτες για τη διαχείριση της διαδικασίας – χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.

Στους υποψήφιους αγοραστές της εταιρείας στάλθηκε ένας σύνδεσμος προς μια πύλη δεδομένων που λειτουργούσε ως επενδυτικό ενημερωτικό σημείωμα. Ένας «αναλυτής» τύπου chat bot ανέλαβε τον ρόλο του τραπεζίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ή προτρέποντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με τη διοικητική ομάδα για περαιτέρω συζήτηση.

Οι επενδυτικές τράπεζες συχνά χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές για να παρέχουν συμβουλές σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σχετικά με εκποιήσεις και εξαγορές, ανταγωνιζόμενες τους αντιπάλους τους για να εξασφαλίσουν προσοδοφόρες αναθέσεις, προωθώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις τους στην αγορά.

Ωστόσο, η πώληση του Skroutz απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η AI ανατρέπει αυτόν τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών, με τους συμβούλους να αναρωτιούνται πώς θα επηρεαστεί ο ρόλος τους έναντι των πελατών από την ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία.

Γιατί είναι τόσο φυσιολογική η χρήση της AI

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας Γιώργος Χατζηγεωργίου δημοσίευσε πρόσφατα στο LinkedIn σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία Skroutz έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στις ευρύτερες καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας, αντικαθιστώντας το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) με εσωτερικό κώδικα.

Ένα παράδειγμα που ανέφερε ήταν το σύστημα λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας: «Δημιούργησα μια εντελώς νέα πλατφόρμα από το μηδέν σε περίπου 4 εβδομάδες (μόνος μου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού). Χρησιμοποιώντας συνδυασμό του GPT 5.3 για τις πιο δύσκολες εργασίες και των εκδόσεων 5.5 και Opus 4.8 για τις λεπτομέρειες και τον σχεδιασμό, το κόστος ήταν λίγο λιγότερο από 2.000 ευρώ», έγραψε.

Πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ανάπτυξη λογισμικού· το εξατομικευμένο λογισμικό είναι πλέον πραγματικότητα και θα είναι πολύ φθηνότερο και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας εταιρείας από ποτέ».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
AI: Οι εταιρείες στρέφονται σε κινεζικά μοντέλα για να μειώσουν το κόστος
Tεχνητή νοημοσύνη

Στροφή σε κινεζικά μοντέλα AI για μείωση κόστους
Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας
World

Μηνύσεις Deutsche Bank και UniCredit για ζημίες από κυρώσεις στη Ρωσία
Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ
World

Σκόραρε και στις... παμπ η Εθνική Αγγλίας στο μουντιάλ
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη
Wall Street: «Φωτιά» στις αγορές από Ορμούζ – Βουτιά στις μετοχές, πάνω το πετρέλαιο
Markets

«Φωτιά» στις αγορές από το μπλόκο στο Ορμούζ - Βουτιά σε Wall, άλμα στο πετρέλαιο
Ελ Νίνιο: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το σοκ στις τιμές τροφίμων
AGRO

Παγκόσμιο σοκ στις τιμές τροφίμων φέρνει το Ελ Νίνιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ
World

Σκόραρε και στις... παμπ η Εθνική Αγγλίας στο μουντιάλ

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των παμπ λαμβάνει ώθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Πληθωρισμός: Στο 3,8% για φέτος εκτιμά η ΤτΕ [πίνακας]
Economy

ΤτΕ: Πληθωρισμός 3,8% φέτος στην Ελλάδα [πίνακας]

Οι υπηρεσίες, τα ενοίκια και η ενέργεια κρατούν ψηλά τις τιμές, με αποτέλεσμα να επιταχύνει ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil
Business

Piraeus Securities για Motor Oil: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μυτιληναίος: Βαθιά ανάσα στη Δυτ. Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά
Κατασκευές

Μυτιληναίος: Ανάσα για Δυτ. Αττική ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Υποδομή με μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος, τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό έργο - Σε 36 μήνες η παράδοση από ΜΕΤΚΑ - Δομική Κρήτης

Χρήστος Κολώνας
Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

3 + 1 προεκλογικά «δώρα» για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

Μελίνα Ζιάγκου
Global X: Γιατί ποντάρει στην ελληνική αγορά
Markets

Global X: Γιατί ποντάρει στην ελληνική αγορά

Τα ειδικά βάρη των μετοχών της ΔΑΚ «GREK» - Η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας που είδε η Global X

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;
World

Άσκησε πιέσεις στο Λονδίνο ο Ντίμον κατόπιν απαίτησης Έπσταϊν;

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν απαιτεί από τον επικεφαλής της JPMorgan να εξηγήσει τυχόν δεσμούς με τον Έπσταϊν σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
AI: Οι εταιρείες στρέφονται σε κινεζικά μοντέλα για να μειώσουν το κόστος
Tεχνητή νοημοσύνη

Στροφή σε κινεζικά μοντέλα AI για μείωση κόστους

Οι DoorDash, Siemens και Airbnb είναι μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να περιορίσουν την αύξηση του λογαριασμού και να μειώσουν την εξάρτηση από αμερικανικά μοντέλα AI

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν απειλεί
Tεχνητή νοημοσύνη

Με ποια επαγγέλματα δεν μπορεί... να τα βάλει η AI

Από τη διδασκαλία έως τον τουρισμό και τα τεχνικά επαγγέλματα και τη νομική, πολλές θέσεις εργασίας δεν θα πληγούν από την τεχνητή νοημοσύνη

Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Στα εταιρικά ομόλογα στρέφονται οι εταιρείες AI - Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Δημήτρης Σταμούλης
AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Τι αλλάζει για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Το νέο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα

Apple: Μηνύει την OpenAI κατηγορώντας την για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών
World

Apple κατά OpenAI: Αγωγή για κλοπή απόρρητων πληροφοριών

Η μήνυση σηματοδοτεί την κατάρρευση της σχέσης μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Σίλικον Βάλεϊ

Latest News
AI: Οι εταιρείες στρέφονται σε κινεζικά μοντέλα για να μειώσουν το κόστος
Tεχνητή νοημοσύνη

Στροφή σε κινεζικά μοντέλα AI για μείωση κόστους

Οι DoorDash, Siemens και Airbnb είναι μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να περιορίσουν την αύξηση του λογαριασμού και να μειώσουν την εξάρτηση από αμερικανικά μοντέλα AI

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας
World

Μηνύσεις Deutsche Bank και UniCredit για ζημίες από κυρώσεις στη Ρωσία

Η δοκιμαστική υπόθεση θα καθορίσει εάν οι πιστωτές μπορούν να ανακτήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κατασχέθηκαν από τα δικαστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ
World

Σκόραρε και στις... παμπ η Εθνική Αγγλίας στο μουντιάλ

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των παμπ λαμβάνει ώθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: «Φωτιά» στις αγορές από Ορμούζ – Βουτιά στις μετοχές, πάνω το πετρέλαιο
Markets

«Φωτιά» στις αγορές από το μπλόκο στο Ορμούζ - Βουτιά σε Wall, άλμα στο πετρέλαιο

Υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών στη Wall Street - Aπό Τρίτη ξεκινά ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ελ Νίνιο: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το σοκ στις τιμές τροφίμων
AGRO

Παγκόσμιο σοκ στις τιμές τροφίμων φέρνει το Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί τις σοδειές παγκοσμίως – Καμπανάκι οικονομικών αναλυτών

Ανθή Γεωργίου
Κίνα: Εξελίσσεται σε… πρωτεύουσα του φουά γκρα
World

Η... καρδιά του φουά γκρα δεν χτυπάει (μόνο) στη Γαλλία

Η νέα δύναμη στο φουά γκρα παράγει ετησίως 11.000 τόνους του περίφημου εδέσματος

Μελίνα Ζιάγκου
Mars: Υπόλογη για διαφήμιση των M&Ms
World

Mars: Υπόλογη για διαφήμιση των M&Ms

Δικαστική διαμάχη της Mars στη Βρετανία - Τι «έκρυβε» μια διαφήμιση των M&M’s στο Instagram

SpaceX: H IPO της έγραψε ιστορία αλλά έναν μήνα μετά χάνει τη δυναμική της
Τεχνολογία

Μετά τη φρενίτιδα η... ανησυχία στη SpaceX - Ανατροπή σε 1 μήνα

Aπό το κλίμα ενθουσιασμού πέρασαν στην ανησυχία οι επενδυτές της SpaceX

Δημήτρης Σταμούλης
Predator: «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»
Πολιτική

Predator: «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»

«Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο» δηλώνει ότι «ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι «η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη».

Τζίνα Μοσχολιού
ElvalHalcor: Από 14 έως 16 Ιουλίου το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ
Business

ElvalHalcor: Από 14 έως 16/7 το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

Η ElvalHalcor ανακοίνωσε το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πώς θα γίνει η κατανομή των μετοχών - Στα 4,86 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της E-Tennis απο την Elsol
Ένδυση – Υπόδηση

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της E-Tennis απο την Elsol

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της απορροφώσας εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα: «ELSOL Α.Ε. Εισαγωγής και Εμπορίας Αθλητικών Ειδών» με διακριτικό τίτλο «ELSOL A.E.».

ΔΝΤ: Δραματική προειδοποίηση για το δημόσιο χρέος της Ευρώπης
World

Η Ευρώπη στη μέγγενη του χρέους - Το καμπανάκι του ΔΝΤ

Το «καμπανάκι» του ΔΝΤ για τις δημόσιες δαπάνες και οι συστάσεις για «ψαλίδισμα» κοινωνικών παροχών

Γιάννης Αγουρίδης
Paramount-Warner: «Μπλόκο» από 12 πολιτείες στο megadeal των 81 δισ.δολ.
World
Upd: 21:35

«Μπλόκο» από 12 πολιτείες στο deal Paramount-Warner των 81 δισ.

Ο «συνασπισμός» των 12 πολιτειών ισχυρίζεται ότι η συγχώνευση Paramount-Warner θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και σε μείωση της ποιότητας των ταινιών και των τηλεοπτικών προγραμμάτων

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Στενά του Ορμούζ: Καταρρέει η ναυσιπλοία – Στα 80 δολ. εκτοξεύθηκε το πετρέλαιο
World

Φλέγεται το Ορμούζ - Βουτιά στις διελεύσεις, άλμα στο Brent

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εκτινάσσει τις τιμές του αργού και μειώνει την κίνηση των πλοίων

Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο καθεστώς στις άδειες των εργαζομένων από φέτος - Τι άλλαξε

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ετήσια άδεια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies